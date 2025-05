Carlo Ancelotti é o novo treinador da Seleção Brasileira. O anúncio foi realizado pela CBF na manhã desta segunda-feira (12) por meio do site oficial e das redes sociais. O italiano, de 65 anos, já comandará a equipe nos dois próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Porém, ao relembrar 2023, quando Ednaldo Rodrigues também havia anunciado o técnico, André Rizek fez um post afirmando que prefere "esperar o próprio italiano se manifestar publicamente para estourar rojão".

- Estava na sede da CBF com colegas jornalistas, em 2023, quando o presidente da entidade anunciou que Carlo Ancelotti começaria a trabalhar na Copa América de 2024. E vimos Dorival Junior no banco do Brasil. É claro que acredito no anúncio, de novo, que esteja tudo assinado etc. Só quero esperar o próprio italiano se manifestar publicamente para estourar rojão e afirmar que, se a Seleção conseguir ser uma bolha dos problemas da entidade, as chances do Brasil na Copa aumentam bastante. Fala alguma coisa aí pra nós, Ancelotti! - disse Rizek.

Carreira de Ancelotti

Carlo Ancelotti coleciona uma carreira vitoriosa como treinador, sendo o único técnico a conquistar a UEFA Champions League em quatro ocasiões — duas com o Milan (2002–03 e 2006–07) e três com o Real Madrid (2013–14, 2021–22 e 2023–24).

Além disso, faturou campeonatos nacionais nas cinco principais ligas europeias: a Serie A com o Milan (2003–04), a Premier League com o Chelsea (2009–10), a Ligue 1 com o Paris Saint-Germain (2012–13), a Bundesliga com o Bayern de Munique (2016–17) e La Liga com o Real Madrid (2021–22 e 2023–24). No comando do clube merengue, também venceu a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei, Supercopas da UEFA e Mundiais de Clubes da FIFA.

Na carreira, o treinador também passou por Juventus, Parma, Napoli e Everton. Essa será sua primeira experiência como técnico de uma Seleção.

