Na tarde desta terça-feira (12), o Real Madrid divulgou um comunicado oficial manifestando-se contra a decisão da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) de aprovar o pedido para que o confronto entre Barcelona e Villarreal, válido pela 17ª rodada da La Liga, seja disputado nos Estados Unidos. A proposta prevê a realização da partida no Hard Rock Stadium, em Miami, no dia 20 de dezembro.

Posicionamento do Real Madrid

O Real Madrid publicou um comunicado oficial expressando sua oposição à proposta. O clube afirma que a medida foi impulsionada “sem informação ou consulta prévia” aos demais participantes da competição e que a realização da partida fora da Espanha fere o princípio de reciprocidade territorial — no qual cada equipe recebe o adversário uma vez em casa e joga a outra fora —, alterando o equilíbrio competitivo e conferindo “vantagem esportiva indevida” aos solicitantes.

O texto destaca que todos os jogos devem ocorrer sob as mesmas condições e que mudanças unilaterais comprometem a igualdade entre os clubes, podendo afetar a legitimidade dos resultados e criar precedentes baseados em interesses “alheios ao estritamente esportivo”.

O Real Madrid também informou ter tomado três ações formais:

Solicitação à Fifa para que não autorize a partida sem o consentimento de todos os clubes participantes. Solicitação à Uefa para que recomende à Federação Espanhola retirar ou negar o pedido, reafirmando decisão de 2018 que impede a realização de partidas domésticas fora do território nacional, salvo em casos excepcionais. Solicitação ao Conselho Superior de Esportes da Espanha para que não conceda a autorização administrativa necessária sem o acordo unânime dos clubes.

O clube concluiu reafirmando seu compromisso com as regras nacionais e internacionais que asseguram a equidade e o bom funcionamento das competições oficiais.

O Real Madrid, presidido por Florentino Pérez, se colocou contra a realização do jogo entre Barcelona e Villareal fora da Espanha (Foto: Javier Soriano/AFP)

Leia na íntegra o comunicado do Real Madrid

O Real Madrid C. F. quer manifestar aos seus sócios, simpatizantes e adeptos do futebol em geral a sua mais firme rejeição à proposta de realizar fora de Espanha a partida correspondente à 17.ª jornada do Campeonato Nacional da Liga de Primeira Divisão entre o Villarreal C. F. e o F. C. Barcelona.

A medida, impulsionada sem informação ou consulta prévia aos clubes participantes na referida competição, viola o princípio essencial de reciprocidade territorial que rege as competições de liga de duas voltas (uma partida em casa e outra na do adversário), alterando o equilíbrio competitivo e concedendo uma vantagem desportiva indevida aos clubes que o solicitaram.

A integridade da competição exige que todas as partidas se realizem nas mesmas condições para todas as equipas. Modificar unilateralmente este regime quebra a igualdade entre os concorrentes, compromete a legitimidade dos resultados e cria um precedente inaceitável que abre a porta a exceções baseadas em interesses alheios ao estritamente desportivo, com clara afetação à integridade desportiva e risco de adulteração da competição. Se esta proposta for concretizada, as suas consequências seriam de tal gravidade que representariam um antes e um depois para o mundo do futebol.

Qualquer modificação desta natureza deve contar, em qualquer caso, com o acordo expresso e unânime de todos os clubes participantes na competição, além de respeitar estritamente as normas nacionais e internacionais que regulam a organização das competições oficiais.

O Barcelona pode ter sua partida contra o Villareal em La Liga disputada nos Estados Unidos; o Real Madrid se posicionou contra a decisão (Foto: Divulgação)

