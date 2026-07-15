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Treino de Neymar nos Estados Unidos chama atenção da web: 'Não dá'

Atleta irá retornar ao Brasil e se apresentar no Santos

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
15/07/2026 14:47
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo
Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Antes de se apresentar ao Santos, depois da eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, um vídeo onde Neymar está treinando viralizou nas redes sociais. Segundo os internautas, o camisa 10 do Peixe não está fazendo a execução adequada do exercício. O jogador irá se reapresentar ao clube ainda nesta semana.

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    Neymar lamenta após eliminação do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen / AFP)

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    Neymar joga na Copa de 2030?

    No último domingo (12), foi publicado nas redes sociais um vídeo feito por inteligência artificial sobre a participação do Neymar em Copas do Mundo recentes. Após a eliminação no mundial para a Noruega, o craque do Peixe declarou que não pretende seguir representando a Seleção Brasileira e projeta aposentadoria após esta edição do torneio.

    Durante a transmissão do pós-jogo em que o Brasil foi derrotado pela NoruegaNeymar teve uma breve fala, emocionado no microfone da getv. Com lágrimas nos olhos, o camisa 10 declarou: "Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui", indicando o fim de sua trajetória em Copas do Mundo pela Amarelinha.

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    A reação de Neymar no vídeo que relata seu histórico pela seleção e um 'sonho de criança' em vestir a camisa pentacampeã mundial causou grande repercussão entre internautas e torcedores, que pedem a presença do brasileiro em mais uma edição da Copa do Mundo.

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