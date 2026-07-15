Treino de Neymar nos Estados Unidos chama atenção da web: 'Não dá'
Atleta irá retornar ao Brasil e se apresentar no Santos
Antes de se apresentar ao Santos, depois da eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, um vídeo onde Neymar está treinando viralizou nas redes sociais. Segundo os internautas, o camisa 10 do Peixe não está fazendo a execução adequada do exercício. O jogador irá se reapresentar ao clube ainda nesta semana.
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Veja o que os internautas estão comentando:
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Neymar joga na Copa de 2030?
No último domingo (12), foi publicado nas redes sociais um vídeo feito por inteligência artificial sobre a participação do Neymar em Copas do Mundo recentes. Após a eliminação no mundial para a Noruega, o craque do Peixe declarou que não pretende seguir representando a Seleção Brasileira e projeta aposentadoria após esta edição do torneio.
Durante a transmissão do pós-jogo em que o Brasil foi derrotado pela Noruega, Neymar teve uma breve fala, emocionado no microfone da getv. Com lágrimas nos olhos, o camisa 10 declarou: "Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui", indicando o fim de sua trajetória em Copas do Mundo pela Amarelinha.
A reação de Neymar no vídeo que relata seu histórico pela seleção e um 'sonho de criança' em vestir a camisa pentacampeã mundial causou grande repercussão entre internautas e torcedores, que pedem a presença do brasileiro em mais uma edição da Copa do Mundo.
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