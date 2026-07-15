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Cantora, atriz e modelo: conheça a noiva de Rodrigo de Paul, meia da Argentina

Conheça a história do casal argentino

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 08:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Tini Stossel e De Paul tem relacionamento de idas e vindas
Tini Stossel e De Paul tem relacionamento de idas e vindas (Foto: Reprodução)

Entre idas e vindas, polêmicas e declarações públicas de amor, Tini Stoessel e De Paul vivem atualmente o momento mais sólido do relacionamento. A cantora argentina e o volante da seleção da Argentina reataram o namoro após quase dois anos separados e já confirmaram que têm planos de oficializar a união.

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    Além do sucesso na música, no cinema e na televisão, Tini também ganhou um apelido carinhoso entre os torcedores argentinos. Após acompanhar parte da campanha do título da Copa do Mundo de 2022, a artista passou a ser chamada de "AmuleTini", em referência à superstição de que sua presença teria dado sorte à seleção. Com a reconciliação às vésperas da Copa do Mundo de 2026, a brincadeira voltou a ganhar força nas redes sociais.

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    Quem é Tini Stoessel?

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    • Muito antes de se tornar conhecida pelo relacionamento com De Paul, Martina "Tini" Stoessel já era uma das artistas mais populares da América Latina.

    Ela iniciou a carreira como atriz na série infantil Violetta, produzida pelo Disney Channel, fenômeno que abriu portas para sua trajetória internacional. Após o sucesso na televisão, Tini consolidou-se como cantora pop e lançou diversos álbuns de sucesso.

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    Ao longo da carreira, também fez parcerias com artistas de diferentes países, incluindo Anitta, com quem lançou uma música que repercutiu em toda a América Latina.

    Tini interpretava Violetta, protagonista da série da Disney
    Tini interpretava Violetta, protagonista da série da Disney (Foto: Reprodução)

    Romance começou cercado por polêmicas

    Os primeiros rumores envolvendo Tini e De Paul surgiram no início de 2022, pouco tempo depois de o jogador anunciar o fim do casamento com a modelo Camila Homs, mãe de seus dois filhos.

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    A proximidade entre os dois fez com que parte da imprensa e das redes sociais apontasse a cantora como pivô da separação. Tini sempre negou qualquer envolvimento antes do término do casamento.

    Em entrevistas posteriores, explicou que o relacionamento só começou quando ambos já estavam solteiros e afirmou que permaneceu em silêncio durante muito tempo para preservar as crianças envolvidas na situação. A versão foi repercutida pela imprensa argentina e publicada pela revista Hola!.

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    Namoro assumido e Copa do Mundo

    Pouco depois dos rumores, o casal oficializou o relacionamento e passou a compartilhar momentos juntos em viagens, eventos e partidas do Atlético de Madrid.

    Durante a Copa do Mundo de 2022, Tini acompanhou parte da campanha da Argentina e celebrou o título conquistado por De Paul e seus companheiros. A relação ganhou enorme repercussão no país, impulsionada pelas frequentes demonstrações de carinho nas redes sociais.

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    Foi justamente durante esse período que nasceu o apelido de "AmuleTini". Muitos torcedores passaram a acreditar, em tom de brincadeira, que a presença da artista dava sorte à seleção argentina.

    As homenagens eternizadas na pele

    O relacionamento também ficou marcado pelas tatuagens feitas por De Paul. Em abril de 2023, o volante tatuou o nome "Tini" acima do umbigo. Após o término do casal, muitos internautas passaram a acreditar que a palavra dizia "Time", mas o jornalista argentino Ángel de Brito revelou que conversou com o próprio jogador, que confirmou se tratar de uma homenagem à cantora e afirmou que não pretendia cobrir o desenho.

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    Primeira tatuagem que o jogador fez em homenagem à Tini
    Primeira tatuagem que o jogador fez em homenagem à Tini (Foto: Reprodução)

    Já em 2026, depois da reconciliação, De Paul fez uma nova homenagem. Desta vez, tatuou três corações desenhados por Tini com um marcador vermelho, reproduzindo exatamente os traços feitos pela cantora em seu abdômen.

    De Paul tatuou corações desenhados por Tini em sua pele
    De Paul tatuou corações desenhados por Tini em sua pele (Foto: Reprodução)

    O anúncio do fim

    Em agosto de 2023, Tini Stoessel e De Paul anunciaram o fim do relacionamento por meio de um comunicado conjunto publicado nas redes sociais.

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    — Vivemos momentos muito bonitos, onde criamos lembranças que ficarão para sempre. Agradecemos o carinho e o respeito. Nos amamos e nos respeitamos muito. Decidimos seguir caminhos diferentes — escreveram.

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    Na época, veículos argentinos apontaram que a rotina intensa de trabalho e a distância entre os dois contribuíram para o término.

    Após a separação, Tini voltou a negar que tivesse sido responsável pelo fim do casamento de De Paul com Camila Homs e afirmou que sofreu com os julgamentos públicos, optando por preservar sua versão da história durante muito tempo.

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    Música levantou especulações

    O fim do relacionamento também repercutiu na carreira da cantora. Pouco depois da separação, muitos fãs passaram a relacionar a música "Carne y Hueso" ao término com Rodrigo De Paul, embora Tini nunca tenha confirmado que a canção fosse inspirada no jogador.

    A faixa aborda a dificuldade de superar um relacionamento e traz versos como "Si pudiera decir que ya te olvidé, lo diría" ("Se pudesse dizer que já te esqueci, eu diria") e "Si pudiera ser la mala del cuento, juro que lo sería" ("Se pudesse ser a vilã da história, juro que eu seria").

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    Para parte do público, a música também refletia o período em que a cantora foi alvo de críticas por causa do início do romance.

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    Os primeiros sinais da reconciliação

    Depois de quase dois anos separados, Tini e De Paul voltaram a alimentar rumores de reconciliação em 2025. Os primeiros indícios apareceram durante viagens à Espanha e a Ibiza. Em seguida, registros mostraram os dois frequentando os mesmos lugares, enquanto a cantora voltou a marcar presença em partidas do volante.

    Mesmo evitando comentar publicamente o assunto, as aparições reforçaram as especulações de que haviam reatado.

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    Com o passar dos meses, o casal deixou de esconder o relacionamento. Eles voltaram a publicar fotos juntos nas redes sociais e passaram a aparecer lado a lado em eventos familiares e profissionais.

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    Segundo a revista Hola!, a decisão de retomar o namoro aconteceu de forma mais madura e discreta após o período em que permaneceram separados.

    De Paul e Tini juntos em foto quando se reconciliaram
    De Paul e Tini juntos em foto quando se reconciliaram (Foto: Reprodução)

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    Casamento à vista

    Nos últimos meses, os rumores sobre um possível casamento ganharam ainda mais força. Tudo começou quando Tini apareceu usando um anel durante entrevista ao programa paraguaio Telefuturo.

    Questionada sobre a joia, a cantora preferiu não confirmar o noivado.

    — Não posso contar isso sozinha. Falta a outra parte — respondeu.

    Durante a mesma entrevista, ela fez uma chamada de vídeo com Rodrigo De Paul. Ao ouvir de um dos apresentadores que Tini havia dito que os dois se casariam até o fim do ano, a artista brincou:

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    — Eu ainda não disse nada — brincou.

    O jogador, por sua vez, confirmou que o casamento está nos planos.

    — Temos vontade de nos casar. Não sei se vai ser este ano, mas é isso. A única coisa que posso dizer é que, no fim do ano, tenho férias — afirmou.

    Dias depois, durante a comemoração do aniversário de Tini, o público presente começou a gritar "casamento". A cantora respondeu sorrindo e fez um gesto positivo, reacendendo ainda mais as especulações.

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    Embora ainda não exista uma data oficial anunciada pelo casal, a imprensa argentina afirma que Tini Stoessel e Rodrigo De Paul estudam oficializar a união até o fim de 2026.

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