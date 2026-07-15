Bellingham joga? Veja escalação da Inglaterra contra Argentina pela Copa
Seleção inglesa encara os argentinos em Atlanta, pelas semifinais
A Inglaterra está escalada para encarar a Argentina, nesta quarta-feira (15), pelas semifinais da Copa do Mundo de 2026, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA). Para o duelo decisivo, a equipe comandada por Thomas Tuchel vem com mudanças em relação ao último jogo contra a Noruega, pelas quartas da competição, com Morgan Rogers no time titular ao lado dos astros Harry Kane e Jude Bellingham e o retorno de Reece James na lateral-direita no lugar de Erzi Konsa.
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A grande alteração de Thomas Tuchel está no setor ofensivo, com a saída de Noni Madueke e a titularidade de Morgan Rogers na ponta direita. O meia-atacante do Aston Villa foi titular em uma vez na competição, contra o Panamá, na última rodada da fase de grupos. Na ocasião, Morgan atuou como armador no lugar de Jude Bellingham, que foi recuado para jogar ao lado de Elliot Anderson como segundo volante.
Na defesa, Reece James retorna ao time titular na lateral-direita após se recuperar de lesão que sofreu contra Gana na segunda partida da competição, com John Stones e Marc Guéhi na zaga e Nico O'Reilly na esquerda. Já no meio-campo, Declan Rice, recuperado de uma virose, segue no time titular, com Elliot Anderson e Jude Bellingham.
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Titulares: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi e Djed Spence; Elliot Anderson, Declan Rice e Morgan Rogers; Jude Bellingham, Anthony Gordon e Harry Kane.
Reservas: Dean Henderson, James Trafford, Nico O'Reilly, Erzi Konsa, Dan Burn Eberichi Eze, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Noni Madueke, Ollie Watkins, Ivan Toney, Trevoh Chalobah, Marcus Rashford e Bukayo Saka.
Ready for Argentina! 👊 pic.twitter.com/5fSh9K1tir— England (@England) July 15, 2026
Como chegam as equipes para o jogo?
A Inglaterra chega embalada após uma campanha marcada pela capacidade de reação. A equipe comandada por Thomas Tuchel eliminou a Noruega nas quartas de final com vitória por 2 a 1, depois de já ter superado a República Democrática do Congo e o México no mata-mata. Com Jude Bellingham e Harry Kane como principais referências, os ingleses buscam voltar à decisão de uma Copa do Mundo e encerrar um jejum que dura desde o título conquistado em 1966.
A Argentina também faz uma campanha de destaque no Mundial. Atual campeã, a equipe liderada por Lionel Messi precisou disputar duas prorrogações no mata-mata, contra Cabo Verde e Suíça, mas segue invicta na competição. Depois de eliminar os suíços por 3 a 1, os comandados de Lionel Scaloni tentam manter vivo o sonho do bicampeonato consecutivo, feito que não acontece desde a seleção brasileira de 1962.
O confronto ainda revive uma das maiores rivalidades da história das Copas do Mundo, marcada por capítulos históricos como a vitória argentina em 1986, com o "Gol do Século" e a "Mão de Deus" de Diego Maradona, além dos duelos de 1998 e 2002.
Tudo sobre Inglaterra x Argentina (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Inglaterra 🆚 Argentina
Copa do Mundo 2026 – semifinal
📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de julho de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos
👁️ Onde assistir: Globo, Sportv, CazéTV e ge tv
🟨 Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)
🚩 Assistentes: Corey Parker (Estados Unidos) e Kyle Atkins (Estados Unidos)
🖥️ VAR: Marco Di Bello (Itália)
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