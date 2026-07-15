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Bellingham joga? Veja escalação da Inglaterra contra Argentina pela Copa

Seleção inglesa encara os argentinos em Atlanta, pelas semifinais

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 14:34
Atualizado há 38 minutos
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Jude Bellingham comemora gol em Inglaterra x Noruega pelas quartas de final da Copa do Mundo
Jude Bellingham comemora gol em Inglaterra x Noruega pelas quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

A Inglaterra está escalada para encarar a Argentina, nesta quarta-feira (15), pelas semifinais da Copa do Mundo de 2026, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA). Para o duelo decisivo, a equipe comandada por Thomas Tuchel vem com mudanças em relação ao último jogo contra a Noruega, pelas quartas da competição, com Morgan Rogers no time titular ao lado dos astros Harry Kane e Jude Bellingham e o retorno de Reece James na lateral-direita no lugar de Erzi Konsa.

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    A grande alteração de Thomas Tuchel está no setor ofensivo, com a saída de Noni Madueke e a titularidade de Morgan Rogers na ponta direita. O meia-atacante do Aston Villa foi titular em uma vez na competição, contra o Panamá, na última rodada da fase de grupos. Na ocasião, Morgan atuou como armador no lugar de Jude Bellingham, que foi recuado para jogar ao lado de Elliot Anderson como segundo volante.

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    Na defesa, Reece James retorna ao time titular na lateral-direita após se recuperar de lesão que sofreu contra Gana na segunda partida da competição, com John Stones e Marc Guéhi na zaga e Nico O'Reilly na esquerda. Já no meio-campo, Declan Rice, recuperado de uma virose, segue no time titular, com Elliot Anderson e Jude Bellingham.

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    • Titulares: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi e Djed Spence; Elliot Anderson, Declan Rice e Morgan Rogers; Jude Bellingham, Anthony Gordon e Harry Kane.

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    Reservas: Dean Henderson, James Trafford, Nico O'Reilly, Erzi Konsa, Dan Burn Eberichi Eze, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Noni Madueke, Ollie Watkins, Ivan Toney, Trevoh Chalobah, Marcus Rashford e Bukayo Saka.

    Como chegam as equipes para o jogo?

    A Inglaterra chega embalada após uma campanha marcada pela capacidade de reação. A equipe comandada por Thomas Tuchel eliminou a Noruega nas quartas de final com vitória por 2 a 1, depois de já ter superado a República Democrática do Congo e o México no mata-mata. Com Jude Bellingham e Harry Kane como principais referências, os ingleses buscam voltar à decisão de uma Copa do Mundo e encerrar um jejum que dura desde o título conquistado em 1966.

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    A Argentina também faz uma campanha de destaque no Mundial. Atual campeã, a equipe liderada por Lionel Messi precisou disputar duas prorrogações no mata-mata, contra Cabo Verde e Suíça, mas segue invicta na competição. Depois de eliminar os suíços por 3 a 1, os comandados de Lionel Scaloni tentam manter vivo o sonho do bicampeonato consecutivo, feito que não acontece desde a seleção brasileira de 1962.

    O confronto ainda revive uma das maiores rivalidades da história das Copas do Mundo, marcada por capítulos históricos como a vitória argentina em 1986, com o "Gol do Século" e a "Mão de Deus" de Diego Maradona, além dos duelos de 1998 e 2002.

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    Jogadores da Inglaterra cantam Wonderwall junto com a torcida após classificação para a semifinal da Copa do Mundo
    Jogadores da Inglaterra cantam Wonderwall junto com a torcida após classificação para a semifinal da Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

    Tudo sobre Inglaterra x Argentina (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Inglaterra 🆚 Argentina
    Copa do Mundo 2026 – semifinal

    📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de julho de 2026, às 16h (de Brasília)
    📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos
    👁️ Onde assistir: Globo, Sportv, CazéTV e ge tv
    🟨 Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)
    🚩 Assistentes: Corey Parker (Estados Unidos) e Kyle Atkins (Estados Unidos)
    🖥️ VAR: Marco Di Bello (Itália)

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