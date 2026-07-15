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Espanha critica preços para final da Copa: ingressos chegam a R$ 12 milhões

Presidente da Federação classifica valores como "inaceitáveis" e cobra medidas da Fifa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 10:30
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O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo; o presidente da FIFA, Gianni Infantino; o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Rafael Louzan.
O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo; o presidente da FIFA, Gianni Infantino; o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Rafael Louzan (Foto: Franck Fife / AFP)O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo; o presidente da FIFA, Gianni Infantino; o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Rafael Louzan (Foto: Franck Fife / AFP)

A quatro dias da grande decisão da Copa do Mundo, os espanhóis deixaram um pouco de lado a euforia pela classificação e passaram a demonstrar revolta com os preços exorbitantes dos ingressos para a final. Segundo o jornal "Marca", da Espanha, os valores divulgados são considerados "absurdos" e "chocantes" por diversos torcedores e até pela Federação Espanhola.

  • Kylian Mbappé, da França, finaliza e desperdiça uma chance contra Marc Cucurella (nº 24), da Espanha, durante a semifinal da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre França e Espanha.

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    • Os ingressos para a final da Copa do Mundo, marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium, chegaram a ser anunciados por até 2 milhões de euros (cerca de R$ 11,6 milhões) no site oficial de revenda monitorado pela Fifa. Embora não haja confirmação de vendas por esse valor — e o preço oficial seja muito inferior —, a divulgação provocou indignação. O presidente da Federação Espanhola, Rafael Louzán, criticou os preços praticados e demonstrou insatisfação com a situação.

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    Rafael Louzán - Real Federação Espanhola de Futebol
    Rafael Louzán - Real Federação Espanhola de Futebol (Foto: Oscar del Pozo / AFP)

    Isso é inaceitável. Há muitos torcedores espanhóis, das classes média e baixa, que fazem um enorme esforço para estar aqui — afirmou Louzán.

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    • Segundo o site "SeatPick", o ingresso mais barato para assistir à final custa 4.451 euros (cerca de R$ 25.816), valor já considerado elevado para a maioria dos torcedores. Já o bilhete mais caro está anunciado por 188.803 euros (cerca de R$ 1.095.057).

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    O ingresso mais barato para a final custa cerca de 4.000 dólares. Esses preços são como passagens aéreas. São dinâmicos, sobem e descem. É uma verdadeira vergonha. É algo que não pode ser permitido. Há muitos torcedores espanhóis, das classes média e baixa, que fazem um enorme esforço para estar aqui. E entre os preços dos ingressos, voos e hotéis, que não custam menos de 800 euros — concluiu Rafael Louzán.

    Segundo o jornal francês "L'Équipe", os valores divulgados não são condizentes com os estabelecidos pela Fifa para a Copa do Mundo. O veículo relatou que a entidade máxima do futebol determinou quatro faixas de preços para a venda dos ingressos do Mundial: 11 mil dólares, 5.500 dólares, 3.600 dólares e 800 dólares. Porém, à medida que a competição foi avançando, os valores também dispararam, atingindo um preço considerado irreal para esta reta final do torneio.

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