Espanha critica preços para final da Copa: ingressos chegam a R$ 12 milhões
Presidente da Federação classifica valores como "inaceitáveis" e cobra medidas da Fifa
A quatro dias da grande decisão da Copa do Mundo, os espanhóis deixaram um pouco de lado a euforia pela classificação e passaram a demonstrar revolta com os preços exorbitantes dos ingressos para a final. Segundo o jornal "Marca", da Espanha, os valores divulgados são considerados "absurdos" e "chocantes" por diversos torcedores e até pela Federação Espanhola.
Espanha iguala feito de Brasil, Itália e Holanda ao chegar à final da Copa do Mundo
De la Fuente se destaca com escolhas e controle da Espanha na Copa do Mundo
Espanha impõe força coletiva em busca do bicampeonato da Copa do Mundo
Os ingressos para a final da Copa do Mundo, marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium, chegaram a ser anunciados por até 2 milhões de euros (cerca de R$ 11,6 milhões) no site oficial de revenda monitorado pela Fifa. Embora não haja confirmação de vendas por esse valor — e o preço oficial seja muito inferior —, a divulgação provocou indignação. O presidente da Federação Espanhola, Rafael Louzán, criticou os preços praticados e demonstrou insatisfação com a situação.
➡️Espanha iguala feito de Brasil, Itália e Holanda ao chegar à final da Copa do Mundo
— Isso é inaceitável. Há muitos torcedores espanhóis, das classes média e baixa, que fazem um enorme esforço para estar aqui — afirmou Louzán.
Balogun se pronuncia após polêmica na Copa do Mundo: 'Foi confuso'
Inglaterra x Argentina: onde ficam e de quem são as Ilhas Malvinas?
Atuação de Rodri chama a atenção de jornais europeus: 'O retorno do Bola de Ouro'
Segundo o site "SeatPick", o ingresso mais barato para assistir à final custa 4.451 euros (cerca de R$ 25.816), valor já considerado elevado para a maioria dos torcedores. Já o bilhete mais caro está anunciado por 188.803 euros (cerca de R$ 1.095.057).
— O ingresso mais barato para a final custa cerca de 4.000 dólares. Esses preços são como passagens aéreas. São dinâmicos, sobem e descem. É uma verdadeira vergonha. É algo que não pode ser permitido. Há muitos torcedores espanhóis, das classes média e baixa, que fazem um enorme esforço para estar aqui. E entre os preços dos ingressos, voos e hotéis, que não custam menos de 800 euros — concluiu Rafael Louzán.
Segundo o jornal francês "L'Équipe", os valores divulgados não são condizentes com os estabelecidos pela Fifa para a Copa do Mundo. O veículo relatou que a entidade máxima do futebol determinou quatro faixas de preços para a venda dos ingressos do Mundial: 11 mil dólares, 5.500 dólares, 3.600 dólares e 800 dólares. Porém, à medida que a competição foi avançando, os valores também dispararam, atingindo um preço considerado irreal para esta reta final do torneio.
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Espanha na final da Copa do Mundo
Classificada à final da Copa do Mundo, a Espanha aguarda a definição do confronto entre Inglaterra e Argentina, na tarde desta quarta-feira, às 16h (de Brasília), para saber quem será o adversário na decisão, marcada para domingo, dia 19 de julho, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos.
💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Onde Assistir
Inglaterra x Argentina: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 51 minutos
Copa do Mundo 2026
Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (15/07)?Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Inglaterra x Argentina marcou 'gol do século' de Maradona; veja o top10Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Qual música é tocada nos estádios em jogos da Argentina?Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (15/07)Há 1 hora
Fora de Campo
Cantora, atriz e modelo: conheça a noiva de Rodrigo de Paul, meia da ArgentinaHá 1 hora
Mais LANCE!