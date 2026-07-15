Messi joga? Argentina surpreende e faz uma mudança para enfrentar a Inglaterra
Albiceleste busca 3ª final de Copa do Mundo desde 2014
Com Lionel Messi, a Argentina está escalada para enfrentar a Inglaterra pela semifinal da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (15). O técnico Scaloni promoveu uma mudança no time titular em relação ao que iniciou a partida contra a Suíça, pelas quartas de final, no sábado (11).
Qual música é tocada nos estádios em jogos da Argentina?
Argentina conta com superstição das Copas de 86 e 98 para superar a Inglaterra
Argentina tem ferida aberta por Malvinas, e duelo com a Inglaterra escala rivalidade
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A Argentina começa a o duelo com a Inglaterra com Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister, Simeone; Messi e Julián Álvarez. Peça chave no ciclo de Scaloni, De Paul inicia o confronto no banco de reservas por opção tática.
Embora Scaloni tenha cogitado mexer em ambas as laterais da Argentina, o comandante optou por manter Molina e Tagliafico na equipe titular. Com isso, Simeone é a única novidade dentre os 11 iniciais da Albiceleste com o objetivo de dar mais suporte e fôlego no momento defensivo.
O vencedor do jogo entre Argentina e Inglaterra encara a Espanha na final da Copa do Mundo, no domingo (19), às 16h (de Brasília). A Fúria aguarda seu próximo rival após ter derrotado a França por 2 a 0 na outra semifinal, na terça-feira (14).
⚽MELHOR PALPITE: Aposte em Messi para marcar a qualquer altura em Inglaterra x Argentina @2.14
Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Provocação de Lamine Yamal após vitória sobre a França viraliza: 'Salvação'Há 38 minutos
Copa do Mundo 2026
Oyarzabal comemora classificação da Espanha para a final da Copa: 'Direito de sonhar'Há 58 minutos
Copa do Mundo 2026
Entenda por que Fifa suspendeu Quansah por dois jogos e anistiou BalogunHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Por que Fifa autorizou a Argentina a usar 2º uniforme contra a Inglaterra na Copa?Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Entenda revolta na Inglaterra com árbitro 'amuleto' de Messi e da ArgentinaHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Henry dispara em queda de França para Espanha: 'Pior equipe'Há 3 horas
Mais LANCE!