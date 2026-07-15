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Messi joga? Argentina surpreende e faz uma mudança para enfrentar a Inglaterra

Albiceleste busca 3ª final de Copa do Mundo desde 2014

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 14:20
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Messi sorri durante treino da Argentina antes do jogo contra a Inglaterra, pela Copa do Mundo
Messi sorri durante treino da Argentina antes do jogo contra a Inglaterra, pela Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

Com Lionel Messi, a Argentina está escalada para enfrentar a Inglaterra pela semifinal da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (15). O técnico Scaloni promoveu uma mudança no time titular em relação ao que iniciou a partida contra a Suíça, pelas quartas de final, no sábado (11).

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    A Argentina começa a o duelo com a Inglaterra com Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister, Simeone; Messi e Julián Álvarez. Peça chave no ciclo de Scaloni, De Paul inicia o confronto no banco de reservas por opção tática.

    Embora Scaloni tenha cogitado mexer em ambas as laterais da Argentina, o comandante optou por manter Molina e Tagliafico na equipe titular. Com isso, Simeone é a única novidade dentre os 11 iniciais da Albiceleste com o objetivo de dar mais suporte e fôlego no momento defensivo.

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    O vencedor do jogo entre Argentina e Inglaterra encara a Espanha na final da Copa do Mundo, no domingo (19), às 16h (de Brasília). A Fúria aguarda seu próximo rival após ter derrotado a França por 2 a 0 na outra semifinal, na terça-feira (14).

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