Neymar na Copa de 2030? Reação do craque reacende esperança Ídolo do Santos, Neymar conquistou três títulos pela Seleção

No último domingo (12), foi publicado nas redes sociais um vídeo feito por inteligência artificial sobre a participação do Neymar em Copas do Mundo recentes. Após a eliminação no mundial para a Noruega, o craque do Peixe declarou que não pretende seguir representando a Seleção Brasileira e projeta aposentadoria após esta edição do torneio.

Durante a transmissão do pós-jogo em que o Brasil foi derrotado pela Noruega, Neymar teve uma breve fala, emocionado no microfone da getv. Com lágrimas nos olhos, o camisa 10 declarou: "Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui", indicando o fim de sua trajetória em Copas do Mundo pela Amarelinha.

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Vídeo que projeta Neymar na Copa de 2030

A reação de Neymar no vídeo que relata seu histórico pela seleção e um 'sonho de criança' em vestir a camisa pentacampeã mundial causou grande repercussão entre internautas e torcedores, que pedem a presença do brasileiro em mais uma edição da Copa do Mundo.

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Histórico do ídolo brasileiro pela Amarelinha

Neymar encerra sua trajetória como um dos maiores nomes da história da Seleção Brasileira. Entre a equipe principal e a olímpica, o camisa 10 conquistou três títulos, tornou-se o maior artilheiro da história da seleção masculina e acumulou marcas que o colocam entre os principais jogadores do futebol brasileiro de todos os tempos.

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Ao longo de 16 anos defendendo o Brasil, disputou 130 partidas, marcou 80 gols e distribuiu 58 assistências, encerrando a carreira internacional como o maior goleador da história da equipe masculina, superando os 77 gols de Pelé. Além disso, participou de quatro Copas do Mundo (2014 a 2026), integrando um seleto grupo de brasileiros com quatro Mundiais no currículo. Também se tornou, ao lado de Pelé, o único brasileiro a marcar gols em quatro edições diferentes do torneio mundial.

O principal título de Neymar pela seleção principal foi a Copa das Confederações de 2013, disputada no Brasil. Na campanha, o atacante foi eleito o melhor jogador do torneio. Na Seleção Olímpica, Neymar foi um dos destaques da campanha que terminou com a medalha de prata em 2012, após a derrota para o México na final. Quatro anos depois, como capitão da equipe, liderou a Amarelinha na conquista da inédita medalha de ouro.

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