logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Neymar na Copa de 2030? Reação do craque reacende esperança

Ídolo do Santos, Neymar conquistou três títulos pela Seleção

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
13/07/2026 10:20
Atualizado há 3 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Neymar dá sinal de positivo e sorri com a camisa da Seleção Brasileira
Recordista da Amarelinha, Neymar tem 138 participações diretas em gols na Seleção (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

No último domingo (12), foi publicado nas redes sociais um vídeo feito por inteligência artificial sobre a participação do Neymar em Copas do Mundo recentes. Após a eliminação no mundial para a Noruega, o craque do Peixe declarou que não pretende seguir representando a Seleção Brasileira e projeta aposentadoria após esta edição do torneio.

  • Neymar se lamenta após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

    Neymar participa de torneio de poker após eliminação na Copa; veja vídeo

    Fora de Campo
    Há 1 dia
  • Neymar recebeu amarelo contra a Noruega e gerou multa à CBF

    Destaque do UFC critica Neymar e Seleção Brasileira: ‘Acabado’

    Fora de Campo
    Há 2 dias
  • Al Hilal-Jorge Jesus-Neymar

    Fala de Jorge Jesus sobre Neymar viraliza: ‘Ficou bem nítido’

    Fora de Campo
    Há 1 dia

    • Durante a transmissão do pós-jogo em que o Brasil foi derrotado pela Noruega, Neymar teve uma breve fala, emocionado no microfone da getv. Com lágrimas nos olhos, o camisa 10 declarou: "Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui", indicando o fim de sua trajetória em Copas do Mundo pela Amarelinha.

    continua após a publicidade

    📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

    Vídeo que projeta Neymar na Copa de 2030

  • Mbappé com o primeiro uniforme da França (azul-marinho); Rodri com o segundo uniforme da Espanha (off-white); Bellingham com o primeiro uniforme da Inglaterra (branco); e Messi com o segundo uniforme da Argentina (azul-marinho)

    Fifa define uniformes das semifinais da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 minutos
  • Montagem com Harry Kane, com a camisa branca da Inglaterra, e Lionel Messi, com a camisa reserva azul-marinho da Argentina, comemorando seus gols.

    Argentina vestirá uniforme reserva contra Inglaterra e revive duelo histórico

    Copa do Mundo 2026
    Há 35 minutos
  • Mbappé comemora gol da França na Copa do Mundo com Dembélé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Como o PSG virou peça-chave na campanha da França na Copa do Mundo?

    Futebol Internacional
    Há 1 hora

    • A reação de Neymar no vídeo que relata seu histórico pela seleção e um 'sonho de criança' em vestir a camisa pentacampeã mundial causou grande repercussão entre internautas e torcedores, que pedem a presença do brasileiro em mais uma edição da Copa do Mundo.

    ➡️Simule os jogos do possível campeão da Copa do Mundo de 2026. Quem leva essa?

    Histórico do ídolo brasileiro pela Amarelinha

    Neymar encerra sua trajetória como um dos maiores nomes da história da Seleção Brasileira. Entre a equipe principal e a olímpica, o camisa 10 conquistou três títulos, tornou-se o maior artilheiro da história da seleção masculina e acumulou marcas que o colocam entre os principais jogadores do futebol brasileiro de todos os tempos.

    continua após a publicidade

    Ao longo de 16 anos defendendo o Brasil, disputou 130 partidas, marcou 80 gols e distribuiu 58 assistências, encerrando a carreira internacional como o maior goleador da história da equipe masculina, superando os 77 gols de Pelé. Além disso, participou de quatro Copas do Mundo (2014 a 2026), integrando um seleto grupo de brasileiros com quatro Mundiais no currículo. Também se tornou, ao lado de Pelé, o único brasileiro a marcar gols em quatro edições diferentes do torneio mundial.

    O principal título de Neymar pela seleção principal foi a Copa das Confederações de 2013, disputada no Brasil. Na campanha, o atacante foi eleito o melhor jogador do torneio. Na Seleção Olímpica, Neymar foi um dos destaques da campanha que terminou com a medalha de prata em 2012, após a derrota para o México na final. Quatro anos depois, como capitão da equipe, liderou a Amarelinha na conquista da inédita medalha de ouro.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável

    Neymar comemora gol com os dedos indicadores apontados para cima e ajoelhado na estreia pela Seleção Brasileira em amistoso contra os Estados Unidos em 2010
    Neymar estreou pelo Brasil em agosto de 2010, durante um amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: AFP)
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    A taça da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Qual final da Copa você quer ver? Vote na enquete do Lance!

    Há 2 horas
    Maradona, da Argentina, sobe para disputar a bola com Peter Shilton, da Inglaterra, e marca gol de mão nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986

    Copa do Mundo 2026

    Semifinal da Copa reúne quarteto de campeões e quebra jejum de 36 anos

    Há 2 horas
    Mbappé conduzindo a bola em campo

    Copa do Mundo 2026

    Mbappé alcança feito inédito antes da semifinal da Copa do Mundo

    Há 2 horas
    A taça da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Supercomputador aponta qual será o campeão da Copa do Mundo

    Há 3 horas
    Gianni Infantino e Donald Trump

    Fora de Campo

    Web reage ao possível aumento de seleções na Copa do Mundo: 'Várzea'

    Há 3 horas
    Messi comemora gol marcado por Mac Allister para a Argentina contra a Suíça, na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Prorrogação aumenta risco de lesão e ameaça semifinalistas da Copa do Mundo

    Há 4 horas
    Mais LANCE!
    Thomas Tuchel e Lionel Scaloni, técnicos de Inglaterra e Argentina

    Adversárias, Inglaterra e Argentina fazem preparação parecida na Copa do Mundo

    Ederson, Weverton, Matheus Cunha e Ibañez sentados no banco de reserva durante eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Vídeo da CBF após queda do Brasil na Copa do Mundo pega mal: 'Acabou'

    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo

    Tem jogo da Copa do Mundo hoje (13)? Veja datas e horários

    Hulk e Cano comemoram gol do Fluminense juntos

    Cano comenta torcida pela Argentina na Copa do Mundo e inspiração para o Fluminense

    Lionel Messi - Melhor jogador da Copa

    Quem são os principais candidatos a melhor jogador da Copa do Mundo?

    Mario Kempes comemora um de seus gols pela seleção da Argentina.

    Artilheiro da Copa de 1978: Mario Kempes, da Argentina

    Monatagem de fotos mostra Mbappé e Lamine Yamal em ação pelas suas seleções na Coap do Mundo

    França x Espanha: Fifa define arbitragem para semifinal da Copa do Mundo

    As transmissões capitaneadas por Galvão Bueno e a atuação do Desimpedidos e N Sports no digital / (Foto: Divulgação)

    Galvão Bueno vai narrar semifinal entre Inglaterra e Argentina na Copa

    Cabo Verde x Argentina no mata-mata da Copa do Mundo

    Grêmio anuncia contratação de jogador de Cabo Verde na Copa do Mundo