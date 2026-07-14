Algoz do Brasil, Nyland denuncia perfil falso após postagem sobre Neymar Goleiro esclareceu que post viralizado não é de sua conta oficial nas redes sociais

Algoz do Brasil na Copa do Mundo, o goleiro Nyland, da Noruega, levantou um alerta para possíveis fake news após uma publicação de uma foto mostrando a discussão com Neymar antes do pênalti convertido pelo atacante brasileiro, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A postagem feita por um perfil falso no Instagram se passando pelo jogador norueguês, logo viralizou, o que obrigou Nyland a se pronunciar. A partir de um story em seu perfil oficial, Nyland revelou a falsidade da conta e da publicação: "Esse não é meu perfil. Por favor, denunciem. Minha única conta oficial é @orjanhnylan1".

➡️Wilton ganha força para apitar a final da Copa e pode bater recorde histórico

Post do goleiro Nyland, da Noruega (Foto: Reprodução / Instagram)

O episódio citado aconteceu durante a partida entre Brasil e Noruega. A discussão teve início antes da cobrança de pênalti convertida por Neymar e prosseguiu após o gol, marcado aos 54 minutos da etapa final, em que o astro brasileiro retrucou a Nyland após o goleiro provocá-lo antes da cobrança: "comigo, não". O camisa 10 diminuiu a desvantagem brasileira, que já perdia por 2 a 0 até aquele momento, mas a reação não foi suficiente para evitar a eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

➡️Colunistas e jornalistas do Lance! opinam sobre Copa do Mundo com 64 seleções

No fim, a classificação ficou para a Noruega e o Brasil voltou para casa antes mesmo de chegar às quartas, fase em que a seleção não ficava de fora desde 1990, e a mesma em que a Noruega parou, após ser derrotada pela Inglaterra, na prorrogação.

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.