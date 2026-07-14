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Algoz do Brasil, Nyland denuncia perfil falso após postagem sobre Neymar

Goleiro esclareceu que post viralizado não é de sua conta oficial nas redes sociais

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 14:37
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Neymar discute com goleiro Nyland após converter cobrança de pênalti
Neymar discute com goleiro Nyland após converter cobrança de pênalti (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

Algoz do Brasil na Copa do Mundo, o goleiro Nyland, da Noruega, levantou um alerta para possíveis fake news após uma publicação de uma foto mostrando a discussão com Neymar antes do pênalti convertido pelo atacante brasileiro, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A postagem feita por um perfil falso no Instagram se passando pelo jogador norueguês, logo viralizou, o que obrigou Nyland a se pronunciar. A partir de um story em seu perfil oficial, Nyland revelou a falsidade da conta e da publicação: "Esse não é meu perfil. Por favor, denunciem. Minha única conta oficial é @orjanhnylan1". 

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Post do goleiro norueguês Nyland, com um print do perfil falso e uma legenda: &quot;Esse não é meu perfil. Por favor, denunciem. Minha única conta oficial é @orjanhnylan1&quot;.
Post do goleiro Nyland, da Noruega (Foto: Reprodução / Instagram)

O episódio citado aconteceu durante a partida entre Brasil e Noruega. A discussão teve início antes da cobrança de pênalti convertida por Neymar e prosseguiu após o gol, marcado aos 54 minutos da etapa final, em que o astro brasileiro retrucou a Nyland após o goleiro provocá-lo antes da cobrança: "comigo, não". O camisa 10 diminuiu a desvantagem brasileira, que já perdia por 2 a 0 até aquele momento, mas a reação não foi suficiente para evitar a eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo.

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