Casa de Lamine Yamal sofre tentativa de assalto durante Espanha x França Segundo jornal catalão, criminosos tentaram invadir a residência do jogador em Barcelona, mas fugiram ao serem vistos pelos seguranças.

A residência de Lamine Yamal, em Esplugues de Llobregat, na região de Barcelona, sofreu uma tentativa de invasão na madrugada desta quarta-feira (15). O caso ocorreu enquanto o atacante está nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo, um dia após a classificação da Espanha para a final com vitória por 2 a 0 sobre a França.

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De acordo com o jornal espanhol "La Vanguardia", dois homens encapuzados tentaram entrar no imóvel após escalar o muro da propriedade. Eles desistiram da ação e fugiram ao perceberem que haviam sido detectados pelo sistema de segurança.

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Os Mossos d'Esquadra, polícia da Catalunha, confirmaram a ocorrência, mas não identificaram o proprietário da residência por questões de privacidade. Após o alerta, equipes foram deslocadas até o endereço, porém os suspeitos já haviam deixado o local.

A Divisão de Investigação Criminal assumiu o caso e busca identificar os envolvidos. Conforme o "La Vanguardia", outras duas invasões a imóveis da mesma região foram registradas durante a madrugada, embora ainda não haja confirmação de ligação entre os episódios.

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Segundo o veículo espanhol, as autoridades acompanham a atuação de quadrilhas especializadas em invadir casas de atletas de elite quando eles estão fora do país. Yamal permanece na América do Norte desde o início do Mundial e seguirá concentrado até a final da competição.

Imóvel pertenceu a Gerard Piqué e Shakira

A residência de Lamine Yamal também é conhecida por ter pertencido ao ex-zagueiro Gerard Piqué e à cantora Shakira durante o período em que o casal viveu junto em Barcelona.

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Após a separação, oficializada em 2022, Shakira permaneceu no imóvel até o fim de 2025, antes de deixar definitivamente a propriedade. Desde então, a mansão passou a ter um novo proprietário e hoje é a residência do atacante do Barcelona e da seleção espanhola.

Piqué e Shakira foram casados mais de 10 anos, quando o zagueiro defendia o Barcelona (Foto: Reprodução/ Instagram)

Casas de jogadores já foram alvo de criminosos

Casos de invasões a residências de jogadores de futebol têm sido registrados com frequência na Espanha, especialmente na região de Madri. Nos últimos anos, atletas como Karim Benzema, Rodrygo e Dani Carvajal tiveram imóveis invadidos por criminosos.

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A investigação também apura um roubo com violência ocorrido em outra residência de Esplugues de Llobregat, próxima à casa de Yamal.

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Espanha na final da Copa do Mundo

Classificada à final da Copa do Mundo, a Espanha aguarda a definição do confronto entre Inglaterra e Argentina, na tarde desta quarta-feira, às 16h (de Brasília), para saber quem será o adversário na decisão, marcada para domingo, dia 19 de julho, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos.