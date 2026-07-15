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Botafogo x Santos: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Confronto de alvinegros no Nilton Santos vale muito para fuga da parte baixa da tabela

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 13:20
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Onde assistir à Botafogo x Santos pelo Brasileirão
Botafogo x Santos pela 19ª rodada do Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)

Botafogo e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (16), no Estádio Nilton Santos, às 19h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da CazéTV no Youtube. Clique aqui para assistir à Botafogo x Santos:

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    As duas equipes chegam em condições parecidas para o retorno do Brasileirão após a pausa para a Copa do Mundo. O Glorioso ocupa a 12ª colocação, com 22 pontos somados, e quer fazer o mando de campo para se afastar da zona de rebaixamento e mirar as primeiras colocações. Do outro lado, o Peixe, em 15º, vê a distância para o rival carioca ser de apenas um ponto.

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    • FICHA TÉCNICA

    Botafogo-escudo-onde-assistir
    BOT
    Santos-escudo-onde-assistir
    SAN
    19ª RODADA
    CAMPEONATO BRASILEIRO
    Data e Hora
    quinta-feira, 16 de julho de 2026, às 19h30 (de Brasília)
    Local
    Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
    Árbitro
    Rodrigo Jose Pereira de Lima (Fifa/PE)
    Assistentes
    Renan Aguiar da Costa (CE) e Karla Renata Cavalcanti (PE)
    Var
    Glberto Rodrigues Junior (PE)
    Onde assistir
    Não definido

    As equipes tiveram compromissos durante a pausa para o Mundial. O Botafogo, que precisou cancelar agenda na Rússia devido ao jogo ter sido antecipado, fez jogos-treino no CT Lonier e no Estádio Nilton Santos para acelerar a recuperação do ritmo dos atletas.

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    O Santos, por sua vez, fez um amistoso, no último dia 4, no Pacaembu, contra o União São João. A equipe comandada pelo técnico Cuca venceu por 3 a 0, com gols de Moisés, Robinho Jr. e João Ananias.

    A arbitragem do duelo será de Rodrigo Jose Pereira de Lima (Fifa/PE), auxiliado por Renan Aguiar da Costa (CE) e Karla Renata Cavalcanti (PE). O quarto árbitro será Wagner Francisco Souza (BA), enquanto o VAR de responsabilidade de Gilberto Rodrigues Junior (PE).

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    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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    ✅ FICHA TÉCNICA
    BOTAFOGO X SANTOS
    CAMPEONATO BRASILEIRO - 19ª RODADA

    📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de julho de 2026, às 19h30 (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
    📺 Onde assistir: Globo, Sportv, CazéTV e ge tv
    🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (Fifa/PE)
    🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Karla Renata Cavalcanti (PE)
    🖥️ VAR: Glberto Rodrigues Junior (PE)

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    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)

    Léo Linck, Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho, Medina e Álvaro Montoro; Matheus Martins, Lucas Villalba (Santi Rodríguez) e Arthur Cabral.

    SANTOS (Técnico: Cuca)

    Gabriel Brazão; Gabriel Menino (Igor Vinícius), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Rollheiser; Miguelito, Thaciano (Rony) e Barreal.

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    Onde assistir à Botafogo x Santos pelo Brasileirão
    Botafogo x Santos pela 19ª rodada do Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
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