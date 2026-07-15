Botafogo x Santos: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Confronto de alvinegros no Nilton Santos vale muito para fuga da parte baixa da tabela
Botafogo e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (16), no Estádio Nilton Santos, às 19h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da CazéTV no Youtube. Clique aqui para assistir à Botafogo x Santos:
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As duas equipes chegam em condições parecidas para o retorno do Brasileirão após a pausa para a Copa do Mundo. O Glorioso ocupa a 12ª colocação, com 22 pontos somados, e quer fazer o mando de campo para se afastar da zona de rebaixamento e mirar as primeiras colocações. Do outro lado, o Peixe, em 15º, vê a distância para o rival carioca ser de apenas um ponto.
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FICHA TÉCNICA
As equipes tiveram compromissos durante a pausa para o Mundial. O Botafogo, que precisou cancelar agenda na Rússia devido ao jogo ter sido antecipado, fez jogos-treino no CT Lonier e no Estádio Nilton Santos para acelerar a recuperação do ritmo dos atletas.
O Santos, por sua vez, fez um amistoso, no último dia 4, no Pacaembu, contra o União São João. A equipe comandada pelo técnico Cuca venceu por 3 a 0, com gols de Moisés, Robinho Jr. e João Ananias.
A arbitragem do duelo será de Rodrigo Jose Pereira de Lima (Fifa/PE), auxiliado por Renan Aguiar da Costa (CE) e Karla Renata Cavalcanti (PE). O quarto árbitro será Wagner Francisco Souza (BA), enquanto o VAR de responsabilidade de Gilberto Rodrigues Junior (PE).
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✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X SANTOS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 19ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de julho de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Globo, Sportv, CazéTV e ge tv
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (Fifa/PE)
🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Karla Renata Cavalcanti (PE)
🖥️ VAR: Glberto Rodrigues Junior (PE)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Léo Linck, Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho, Medina e Álvaro Montoro; Matheus Martins, Lucas Villalba (Santi Rodríguez) e Arthur Cabral.
SANTOS (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Gabriel Menino (Igor Vinícius), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Rollheiser; Miguelito, Thaciano (Rony) e Barreal.
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