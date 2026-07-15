'Parceiro' de Neymar deixa Boca Juniors e acerta com time espanhol Jogador conviveu com problemas físicos no clube argentino

Ex-companheiro de Neymar no PSG, Ander Herrera foi anunciado nesta terça-feira (14) como novo reforço do Real Zaragoza. Livre no mercado após rescindir contrato com o Boca Juniors, o meio-campista espanhol assinou por uma temporada e voltará a defender o clube que o revelou 15 anos depois de sua saída para o Athletic Bilbao.

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Aos 36 anos, Herrera retorna ao Zaragoza em um dos momentos mais delicados da história recente da equipe. Revelado nas categorias de base do clube, ele estreou como profissional em 2009 e permaneceu até 2011, quando foi negociado com o Athletic Bilbao em meio às dificuldades financeiras enfrentadas pela instituição. Apesar da venda, permaneceu até o fim da temporada antes de iniciar a carreira em outros grandes clubes da Europa.

O retorno acontece poucos dias após o fim de sua passagem pelo Boca Juniors. Antes de acertar a rescisão com a equipe argentina, o espanhol também acumulou passagens por Manchester United, PSG e pelo próprio Athletic Bilbao, onde atuou em duas oportunidades.

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Volvemos a caminar de la mano



Vuelves a defender al 𝒍𝒆𝒐́𝒏 pic.twitter.com/dkC2gp8CSX — Real Zaragoza (@RealZaragoza) July 14, 2026

Nos últimos anos, Herrera conviveu com uma sequência de problemas físicos que limitaram sua participação em campo. Mesmo assim, a possibilidade de voltar ao Zaragoza passou a ganhar força assim que deixou o Boca.

Essa, inclusive, não foi a primeira tentativa de retorno. Em outra oportunidade, o meio-campista chegou a negociar uma volta ao clube como jogador e também como acionista, mas divergências com os então proprietários impediram o acordo. Na ocasião, preferiu seguir outro objetivo da carreira e acertou sua transferência para o Boca Juniors. Agora, o reencontro finalmente foi concretizado. Herrera assinou contrato válido por uma temporada e reencontrará no Zaragoza o ex-companheiro de Athletic Bilbao Ibai Gómez.

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Ander Herrera é 'parceiro' de Neymar

Durante a passagem pelo PSG, entre 2019 e 2022, Herrera dividiu o vestiário com Neymar e construiu uma relação próxima com o brasileiro. Anos depois, o espanhol chegou a recordar, em entrevista à TyC Sports, momentos vividos ao lado do atacante, incluindo participações em festas promovidas pelo camisa 10 durante o período em que atuaram juntos na França.

Neymar e Ander Herrera nos tempos de PSG (Foto: Reprodução/Instagram)

O vínculo com Neymar ajudou a tornar Herrera mais conhecido entre os torcedores brasileiros, mas agora o veterano inicia um novo capítulo da carreira de volta ao clube onde foi formado. Após 15 anos, o meio-campista vestirá novamente a camisa do Zaragoza, equipe pela qual estreou como profissional antes de seguir para Athletic Bilbao, Manchester United, PSG e Boca Juniors.

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