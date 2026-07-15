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Vidente projeta vencedor de Inglaterra x Argentina na Copa do Mundo

Jogo envolve rivalidade histórica

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 07:40
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Jude Bellingham e Morgan Rogers comemorando pela Inglaterra
Inglaterra foi campeã em 1966 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Inglaterra e Argentina duelam nesta quarta-feira (15) em jogo válido pela segunda semifinal da Copa do Mundo, e o Lance! consultou o canal 'Mística do Futebol', que apontou o vencedor. Em partida marcada por uma grande rivalidade entre os países por conta da Guerra das Malvinas, o vidente apontou a equipe inglesa como a favorita para chegar à final.

  • Messi, pela Argentina; Mbappé, atuando pela França; Bellingham, pela Inglaterra; Yamal, atuando pela Espanha.

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    De acordo com a previsão das cartas, o time comandado por Thomas Tuchel iniciará o jogo com muita dedicação na marcação e com uma postura de muito trabalho físico. Ao longo do jogo, a proatividade será a principal característica da equipe, além da busca por controle emocional e tático.

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    Segundo o vidente, os atuais campeões do mundo vão começar o duelo com muito nervosismo. A Argentina precisará dominar as ações defensivas e buscar não fazer faltas duras que prejudiquem a equipe. O bom momento no jogo virá de acordo com a paciência de Messi e companhia.

    Apesar do somatório do baralho indicar equilíbrio extremo no confronto, a Inglaterra terá mais forças, sendo a parte física um potencial diferencial para os europeus.

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    Lendas da Inglaterra provocam a Argentina antes de semifinal: 'Somos melhores'

    A histórica rivalidade entre Inglaterra e Argentina ganhou novos capítulos às vésperas da semifinal da Copa do Mundo. Os ex-jogadores Joe Cole e John Terry elevaram o tom antes do confronto, marcado para esta quarta-feira (14), às 16h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Em tom provocativo, a dupla demonstrou confiança na classificação da Inglaterra para a final do Mundial.

    Durante participação no podcast "The Rest Is Football", Joe Cole cravou a vitória sobre o elenco de Lionel Messi. Para o ex-meia, que defendeu a seleção inglesa nos Mundiais de 2002, 2006 e 2010, a velocidade da equipe comandada por Thomas Tuchel será o fator decisivo do duelo.

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    — Vamos mandá-lo (Messi) dormir, vamos chegar à final da Copa do Mundo. Temos velocidade demais para as forças da Argentina, vamos vencê-los. Sinto isso nos meus ossos — declarou Cole.

    Na mesma sintonia de extrema confiança, o ex-zagueiro John Terry não hesitou ao apontar o favoritismo britânico. Em entrevista ao "Podcast da Fifa", ele destacou a superioridade técnica das peças à disposição de Tuchel para justificar o otimismo.

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    — A Argentina não me preocupa. Eu não olho para a Argentina e penso: 'eles são melhores que nós'. Não. Jogador por jogador, nós somos melhores que a Argentina — afirmou Terry.

    O clássico em Atlanta interrompe um hiato de 20 anos sem confrontos entre as duas seleções. O último encontro ocorreu em setembro de 2005, em um amistoso vencido pela Inglaterra por 3 a 2.

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    Em Copas do Mundo, a espera é ainda maior. O último embate no torneio foi em junho de 2002, na fase de grupos do Mundial do Japão e da Coreia do Sul, quando um gol de pênalti de David Beckham garantiu o triunfo inglês por 1 a 0.

    Impulsionada pelo protagonismo de Jude Bellingham e Harry Kane, a Inglaterra disputa sua primeira semifinal desde 2018. O objetivo agora é quebrar o jejum e alcançar uma decisão inédita desde o único título mundial do país, conquistado em 1966.

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