Henry dispara em queda de França para Espanha: 'Pior equipe'
França foi derrotado por 2 a 0 pela Espanha, que está na final da Copa
A derrota da França por 2 a 0 para a Espanha, na semifinal da Copa do Mundo, também foi lamentada por Thierry Henry. Campeão mundial com a seleção francesa em 1998, o ex-atacante, atualmente comentarista da Fox Sports, analisou a atuação dos Bleus e reconheceu a superioridade da equipe espanhola no confronto disputado na última terça-feira.
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Análise de Henry em derrota de França para Espanha
Para Henry, a Espanha controlou a partida desde o início, deixando a França completamente fora do jogo e do conforto acostumado. O ex-atacante entende que o desempenho exibido justifica o favoritismo nesta Copa do Mundo:
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- Os espanhóis controlaram a bola e mostraram por que são campeões europeus. Eles foram muito superiores. É duro de aceitar - afirmou o ex-jogador.
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Thierry Henry também apontou o que considera ter sido o principal erro da França na semifinal. Segundo o ídolo francês, a equipe entrou abaixo do esperado e acabou permitindo que a Espanha abrisse o placar, situação que dificultou qualquer reação diante da solidez defensiva do adversário:
- A melhor equipe venceu. Se você não estiver em boa forma desde o início, será difícil. A Espanha é a pior equipe contra a qual você pode estar perdendo por 1 a 0. A França precisa analisar o que aconteceu e voltar mais forte para tentar vencer seus novos rivais históricos - completou o campeão mundial.
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Cobertura de Henry e próximo compromisso
Henry vinha acompanhando de perto a campanha da seleção francesa durante a Copa do Mundo. Após a vitória sobre o Marrocos nas quartas de final, o ex-atacante chegou a visitar o vestiário dos Bleus e destacou, na ocasião, a trajetória da equipe até a classificação para a semifinal contra a Espanha.
Mesmo eliminada, a França ainda volta a campo para disputar o terceiro lugar da Copa do Mundo. A seleção francesa enfrentará o perdedor do duelo entre Argentina e Inglaterra, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília).
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