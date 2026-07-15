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Inglaterra x Argentina: onde ficam e de quem são as Ilhas Malvinas?

Duelo fora do futebol é levado a ONU

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
15/07/2026 10:18
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Argentina briga por Ilhas Malvinas na ONU (Foto: Flickr/Ted McGrath)
Argentina briga por Ilhas Malvinas na ONU (Foto: Flickr/Ted McGrath)

A rivalidade entre Inglaterra e Argentina vai muito além do futebol. Antes mesmo de confrontos históricos em Copas do Mundo, os dois países já mantinham um dos conflitos diplomáticos mais conhecidos do século XX: a disputa pela soberania das Ilhas Malvinas, arquipélago localizado no Atlântico Sul.

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    • Conhecidas como Falkland Islands pelos britânicos e Islas Malvinas pelos argentinos, as ilhas ficam a cerca de 500 quilômetros da costa da Patagônia argentina e aproximadamente 12 mil quilômetros do Reino Unido. Atualmente, o território é administrado pelo Reino Unido, mas a Argentina reivindica sua soberania há quase dois séculos.

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    Inglaterra e Argentina travam briga fora das quatro linhas (Foto: Reprodução/X/@Sudanalytics)
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    • A disputa ganhou seu capítulo mais marcante em 1982, durante a Guerra das Malvinas. Em 2 de abril daquele ano, tropas argentinas desembarcaram no arquipélago e ocuparam o território, que estava sob administração da Inglaterra. O governo da então primeira-ministra Margaret Thatcher respondeu com o envio de uma força-tarefa naval para retomar as ilhas.

    O conflito durou 74 dias e terminou em 14 de junho de 1982, com a rendição das forças argentinas e a retomada do controle britânico sobre o arquipélago. Segundo dados históricos amplamente aceitos, morreram 649 militares argentinos, 255 militares britânicos e três civis das ilhas durante a guerra.

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    Desde então, a Inglaterra, comandada pelo Reino Unido, mantém o controle administrativo das Ilhas Malvinas. A Argentina, por sua vez, segue reivindicando a soberania do território por vias diplomáticas e considera a ocupação britânica uma herança do colonialismo. A Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece a existência da disputa de soberania e incentiva ambos os países a buscarem uma solução negociada, embora não tenha definido a quem pertencem as ilhas.

    A relação entre as Ilhas Malvinas e o esporte

    A Guerra das Malvinas fez com que os confrontos entre Inglaterra e Argentina ganhassem um significado ainda maior dentro de campo. Quatro anos após o conflito, as seleções se enfrentaram nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no México.

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    A partida ficou marcada por dois dos gols mais famosos da história do futebol, ambos anotados por Diego Maradona. O primeiro entrou para a história como a "Mão de Deus", após o argentino tocar a bola com a mão antes de marcar. Minutos depois, o craque da Argentina marcou o chamado "Gol do Século", driblando cinco jogadores da Inglaterra antes de balançar as redes.

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    Após a vitória por 2 a 1, Maradona afirmou que o primeiro gol foi marcado "um pouco com a cabeça de Maradona e um pouco com a mão de Deus". Anos depois, o ex-camisa 10 também reconheceu que aquele triunfo possuía um significado especial para os argentinos, especialmente pelo contexto da Guerra das Malvinas, embora destacasse que os jogadores não eram responsáveis pelo conflito.

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    Desde então, cada novo encontro entre Inglaterra e Argentina costuma relembrar não apenas grandes capítulos da história das Copas do Mundo, mas também a disputa territorial que segue sem solução definitiva e ajuda a explicar uma das rivalidades mais intensas do futebol mundial.

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