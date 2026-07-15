R$ 44 milhões: camisa de Maradona foi leiloada por ex-jogador da lnglaterra Família do craque argentino contesta autenticidade da peça

A camisa usada por Diego Maradona na histórica vitória da Argentina sobre a Inglaterra, nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, voltou ao centro das atenções. Quatro anos após ser vendida em leilão por 7,14 milhões de libras (cerca de R$ 44,5 milhões na cotação da época), a autenticidade da peça voltou a ser questionada pela família do ídolo argentino.

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Peça vendida por valor recorde em 2022 volta a ser assunto após Claudia Villafañe exibir uma suposta camisa original usada por Maradona no gol da "Mão de Deus"

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A discussão ganhou força nesta semana, quando ex-esposa de Maradona, participou de um programa de televisão na Argentina exibindo o que afirmou ser a verdadeira camisa utilizada pelo camisa 10 no segundo tempo da partida em que marcou os gols conhecidos como "La Mano de Dios" e o "Gol do Século".

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Claudia Villafañe exibe suposta camisa original

Durante participação no programa La Cocina Rebelde, Claudia apresentou a camisa e destacou detalhes que, segundo ela, comprovam sua autenticidade, como as diferentes tonalidades de azul, o número prateado e o escudo costurado manualmente.

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— Ela tem duas tonalidades diferentes de azul, o número é prateado e eles não tinham os escudos bordados. Então as próprias mulheres que trabalhavam na concentração prepararam os escudos da forma que puderam — afirmou.

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Segundo a ex-esposa de Maradona, essas características seriam exclusivas da camisa utilizada na segunda etapa da partida disputada no Estádio Azteca.

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Claudia durante participação no programa La Cocina Rebelde (Foto: Reprodução)

Camisa foi vendida por R$ 44,5 milhões

A peça leiloada em 2022 pertencia ao ex-meio-campista inglês Steve Hodge, responsável pelo desvio que originou o primeiro gol de Maradona na partida.

Após o apito final, Hodge pediu a camisa ao argentino nos túneis do estádio e guardou o item por quase quatro décadas. Em maio de 2022, decidiu colocá-lo à venda em um leilão da Sotheby's.

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A casa de leilões estimava arrecadar entre 4 milhões e 6 milhões de libras, mas a disputa elevou o valor para 7,14 milhões de libras, estabelecendo, na época, o recorde de maior venda de um item esportivo em leilão.

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Família de Maradona contesta autenticidade

Logo após o leilão, familiares de Maradona colocaram em dúvida a autenticidade da peça vendida.

Segundo Claudia Villafañe e Dalma Maradona, Steve Hodge teria recebido a camisa utilizada apenas no primeiro tempo da partida. Os dois gols históricos, no entanto, aconteceram na etapa final, quando Maradona já vestia outro uniforme.

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— Sei perfeitamente que ele não tem. Meu pai me disse: "Como vou dar a camisa da minha vida para ele?". As pessoas que participarem deste leilão devem saber que é uma camisa importante, mas é a do primeiro tempo, que terminou sem gols. Para mim, não tem valor — declarou Dalma Maradona em entrevista à Rádio Metro, em 2022.

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Já foi confirmado que Maradona utilizou duas camisas diferentes durante o confronto diante da Inglaterra.

Sotheby's defendeu autenticidade da peça

A Sotheby's rejeitou as contestações da família e afirmou ter realizado um estudo detalhado antes do leilão. Segundo a empresa, análises dos bordados, do posicionamento do escudo e de outros elementos da camisa comprovaram que a peça vendida correspondia ao uniforme utilizado por Maradona no segundo tempo da partida.

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Mesmo com a manifestação da casa de leilões, o debate nunca foi encerrado e voltou a ganhar força após a aparição da camisa exibida por Claudia Villafañe na televisão argentina.

A reprodução da camisa de 1986 da Argentina (Foto: Reprodução)

Steve Hodge contou como conseguiu a camisa

Em sua autobiografia, Steven Hodge, o homem com a camisa de Maradona, o ex-jogador inglês relata que a troca aconteceu de forma espontânea logo após o fim da partida.

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Segundo ele, aproximou-se de Maradona para cumprimentá-lo e ofereceu sua própria camisa em troca.

— Quando terminou o jogo, alguns companheiros queriam a camisa de Maradona. Eu nem havia pensado nisso. Me aproximei para cumprimentá-lo, ofereci minha camisa e ele aceitou com um gesto de cabeça. Foi pura casualidade — escreveu.

Hodge também revelou que a camisa permaneceu durante anos guardada em sua casa antes de ser emprestada ao Museu Nacional do Futebol, na Inglaterra.

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Apesar de receber diversas propostas de compra ao longo dos anos, ele decidiu manter a peça até 2022, quando aceitou colocá-la em leilão. O ex-jogador afirmou que sempre considerou o uniforme uma das maiores lembranças de sua carreira.

— É o grande momento da minha carreira, uma lembrança do melhor jogador que já praticou este esporte — escreveu.

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