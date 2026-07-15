R$ 44 milhões: camisa de Maradona foi leiloada por ex-jogador da lnglaterra
Família do craque argentino contesta autenticidade da peça
A camisa usada por Diego Maradona na histórica vitória da Argentina sobre a Inglaterra, nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, voltou ao centro das atenções. Quatro anos após ser vendida em leilão por 7,14 milhões de libras (cerca de R$ 44,5 milhões na cotação da época), a autenticidade da peça voltou a ser questionada pela família do ídolo argentino.
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Peça vendida por valor recorde em 2022 volta a ser assunto após Claudia Villafañe exibir uma suposta camisa original usada por Maradona no gol da "Mão de Deus"
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A discussão ganhou força nesta semana, quando ex-esposa de Maradona, participou de um programa de televisão na Argentina exibindo o que afirmou ser a verdadeira camisa utilizada pelo camisa 10 no segundo tempo da partida em que marcou os gols conhecidos como "La Mano de Dios" e o "Gol do Século".
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Claudia Villafañe exibe suposta camisa original
Durante participação no programa La Cocina Rebelde, Claudia apresentou a camisa e destacou detalhes que, segundo ela, comprovam sua autenticidade, como as diferentes tonalidades de azul, o número prateado e o escudo costurado manualmente.
— Ela tem duas tonalidades diferentes de azul, o número é prateado e eles não tinham os escudos bordados. Então as próprias mulheres que trabalhavam na concentração prepararam os escudos da forma que puderam — afirmou.
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Segundo a ex-esposa de Maradona, essas características seriam exclusivas da camisa utilizada na segunda etapa da partida disputada no Estádio Azteca.
Camisa foi vendida por R$ 44,5 milhões
A peça leiloada em 2022 pertencia ao ex-meio-campista inglês Steve Hodge, responsável pelo desvio que originou o primeiro gol de Maradona na partida.
Após o apito final, Hodge pediu a camisa ao argentino nos túneis do estádio e guardou o item por quase quatro décadas. Em maio de 2022, decidiu colocá-lo à venda em um leilão da Sotheby's.
A casa de leilões estimava arrecadar entre 4 milhões e 6 milhões de libras, mas a disputa elevou o valor para 7,14 milhões de libras, estabelecendo, na época, o recorde de maior venda de um item esportivo em leilão.
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Família de Maradona contesta autenticidade
Logo após o leilão, familiares de Maradona colocaram em dúvida a autenticidade da peça vendida.
Segundo Claudia Villafañe e Dalma Maradona, Steve Hodge teria recebido a camisa utilizada apenas no primeiro tempo da partida. Os dois gols históricos, no entanto, aconteceram na etapa final, quando Maradona já vestia outro uniforme.
— Sei perfeitamente que ele não tem. Meu pai me disse: "Como vou dar a camisa da minha vida para ele?". As pessoas que participarem deste leilão devem saber que é uma camisa importante, mas é a do primeiro tempo, que terminou sem gols. Para mim, não tem valor — declarou Dalma Maradona em entrevista à Rádio Metro, em 2022.
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Já foi confirmado que Maradona utilizou duas camisas diferentes durante o confronto diante da Inglaterra.
Sotheby's defendeu autenticidade da peça
A Sotheby's rejeitou as contestações da família e afirmou ter realizado um estudo detalhado antes do leilão. Segundo a empresa, análises dos bordados, do posicionamento do escudo e de outros elementos da camisa comprovaram que a peça vendida correspondia ao uniforme utilizado por Maradona no segundo tempo da partida.
Mesmo com a manifestação da casa de leilões, o debate nunca foi encerrado e voltou a ganhar força após a aparição da camisa exibida por Claudia Villafañe na televisão argentina.
Steve Hodge contou como conseguiu a camisa
Em sua autobiografia, Steven Hodge, o homem com a camisa de Maradona, o ex-jogador inglês relata que a troca aconteceu de forma espontânea logo após o fim da partida.
Segundo ele, aproximou-se de Maradona para cumprimentá-lo e ofereceu sua própria camisa em troca.
— Quando terminou o jogo, alguns companheiros queriam a camisa de Maradona. Eu nem havia pensado nisso. Me aproximei para cumprimentá-lo, ofereci minha camisa e ele aceitou com um gesto de cabeça. Foi pura casualidade — escreveu.
Hodge também revelou que a camisa permaneceu durante anos guardada em sua casa antes de ser emprestada ao Museu Nacional do Futebol, na Inglaterra.
Apesar de receber diversas propostas de compra ao longo dos anos, ele decidiu manter a peça até 2022, quando aceitou colocá-la em leilão. O ex-jogador afirmou que sempre considerou o uniforme uma das maiores lembranças de sua carreira.
— É o grande momento da minha carreira, uma lembrança do melhor jogador que já praticou este esporte — escreveu.
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