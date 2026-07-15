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Inglaterra x Argentina marcou 'gol do século' de Maradona; veja o top10

Confronto acontece nesta quarta-feira (15)

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 09:10
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Maradona em ação contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986
Maradona em ação contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986 (Foto: Acervo Lance!)

Inglaterra e Argentina se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), em Atlanta, nos Estados Unidos, pela semifinal da Copa do Mundo. Há 40 anos, o mesmo confronto marcou o "gol do século", que foi marcado por Diego Maradona.

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    O confronto histórico aconteceu na edição do mundial de 1986. Na ocasião, as seleções disputavam as quartas de final do torneio, que tinha o México como sede. A seleção albiceleste venceu o encontro por 2 a 1, tendo o camisa 10 como principal destaque.

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    Em campo, Diego Maradona marcou em duas oportunidades. O primeiro foi o polêmico gol de mão. Já o segundo, foi eleito em 2002, por meio de uma votação popular, como o mais bonito da história das Copas.

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    • Na jogada, o camisa 10 da Argentina passa por três jogadores da Inglaterra, além do goleiro, para marcar um golaço. Veja abaixo:

    Além do gol histórico de Diego Maradona, a Fifa, na mesma ocasião, divulgou o top 10 gols mais bonitos da história das Copas do Mundo. Veja a lista abaixo.

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    Os 10 gols mais bonitos das Copas do Mundo (até 2002)

    RankingMarcado porPartidaCopa do MundoQtde Votos

    01.

    Diego Maradona

    Argentina x Inglaterra

    Copa do Mundo de 1986

    18.062 votos

    02.

    Michael Owen

    Inglaterra x Argentina

    Copa do Mundo de 1998

    10.631 votos

    03.

    🇧🇷 Pelé

    Brasil x Suécia

    Copa do Mundo de 1958

    9.880 votos

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    RankingMarcado porPartidaCopa do MundoQtde Votos

    04.

    Diego Maradona

    Argentina x Bélgica

    1986

    9.642 votos

    05.

    Gheorghe Hagi

    Romênia x Colômbia

    1994

    9.297 votos

    06.

    Saeed Al-Owairan

    Arábia Saudita x Bélgica

    1994

    6.756 votos

    07.

    Roberto Baggio

    Itália x Tchecoslováquia

    1990

    6.694 votos

    08.

    Carlos Alberto Torres

    Brasil x Itália

    1970

    5.388 votos

    09.

    Lothar Matthäus

    Alemanha Ocidental x Iugoslávia

    1990

    4.191 votos

    10.

    Enzo Scifo

    Bélgica x Uruguai

    1990

    2.935 votos

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    Argentina e Inglaterra farão o primeiro jogo das semifinais da Copa (Reprodução)
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