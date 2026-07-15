Inglaterra x Argentina marcou 'gol do século' de Maradona; veja o top10
Confronto acontece nesta quarta-feira (15)
Inglaterra e Argentina se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), em Atlanta, nos Estados Unidos, pela semifinal da Copa do Mundo. Há 40 anos, o mesmo confronto marcou o "gol do século", que foi marcado por Diego Maradona.
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O confronto histórico aconteceu na edição do mundial de 1986. Na ocasião, as seleções disputavam as quartas de final do torneio, que tinha o México como sede. A seleção albiceleste venceu o encontro por 2 a 1, tendo o camisa 10 como principal destaque.
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Em campo, Diego Maradona marcou em duas oportunidades. O primeiro foi o polêmico gol de mão. Já o segundo, foi eleito em 2002, por meio de uma votação popular, como o mais bonito da história das Copas.
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Na jogada, o camisa 10 da Argentina passa por três jogadores da Inglaterra, além do goleiro, para marcar um golaço. Veja abaixo:
O gol mais bonito da história das Copas do Mundo foi marcado em um Argentina x Inglaterra. Diego Maradona, 1986. pic.twitter.com/J3G9E9zVdJ— Guilherme Amaral (@guiamara1) July 13, 2026
Além do gol histórico de Diego Maradona, a Fifa, na mesma ocasião, divulgou o top 10 gols mais bonitos da história das Copas do Mundo. Veja a lista abaixo.
Os 10 gols mais bonitos das Copas do Mundo (até 2002)
|Ranking
|Marcado por
|Partida
|Copa do Mundo
|Qtde Votos
01.
Diego Maradona
Argentina x Inglaterra
Copa do Mundo de 1986
18.062 votos
02.
Michael Owen
Inglaterra x Argentina
Copa do Mundo de 1998
10.631 votos
03.
🇧🇷 Pelé
Brasil x Suécia
Copa do Mundo de 1958
9.880 votos
Michael Owen wonder goal. England v Argentina 1998 World Cup #FIFAWorldCup pic.twitter.com/2eySPNauY5— Liverpool (@1185City) July 13, 2026
Gol de Pelé contra a Suécia em 1958 🇧🇷— Gols Clássicos (@GolsClassicos) August 9, 2020
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|Ranking
|Marcado por
|Partida
|Copa do Mundo
|Qtde Votos
04.
Diego Maradona
Argentina x Bélgica
1986
9.642 votos
05.
Gheorghe Hagi
Romênia x Colômbia
1994
9.297 votos
06.
Saeed Al-Owairan
Arábia Saudita x Bélgica
1994
6.756 votos
07.
Roberto Baggio
Itália x Tchecoslováquia
1990
6.694 votos
08.
Carlos Alberto Torres
Brasil x Itália
1970
5.388 votos
09.
Lothar Matthäus
Alemanha Ocidental x Iugoslávia
1990
4.191 votos
10.
Enzo Scifo
Bélgica x Uruguai
1990
2.935 votos
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