Inglaterra x Argentina marcou 'gol do século' de Maradona; veja o top10 Confronto acontece nesta quarta-feira (15)

Inglaterra e Argentina se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), em Atlanta, nos Estados Unidos, pela semifinal da Copa do Mundo. Há 40 anos, o mesmo confronto marcou o "gol do século", que foi marcado por Diego Maradona.

➡️ Wonderwall: o que diz a letra do hit que embalou a campanha da Inglaterra na Copa?

O confronto histórico aconteceu na edição do mundial de 1986. Na ocasião, as seleções disputavam as quartas de final do torneio, que tinha o México como sede. A seleção albiceleste venceu o encontro por 2 a 1, tendo o camisa 10 como principal destaque.

continua após a publicidade

➡️ Web revive fala de astro francês após eliminação na Copa: 'Arrogância'

Em campo, Diego Maradona marcou em duas oportunidades. O primeiro foi o polêmico gol de mão. Já o segundo, foi eleito em 2002, por meio de uma votação popular, como o mais bonito da história das Copas.

Na jogada, o camisa 10 da Argentina passa por três jogadores da Inglaterra, além do goleiro, para marcar um golaço. Veja abaixo:

O gol mais bonito da história das Copas do Mundo foi marcado em um Argentina x Inglaterra. Diego Maradona, 1986. pic.twitter.com/J3G9E9zVdJ — Guilherme Amaral (@guiamara1) July 13, 2026

Além do gol histórico de Diego Maradona, a Fifa, na mesma ocasião, divulgou o top 10 gols mais bonitos da história das Copas do Mundo. Veja a lista abaixo.

continua após a publicidade

Os 10 gols mais bonitos das Copas do Mundo (até 2002)

Ranking Marcado por Partida Copa do Mundo Qtde Votos 01. Diego Maradona Argentina x Inglaterra Copa do Mundo de 1986 18.062 votos 02. Michael Owen Inglaterra x Argentina Copa do Mundo de 1998 10.631 votos 03. 🇧🇷 Pelé Brasil x Suécia Copa do Mundo de 1958 9.880 votos

Michael Owen wonder goal. England v Argentina 1998 World Cup #FIFAWorldCup pic.twitter.com/2eySPNauY5 — Liverpool (@1185City) July 13, 2026

Gol de Pelé contra a Suécia em 1958 🇧🇷



Curte história? Siga > @FotosDeFatos 👈 pic.twitter.com/H24ctRXhGa — Gols Clássicos (@GolsClassicos) August 9, 2020

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Ranking Marcado por Partida Copa do Mundo Qtde Votos 04. Diego Maradona Argentina x Bélgica 1986 9.642 votos 05. Gheorghe Hagi Romênia x Colômbia 1994 9.297 votos 06. Saeed Al-Owairan Arábia Saudita x Bélgica 1994 6.756 votos 07. Roberto Baggio Itália x Tchecoslováquia 1990 6.694 votos 08. Carlos Alberto Torres Brasil x Itália 1970 5.388 votos 09. Lothar Matthäus Alemanha Ocidental x Iugoslávia 1990 4.191 votos 10. Enzo Scifo Bélgica x Uruguai 1990 2.935 votos

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável