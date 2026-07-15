Copa do Mundo: veja os cinco jogadores da Argentina que atuam na Inglaterra Titulares da Argentina atuam por gigantes ingleses

A Argentina chega à Copa do Mundo de 2026 com uma base formada por jogadores espalhados por clubes na Inglaterra. Entre os convocados de Lionel Scaloni, cinco atletas atuam atualmente na liga inglesa, país que será justamente o adversário da seleção argentina na semifinal do Mundial.

O grupo argentino conta com nomes importantes da Premier League, como o goleiro Emiliano Martínez, os meio-campistas Enzo Fernández e Alexis Mac Allister, além dos defensores Cristian Romero e Lisandro Martínez.

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Argentina busca resultado em confronto decisivo na Copa (Foto: by Thomas COEX / AFP)

Campeões da Copa pela Argentina atuam na Premier League

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Emiliano Martínez, goleiro do Aston Villa

Principal referência argentina no gol, Emiliano Martínez, conhecido como "Dibu", chegou ao Aston Villa em setembro de 2020, após deixar o Arsenal. O goleiro rapidamente assumiu a titularidade e se tornou um dos principais nomes da história recente do clube inglês.

Na temporada 2025/26 pelo Aston Villa, Martínez disputou 44 jogos, sofreu 52 gols e terminou com 13 partidas sem sofrer gols. Além disso, defendeu 4 pênaltis durante o período. Pela Argentina, foi campeão da Copa América de 2021, da Copa do Mundo de 2022 e da Copa América de 2024.

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Enzo Fernández, meio-campista do Chelsea

Contratado pelo Chelsea em janeiro de 2023 por cerca de 121 milhões de euros, Enzo Fernández chegou ao clube inglês como a contratação mais cara da história da Premier League na época. O argentino deixou o Benfica poucos meses depois de conquistar a Copa do Mundo de 2022. No Chelsea, o meio-campista assumiu rapidamente o protagonismo no setor central e se tornou um dos líderes técnicos da equipe.

Na temporada 2025/26, Enzo disputou 48 partidas, marcou oito gols e distribuiu dez assistências pelo clube londrino. O jogador também alcançou marcas importantes com a camisa argentina, sendo titular na conquista do Mundial de 2022 e mantendo espaço no meio-campo de Scaloni.

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Alexis Mac Allister, meio-campista do Liverpool

Alexis Mac Allister chegou ao Liverpool em junho de 2023, após se destacar pelo Brighton. O clube inglês pagou cerca de 35 milhões de libras para contratar o meio-campista argentino. Na temporada 2025/26, o argentino participou de 46 jogos, marcou seis gols e deu nove assistências pelo Liverpool.

Pela Argentina, Mac Allister ganhou espaço após a Copa do Mundo de 2022 e se tornou titular da equipe. O jogador foi um dos destaques da campanha do tricampeonato mundial, além de ter conquistado a Copa América de 2024.

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Cristian Romero, defensor do Tottenham

O zagueiro Cristian Romero chegou ao Tottenham em 2021, inicialmente por empréstimo junto à Atalanta, antes de ser contratado em definitivo pelo clube inglês. Conhecido pela força física e pelo estilo agressivo de marcação, o defensor rapidamente virou uma das principais lideranças da defesa dos Spurs.

Pelo clube inglês, Romero disputou mais de 140 partidas, marcou sete gols e conquistou a Europa League na temporada 2024/25. Na seleção argentina, o zagueiro é titular absoluto ao lado de Lisandro Martínez. Romero foi campeão da Copa do Mundo de 2022 e das duas últimas edições da Copa América.

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Lisandro Martínez, defensor Manchester United

Lisandro Martínez foi contratado pelo Manchester United em julho de 2022, após se destacar pelo Ajax, da Holanda. O clube inglês investiu cerca de 57 milhões de euros para levar o defensor argentino ao Old Trafford. Apesar da baixa estatura para um zagueiro, o jogador ganhou destaque pela intensidade, qualidade na saída de bola e capacidade de atuar também como lateral-esquerdo.

Pelo Manchester United, Lisandro soma mais de 90 partidas, com dois gols e duas assistências. Na Argentina, o defensor faz parte do núcleo campeão da Copa do Mundo de 2022, embora tenha perdido espaço em alguns momentos por conta de lesões.

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