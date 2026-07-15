Jornalista critica Olise por atuação ruim em França x Espanha: 'Me arrependo' Na situação, França foi derrotada por 2 a 0 pela Espanha

A eliminação da França para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo provocou uma mudança de discurso da imprensa francesa em relação a Michael Olise. Após a derrota por 2 a 0, o atacante do Bayern de Munique, que vinha sendo apontado como um dos principais destaques da seleção francesa ao lado de Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé, passou a ser alvo de críticas por sua atuação.

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Olise tem mal desempenho em França x Espanha (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Atuação negativa de Olise em França x Espanha

O comentarista Daniel Riolo, da rádio RMC, fez uma forte autocrítica durante o programa "After RMC" ao comentar o desempenho de Olise no duelo entre França e Espanha, e admitiu ter exagerado nos elogios ao jogador durante a competição:

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- Colocamos Olise na mesma mesa de Platini e Zidane, mas ele não está nem na cozinha. Pela primeira vez em 20 anos neste programa, eu me arrependo terrivelmente de ter feito certos comentários - afirmou Daniel Riolo.

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O jornal L'Equipe também avaliou negativamente a atuação do atacante, embora em tom mais moderado. O tradicional veículo destacou que Olise pouco participou das jogadas da França e foi neutralizado pela marcação da Espanha:

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- O jogador do Bayern de Munique passou completamente despercebido e se viu superado pelo bloco defensivo e pela pressão da seleção espanhola na semifinal - escreveu o jornal francês.

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Titular na partida, Michael Olise permaneceu em campo até os 27 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Rayan Cherki. Durante o confronto, o atacante perdeu a posse de bola em 20 oportunidades, terminou o jogo com 76% de aproveitamento nos passes, não completou nenhum drible e também não conseguiu finalizar ao gol.

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