AO VIVO: Assista ao duelo entre Inglaterra e Argentina com o Lance!TV
Duelo é válido pela fase semifinal da Copa do Mundo
Nesta quarta-feira (15), Inglaterra e Argentina se enfrentam às 16h (de Brasília), pela fase semifinal da Copa do Mundo de 2026. E você pode assistir a esse confronto com o Lance!TV ao vivo, conferindo todas as reações em relação ao que acontece no duelo. Clique aqui para assistir.
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Direto da redação do Lance!, Felipe Ruggeri, Lucas Borges e Antônio Neto vão reagir, de um jeito descontraído, a todos os lances e momentos da partida. A dupla estará ao vivo a partir das 15h15 para contar a história e assistir ao jogo junto com você.
⚽ Inglaterra x Argentina: como chegam as equipes?
A Inglaterra, sob a batuta da música "Wonderwall", teve uma fase de grupos tranquila ao superar Croácia e Panamá sem sustos. O único tropeço aconteceu na segunda rodada, quando esbarrou na organização defensiva de Gana. No mata-mata, a badalada dupla formada por Harry Kane e Jude Bellingham brilhou. Foi do centroavante o doblete da virada heroica sobre RD Congo; já o meia balançou as redes duas vezes contra o México em um dos melhores jogos da Copa do Mundo. Nas quartas, Bellingham voltou a brilhar com dois tentos e colocou os Três Leões na semifinal.
A Argentina fazia uma Copa do Mundo de poucos sustos. Na fase de grupos, dominou os confrontos com Argélia, Áustria e Jordânia, com brilho de Lionel Messi. O astro voltou a marcar na fase de 16 avos, mas a Albiceleste sofreu com a surpreendente seleção de Cabo Verde e precisou da prorrogação para vencer por 3 a 2. Contra o Egito, nas oitavas, uma virada histórica, pelo mesmo placar; e diante da Suíça, vitória por 3 a 1 já na prorrogação, com um a mais e golaço de Julián Alvarez para garantir lugar entre os quatro melhores.
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⚔️ Rivalidade histórica envolve contexto do duelo
O confronto entre as duas equipes tem como motivador adicional uma rivalidade que dura décadas. Desde os anos 1980, há conflitos entre Inglaterra e Argentina fora dos gramados, devido à Guerra das Malvinas e a posse do território, com vitória europeia após a morte de mais de 600 soldados sul-americanos. A rivalidade foi levada para dentro dos gramados anos depois, na Copa de 1986, quando Maradona vingou o conflito fazendo dois gols, incluindo o famoso tento da Mão de Deus.
A bola rola para Inglaterra e Argentina às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia (EUA), pela semifinal da Copa do Mundo. Quem avançar encontra a Espanha, que derrubou a favorita França no outro lado da chave e garantiu a primeira vaga da decisão, que acontece no domingo (19).
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