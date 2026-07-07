Torcedores reagem à publicação do Fluminense: 'Não precisava' Perfil oficial do clube publicou vídeo comemorando classificação da Albiceleste

Após a classificação da Argentina às quartas de final da Copa do Mundo com uma virada gigantesca por 3 a 2 em cima do Egito, o perfil oficial do Fluminense repostou nas suas redes sociais um vídeo de Lucho Acosta, Rodrigo Castillo e Germán Cano comemorando a vitória - o que não repercutiu bem entre os torcedores.

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Com rivalidade entre Brasil e Argentina, os torcedores brasileiros não apoiam aqueles que não torcem pela Seleção Brasileira - e muito menos torcem pela vitória da Albicelete. No entanto, o perfil oficial do Fluminense postou um vídeo com a legenda: 'Eu não queria mais saber de Copa do Mundo, mas vê-los felizes…' que irritou seus torcedores. Veja o vídeo:

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Eu não queria mais saber de Copa do Mundo, mas vê-los felizes… 🥹🥹🥹 pic.twitter.com/shWvacjcus — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 7, 2026

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Veja a repercussão:

Amo o German, mas eles já curtiu a copa de 2022, chega. — Gigantes Desde 1902 (@GDesde1902) July 7, 2026

Se preserva, palhaçada — Lola Ferreira (@lolaferreira) July 7, 2026

?????????? se tivessem jogando pela seleção deles eu até entenderia essa postagem — 𝓁𝒾𝓁𝒾 🍍 (@lilicca_) July 7, 2026

Cara, torcer pra argentinos, em qualquer circunstância, não rola. Eu nunca vi eles torcerem pelo Brasil, então... — Rpfreire58 (@RicardoPintoFr2) July 7, 2026

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Luis Zubeldía, técnico do Fluminense durante treino em reapresentação do clube (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Agenda de amistosos do Fluminense na intertemporada

Fluminense x Nova Iguaçu

📅 Data: 8 de julho, quarta-feira

⏰ Horário: 20h30

📍 Local: Maracanã

🎟️ Com presença de torcida

Fluminense x Bahia

📅 Data: 12 de julho, domingo

⏰ Horário: 16h

📍 Local: Maracanã

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