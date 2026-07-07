Torcedores reagem à publicação do Fluminense: 'Não precisava'
Perfil oficial do clube publicou vídeo comemorando classificação da Albiceleste
Após a classificação da Argentina às quartas de final da Copa do Mundo com uma virada gigantesca por 3 a 2 em cima do Egito, o perfil oficial do Fluminense repostou nas suas redes sociais um vídeo de Lucho Acosta, Rodrigo Castillo e Germán Cano comemorando a vitória - o que não repercutiu bem entre os torcedores.
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Com rivalidade entre Brasil e Argentina, os torcedores brasileiros não apoiam aqueles que não torcem pela Seleção Brasileira - e muito menos torcem pela vitória da Albicelete. No entanto, o perfil oficial do Fluminense postou um vídeo com a legenda: 'Eu não queria mais saber de Copa do Mundo, mas vê-los felizes…' que irritou seus torcedores. Veja o vídeo:
➡️Um ano: relembre a vitória do Fluminense contra o Al-Hilal
Eu não queria mais saber de Copa do Mundo, mas vê-los felizes… 🥹🥹🥹 pic.twitter.com/shWvacjcus— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 7, 2026
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Veja a repercussão:
Amo o German, mas eles já curtiu a copa de 2022, chega.— Gigantes Desde 1902 (@GDesde1902) July 7, 2026
Se preserva, palhaçada— Lola Ferreira (@lolaferreira) July 7, 2026
?????????? se tivessem jogando pela seleção deles eu até entenderia essa postagem— 𝓁𝒾𝓁𝒾 🍍 (@lilicca_) July 7, 2026
Cara, torcer pra argentinos, em qualquer circunstância, não rola. Eu nunca vi eles torcerem pelo Brasil, então...— Rpfreire58 (@RicardoPintoFr2) July 7, 2026
Nunca mais posta isso. pic.twitter.com/vCfFVjlfVd— Luiscarv (@lhffc14) July 7, 2026
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Agenda de amistosos do Fluminense na intertemporada
Fluminense x Nova Iguaçu
📅 Data: 8 de julho, quarta-feira
⏰ Horário: 20h30
📍 Local: Maracanã
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Fluminense x Bahia
📅 Data: 12 de julho, domingo
⏰ Horário: 16h
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