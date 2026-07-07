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Torcedores reagem à publicação do Fluminense: 'Não precisava'

Perfil oficial do clube publicou vídeo comemorando classificação da Albiceleste

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 18:02
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Lucho Acosta e Germán Cano juntos em transição para voltar aos gramados
Lucho Acosta e Germán Cano juntos em transição para voltar aos gramados (Foto: Lucas Merçon e Marcelo Gonçalves/FFC)

Após a classificação da Argentina às quartas de final da Copa do Mundo com uma virada gigantesca por 3 a 2 em cima do Egito, o perfil oficial do Fluminense repostou nas suas redes sociais um vídeo de Lucho Acosta, Rodrigo Castillo e Germán Cano comemorando a vitória - o que não repercutiu bem entre os torcedores.

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    Com rivalidade entre Brasil e Argentina, os torcedores brasileiros não apoiam aqueles que não torcem pela Seleção Brasileira - e muito menos torcem pela vitória da Albicelete. No entanto, o perfil oficial do Fluminense postou um vídeo com a legenda: 'Eu não queria mais saber de Copa do Mundo, mas vê-los felizes…' que irritou seus torcedores. Veja o vídeo:

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    Luis Zubeldía, técnico do Fluminense durante treino em reapresentação do clube
    Luis Zubeldía, técnico do Fluminense durante treino em reapresentação do clube (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

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    Fluminense x Nova Iguaçu
    📅 Data: 8 de julho, quarta-feira
    ⏰ Horário: 20h30
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    🎟️ Com presença de torcida

    Fluminense x Bahia
    📅 Data: 12 de julho, domingo
    ⏰ Horário: 16h
    📍 Local: Maracanã
    🎟️ Com presença de torcida

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