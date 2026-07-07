Salah evita críticas à arbitragem após queda do Egito, mas diz: 'Todos viram' Equipe africana abriu vantagem, mas levou a virada

No que pode ter sido sua última participação em uma Copa do Mundo, Mohamed Salah adotou um discurso sereno após a eliminação do Egito para a Argentina nas oitavas de final. A seleção africana chegou a abrir dois gols de vantagem, mas sofreu a virada e acabou derrotada por 3 a 2, dando adeus ao torneio.

Principal nome da equipe egípcia e maior artilheiro da história da seleção, Salah evitou entrar em polêmica ao ser questionado sobre a atuação da arbitragem. Durante a partida, os jogadores do Egito reclamaram de decisões importantes, entre elas a anulação de um gol de Mostafa Zico após revisão do VAR e um possível pênalti não assinalado.

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— Foi a vontade de Deus. Fizemos um grande jogo durante boa parte dos 90 minutos, mas cometemos erros que acabaram sendo decisivos. Sobre a arbitragem, prefiro não comentar. Todos viram o que aconteceu - afirmou o atacante.

Egito perdeu de virada por 3 a 2 para a Argentina, em Atlanta. (Foto: Reuters/Folhapress)

Apesar da frustração com a eliminação, Salah valorizou a campanha realizada pela seleção. O Egito alcançou pela primeira vez as oitavas de final de uma Copa do Mundo e encerrou a participação com atuações que renderam elogios dentro do país.

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O camisa 10 também citou os lances que geraram reclamações dos egípcios, mas preferiu concentrar a análise no desempenho da equipe ao longo da competição.

— Tivemos situações importantes durante a partida, incluindo um gol anulado e um lance que entendemos como pênalti. Mesmo assim, o treinador nos parabenizou pela trajetória que construímos. Queríamos avançar ainda mais, mas vamos levar os aspectos positivos desta campanha para o futuro - declarou.

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Aos 34 anos, Salah disputou os cinco compromissos do Egito no Mundial. O atacante marcou um gol e contribuiu com duas assistências, participando diretamente da melhor campanha da história da seleção na competição.

Antes de encerrar a entrevista, o jogador ressaltou a dificuldade do confronto diante da atual campeã mundial e afirmou que a equipe executou o planejamento traçado para a partida.

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— Sabíamos da força da Argentina e nos preparamos muito para esse desafio. Conseguimos competir em alto nível durante boa parte do jogo. Infelizmente, o resultado não foi o que esperávamos, mas saímos com a cabeça erguida pelo que fizemos no torneio - concluiu.

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