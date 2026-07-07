logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Qual foi o resultado de Argentina x Egito? Veja o resumo do jogo na Copa

Lionel Messi marcou

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 18:02
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Messi em jogo contra o Egito na Copa do Mundo
Argengina está nas quartas da Copa do Mundo (Foto: Brazil Photo Press/Folhapress

Argentina e Egito se enfrentaram em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo, e o placar foi de 3 a 2 para o time de Lionel Scaloni. Os africanos abriram dois gols de vantagem, mas viram os atuais campeões do mundo virarem o placar na reta final.

  • Lionel Messi chorando com a camisa da Argentina

    Argentina x Egito: relembre grandes viradas da história da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
  • Bruno Guimarães com a camisa amarela do Brasil

    Bruno Guimarães se pronuncia após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • ➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

    Com cinco gols na partida, o duelo foi o que mais teve as redes balançadas nas oitavas de final, ao lado dos jogos entre México e Inglaterra e Estados Unidos e Bélgica. A Albiceleste enfrentará nas quartas de final o vencedor de Suíça e Colômbia, que jogam nesta terça-feira (7).

    continua após a publicidade
    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo
    Contra o egito, Lionel Messi chegou aos 8 gols nesta edição Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

    Como foi o jogo entre Argentina e Egito na Copa do Mundo?

  • Lance!

    Salah evita críticas à arbitragem após queda do Egito e destaca campanha na Copa

    Há 48 minutos
  • Endrick e Gabriely Miranda posam para foto de casamento (Foto: Reprodução)

    Gabriely Miranda, esposa de Endrick, escreve ao atacante: 'Parabéns'

    Fora de Campo
    Há 11 minutos
  • Rivaldo assistindo jogo da tribuna

    Rivaldo é sincero sobre atuação da Argentina na Copa: 'É isso'

    Copa do Mundo 2026
    Há 19 minutos

    • No primeiro tempo, o Egito iniciou o confronto equilibrando as ações com a Argentina e abriu o placar. Aos 14 minutos, Attia fez um cruzamento na área do lado direito e Ibrahim tomou a frente de Lisandro Martínez e cabeceou para o fundo das redes. Em resposta, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo da área e sofreu um pênalti, mas Messi desperdiçou a cobrança aos 20 minutos após parar em grande defesa de Shobeir. Em uma chegada pela direita, De Paul fez um cruzamento para Mac Allister, que cabeceou a queima-roupa para outra grande intervenção do goleiro egípcio. Em nova chance de bola parada, Messi cobrou uma falta da intermediária, mas carimbou a trave. E, na reta final, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo, fez um cruzamento rasteiro e Julián Álvarez chegou finalizando de canhota para um milagre de Shobeir, que impediu o empate novamente.

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    No segundo tempo, a Argentina teve mais volume que o Egito, mas não conseguia criar chances claras. Com um minuto, De Paul recebeu um passe na entrada da área e chapou para defesa tranquila de Shobeir. Mas aos 12 minutos, a Scaloneta sofreu o primeiro susto em um contra-ataque puxado por Hassan, que terminou com gol de Ziko, mas a arbitragem anulou com o auxílio do VAR por falta na origem da jogada. E aos 21 minutos, Salah puxou outro contra-ataque após cobrança de escanteio da Albiceleste, tocou para Hassan no lado direito, que cruzou rasteiro para Ziko balançar as redes e comemorar o segundo gol dos Faraós na partida. Aos 34 minutos, a Argentina tentou reagir com Messi fazendo um cruzamento na área, e Romero surgindo livre de marcação para cabecear e descontar o marcador. E aos 38 minutos, Messi foi acionado por Montiel dentro da área e soltou uma bomba para estufar as redes e empatar o confronto. E aos 46 minutos, Lautaro Martínez foi acionado pelo lado direito e cruzou na cabeça de Enzo Fernández, que estufou as redes e virou o confronto e deu a classificação às quartas de final para a Argentina.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Lucho Acosta e Germán Cano juntos em transição para voltar aos gramados

    Fora de Campo

    Torcedores reagem à publicação do Fluminense: 'Não precisava'

    Há 42 minutos
    Messi comemora vitória da Argentina sobre o Egito emocionado na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Messi explica motivo de choro e celebra vitória da Argentina na Copa: 'Desabafo'

    Há 46 minutos
    Seleão Brasileira na chegada aos Estados Unidos para a Copa do Mundo

    Seleção Brasileira

    Em clima melancólico, Seleção Brasileira deixa os Estados Unidos

    Há 1 hora
    Técnico da Argentina, Scaloni em coletiva de imprensa na véspera do jogo contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Técnico da Argentina, Scaloni se emociona e elogia Messi em virada na Copa

    Há 1 hora
    Jogadores e comissão técnica da Bélgica comemoram a classificação às quartas de final

    Copa do Mundo 2026

    Jogador da Bélgica rompe ligamento e está fora da Copa

    Há 1 hora
    Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Inglaterra terá retorno de astro para duelo decisivo na Copa

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Thomas Tuchel em México 2x3 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026

    Inglaterra muda orientação após lesão grave na Copa do Mundo

    Hossam Hassan, técnico do Egito, viu injustiça de árbitro na Copa do Mundo

    Técnico do Egito vê injustiça de árbitro em derrota para Argentina na Copa

    Bruno Guimarães com a camisa amarela do Brasil

    Bruno Guimarães se pronuncia após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo

    Messi iguala Pelé, supera Maradona e quebra recordes na Copa do Mundo

    Zico Egito Nova Zelândia Copa do Mundo

    Atacante do Egito detona arbitragem após eliminação para a Argentina

    Lionel Messi chorando com a camisa da Argentina

    Argentina x Egito: relembre grandes viradas da história da Copa do Mundo

    Trump discursa na Casa Branca

    Espanha liga alerta com suposta pressão de Trump na Fifa por mudanças na Copa de 2030

    Leandro Paredes em ação pela Argentina no jogo contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo

    Paredes elogia a Argentina e revela sentimento após classificação dramática