Fã de Cristiano Ronaldo distrai Messi antes de pênalti em Argentina x Egito Influenciador está acompanhando a Copa do Mundo nos Estados Unidos

Durante a partida entre Argentina e Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo, Darren Jason Watkins Jr, mais conhecido como Speed, tentou distrair Messi em uma cobrança de pênalti. Fã declarado de Cristiano Ronaldo, que foi eliminado do torneio na última segunda-feira (6) para a Espanha, celebrou a defesa de Mostafa Shobeir no chute do camisa 10.

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O primeiro tempo da partida terminou em 1 a 0 para o Egito. Os africanos abriram o placar com cabeceio de Yasser Ibrahim que recebeu cruzamento de Marwan Attia e balançou as redes dos atuais campeões do mundo. Na chance do empate no pênalti sofrido por Tagliafico, Speed, que estava atrás do gol, tentou distrair Messi com gestos e caretas.

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Veja a cena de Speed tentando distrair Lionel Messi na cobrança de pênalti:

🚨| BREAKING: SPEED JUST DISTRACTED MESSI INTO MISSING HIS PENALTY AGAINST EGYPT 😭🤯🤯🇪🇬 pic.twitter.com/9ndyn7A6wr — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 7, 2026

Messi Can See IShowSpeed Cleary Behind The Goal Post As He Takes Penalties And Free Kicks 😭 pic.twitter.com/r1SCTd6EFs — Speedy Updates (@SpeedUpdates1) July 7, 2026

Messi perdeu pênallti contra o Egito na Copa do Mundo (Foto: Thomas COEX / AFP)

Messi perde segundo pênalti na Copa e dispara como recordista de erros na marca da cal

Lionel Messi isolou-se como o jogador que mais desperdiçou penalidades na história dos Mundiais, com quatro cobranças perdidas. O novo revés do astro argentino de 39 anos aconteceu aos 19 minutos do primeiro tempo no confronto contra o Egito, pela Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, o camisa 10 teve a chance de cravar o empate, mas bateu no canto esquerdo e parou na defesa do goleiro Mostafa Shobeir. O dado contabiliza apenas as cobranças com a bola rolando, desconsiderando as disputas por alternadas.

O peso da marca da cal



Embora lidere a artilharia histórica das Copas do Mundo com 20 gols marcados, a marca dos doze passos tornou-se um fantasma para Lionel Messi. Com o erro diante do Egito — o seu segundo nesta edição do torneio —, o astro isolou-se ainda mais no topo dessa estatística negativa. Ele superou com folga o ganês Asamoah Gyan, antigo detentor do recorde com dois desperdícios acumulados nas edições de 2006 e 2010.

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Com o novo revés, o aproveitamento do capitão argentino em cobranças de pênalti no Mundial caiu para apenas 50% (quatro acertos em oito tentativas). Messi também segue como o atleta com mais penalidades máximas executadas na história da competição e, agora, é o único a desperdiçar duas cobranças em uma mesma edição do torneio.

Recordistas em cobranças de pênalti em Copas



O camisa 10 da Argentina lidera o volume de chutes diretos na história do torneio, seguido de perto pelo inglês Harry Kane:

Lionel Messi (Argentina): 8 tentativas (4 acertos e 4 erros)

Harry Kane (Inglaterra): 7 tentativas (6 acertos e 1 erro)

Cristiano Ronaldo (Portugal): 5 tentativas (4 acertos e 1 erro)

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