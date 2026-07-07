Qual jogo da Copa do Mundo Globo e SBT transmitem hoje (7)? Globo transmitirá dois jogos, enquanto SBT terá exibição de um

Os jogos da Copa do Mundo de 2026 seguem a todo vapor na Globo e no SBT. Nesta terça-feira (7), o canal da família Abravanel transmitirá Argentina e Egito, às 13h (de Brasília). A Globo, além do duelo entre Lionel Messi e Mohamed Salah, também exibe Suíça x Colômbia, às 17h (de Brasília).

O dois confrontos são válidos pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O vencedor entre Argentina e Egito enfrentará o ganhador entre Suíça e Colômbia.

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Confronto decisivo de Argentina e Egito será exibido por Globo e SBT (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

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Qual a equipe da Globo e do SBT para o jogo de terça-feira (7)

A transmissão de Argentina x Egito na TV Globo terá narração de Everaldo Marques, com comentários de Ana Thaís Matos e Júnior. Para o confronto das 17h, Renata Silveira comanda as emoções, com Alline Calandrini e Richarlyson nos comentários.

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Já do lado rival, o SBT contará com as vozes de Tiago Leifert, com comentários de Juninho Paulista e Raphael Rezende, além das análises de arbitragem com Nadine Basttos para o confronto de Argentina x Egito.

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Argentina tem jogo diferente contra o Egito

A Argentina tem um jogo diferente contra o Egito com relação ao que encontrou diante de Cabo Verde. Os Faraós não possuem a potência física do adversário anterior, mas também possuem mais qualidade técnica e deve ser o time que buscará ter mais a bola.

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O Egito tem jogadores de muita qualidade, como Salah e Marmoush, que atuam nas principais ligas da Europa. No entanto, a Argentina sabe que tem o peso de ser favorita na partida e com a obrigação de passar uma imagem mais confiável antes das fases mais agudas da Copa do Mundo.