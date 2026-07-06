Fluminense tem quatro jogadores em fim de contrato que podem sair de graça Entenda a situação de cada um

O Fluminense tem quatro jogadores do elenco profissional que entraram nos últimos seis meses de contrato e, desde o dia 1º de julho, estão liberados para assinar um pré-contrato com outras equipes. A lista tem nomes importantes da história recente do clube, como Paulo Henrique Ganso, Germán Cano e Thiago Silva, além do meia David Terans.

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Pela regra, atletas com vínculo a seis meses do fim podem negociar livremente com outros clubes para sair sem custos após o encerramento do contrato.

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Ganso

O caso mais sensível é o de Paulo Henrique Ganso. O camisa 10 tem contrato até o fim da temporada e chegou a ficar fora dos últimos jogos do Fluminense para tratar de uma possível saída ainda nesta janela.

Sem nenhuma proposta na mesa, o meia se reapresentou normalmente ao CT Carlos Castilho durante a intertemporada. Enquanto não define o futuro, Ganso segue vinculado ao clube. O Tricolor não planeja renovar o contrato do camisa 10.

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Cano

Outro ídolo tricolor em fim de vínculo é Germán Cano. O atacante argentino tem contrato com o Fluminense até o fim de 2026, mas, não existem conversas por renovação.

Aos 38 anos, Cano conviveu com problemas físicos nas últimas temporadas e teve o futuro colocado em dúvida por parte da torcida. Recentemente, o camisa 14 usou as redes sociais para afastar a possibilidade de aposentadoria. Mesmo sem o mesmo protagonismo dos anos anteriores, Cano segue como um dos nomes mais simbólicos do elenco.

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Terans

David Terans completa a lista de jogadores que podem assinar pré-contrato. O meia retornou ao Fluminense após empréstimo ao Peñarol, período em que sofreu uma lesão no tendão de Aquiles. O uruguaio está em transição física e chegou a participar de amistosos no CT Carlos Castilho, mas ainda não está totalmente liberado para atuar em jogos oficiais.

Mesmo antes de chegar nos últimos seis meses de contrato, o jogador já havia sido liberado pela diretoria para buscar outro clube.

Thiago Silva

Recém-chegado, Thiago Silva assinou contrato até o fim do ano. O Fluminense nunca escondeu que deseja contar com o zagueiro no elenco pelo máximo de tempo possível. Por isso, uma possível renovação passa pela vontade do jogador de continuar atuando ou no Brasil.

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Agenda de amistosos na intertemporada

Fluminense x Nova Iguaçu

📅 Data: 8 de julho, quarta-feira

⏰ Horário: 20h30

📍 Local: Maracanã

🎟️ Com presença de torcida

Fluminense x Bahia

📅 Data: 12 de julho, domingo

⏰ Horário: 16h

📍 Local: Maracanã

🎟️ Com presença de torcida

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O Fluminense se reapresentou no dia 23 de junho e iniciou uma espécie de intertemporada no CT Carlos Castilho. O elenco trabalha praticamente completo, com Hulk já integrado e liberado para ser inscrito após o clube conseguir, junto à CBF, a antecipação da janela nacional.

Thiago Silva também já se apresentou, fez exames, testes e iniciou os trabalhos com bola. O zagueiro, porém, ainda é dúvida para os amistosos. A tendência é que o clube controle a carga do defensor, que vem de temporada europeia e não participou de toda a preparação com o grupo.

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Já Canobbio recebeu férias após a participação do Uruguai na Copa do Mundo e tem reapresentação marcada para o dia 10 de julho. Os amistosos servirão para Zubeldía dar ritmo ao elenco, observar formações com Hulk e ajustar o time antes da retomada da temporada.

Thiago Silva em treino no CT do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

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