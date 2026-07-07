Brasileiros reagem a pênalti de Messi em Argentina x Egito: 'Inacreditável'
Camisa 10 perdeu o pênalti que daria o empate a seleção argentina
Argentina e Egito estão se enfrentando nesta terça-feira (7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia (EUA). No início da primeira etapa, a seleção egípcia abriu o placar cedo com Yasser Ibrahim, no entanto, logo depois teve um pênalti a favor da seleção argentina.
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Quando o cronometro marcava os 18 minutos da primeira etapa, Enzo Fernández lança Tagliafico na área. Hassan chega na marcação, dá o bote errado e derruba o jogador argentino. O árbitro francês Francois Letexier marca o pênalti. Na sequência, Lionel Messi cobra o pênalti no lado esquerdo, à meia altura, e Shobeir faz a defesa. O goleiro espalma para o lado e mantém o Egito na frente.
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Veja o pênalti:
🇦🇷 O PÊNALTI PERDIDO POR MESSI! DEFESA DE SHOBEIR!— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 7, 2026
🎥 @CazeTVOficial pic.twitter.com/wpeHqwYgEE
Nas redes sociais, torcedores brincaram com o erro do camisa 10 argentino e afirmaram que ele teria voltado ao normal, ao errar tantos pênaltis - o que nunca foi o seu forte. Veja a repercussão:
Messi perdendo a chance de dois pênaltis nessa copa, bruno guimarães inocentado— a. (@alycya__) July 7, 2026
Realmente os pênaltis do messi em 2022 foram um fenômeno da natureza— Davidiota (@Davisalepimenta) July 7, 2026
acho bonito o Messi querer pegar a responsabilidade pra si mas ele bate uns pênalti ruim que só em copa do mundo, já era hora de terceirizar responsabilidades— Larissa M. (@larissajmar) July 7, 2026
Bruno Guimarães já pode dizer que bateu o pênalti contra a Noruega "a lá Messi"— BrenoTommasi (@TommasiBreno) July 7, 2026
Messi voltou ao normal glr, voltou a perder pênaltis de forma ridícula, esse ano não tem título.— Micaela (@kahsccp_) July 7, 2026
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Messi, pela Argentina, tem como objetivo continuar ampliando marcas já alcançadas neste Mundial. Na briga pela artilharia - empatado com sete gols com Mbappé e Haaland -, o camisa 10 planeja aumentar o número de gols totais na história da Copa, com 20, e se distanciar da estrela francesa. Além disso, marcou nos últimos oito jogos que disputou na competição, somando a edição de 2022.
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Já Salah está em uma saudável briga com o técnico Hossam Hassan. Maior artilheiro da história da seleção egípcia, o atual comandante tem 69 gols, um a mais do que o ídolo do Liverpool, e pode ver o recorde ser quebrado de perto.
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