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Brasileiros reagem a pênalti de Messi em Argentina x Egito: 'Inacreditável'

Camisa 10 perdeu o pênalti que daria o empate a seleção argentina

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 13:39
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Lionel Messi batendo pênalti pela Seleção Argentina na Copa do Mundo
Lionel Messi batendo pênalti pela Seleção Argentina na Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Argentina e Egito estão se enfrentando nesta terça-feira (7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia (EUA). No início da primeira etapa, a seleção egípcia abriu o placar cedo com Yasser Ibrahim, no entanto, logo depois teve um pênalti a favor da seleção argentina.

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    Quando o cronometro marcava os 18 minutos da primeira etapa, Enzo Fernández lança Tagliafico na área. Hassan chega na marcação, dá o bote errado e derruba o jogador argentino. O árbitro francês Francois Letexier marca o pênalti. Na sequência, Lionel Messi cobra o pênalti no lado esquerdo, à meia altura, e Shobeir faz a defesa. O goleiro espalma para o lado e mantém o Egito na frente.

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    • Nas redes sociais, torcedores brincaram com o erro do camisa 10 argentino e afirmaram que ele teria voltado ao normal, ao errar tantos pênaltis - o que nunca foi o seu forte. Veja a repercussão:

    👀 Olho nos recordes dos astros!

    Messi, pela Argentina, tem como objetivo continuar ampliando marcas já alcançadas neste Mundial. Na briga pela artilharia - empatado com sete gols com Mbappé e Haaland -, o camisa 10 planeja aumentar o número de gols totais na história da Copa, com 20, e se distanciar da estrela francesa. Além disso, marcou nos últimos oito jogos que disputou na competição, somando a edição de 2022.

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    Messi segue como esperança da Argentina diante do Egito
    Messi segue como esperança da Argentina diante do Egito (Foto: Chandan Khanna/AFP)

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    Já Salah está em uma saudável briga com o técnico Hossam Hassan. Maior artilheiro da história da seleção egípcia, o atual comandante tem 69 gols, um a mais do que o ídolo do Liverpool, e pode ver o recorde ser quebrado de perto.

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