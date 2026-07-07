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Astro do Flamengo revela tristeza por não ter jogado Copa do Mundo: 'Machuca'

Atleta lamentou oportunidades desperdiçadas

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 17:32
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Jogadores do Flamengo reunidos em jogo da Libertadores
Time do Flamengo reunido antes de duelo pela Libertadores (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Em clima de Copa do Mundo, um jogador do elenco do Flamengo revelou ter tristeza por nunca ter jogado o torneio. Trata-se do volante Jorginho. Em entrevista à FlamengoTV, publicada nesta segunda-feira (7), o jogador ítalo-brasileiro expôs o sentimento de nunca ter defendido a Itália em um Mundial.

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    A ausência italiana nas últimas três edições do torneio coincidiu diretamente com os anos em que Jorginho esteve convocado. O jogador representou a Azzurra entre 2016 e 2024, totalizando 57 partidas, mas a seleção europeia ficou de fora de todos os Mundiais nesse intervalo. O último Mundial dos italianos havia sido em 2014, no Brasil.

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    — Eu estava assistindo o Brasil como torcedor. Mesmo sabendo que não existe a possibilidade [de se naturalizar], eu assisti como torcedor, porque é o país que eu nasci, eu amo muito o Brasil. Então, eu estava torcendo sempre pelo melhor para o Brasil — iniciou Jorginho, antes de completar.

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    • — Se a Itália estivesse, eu queria estar jogando. Mas como não estava, é uma questão triste. O momento que a seleção italiana passa, e me inclui nisso também, porque eu estava lá em duas das chances de ir para a Copa, é difícil e triste. É algo que, infelizmente, está faltando na minha carreira. Eu diria que tenho uma carreira incrível, de onde eu saí, a minha história. E essa é uma coisa que está marcada para mim. É algo que machuca. Não é simples, porque, ao mesmo tempo que você é grato por tudo que fez, você sabe que faltou tão pouco para poder alcançar aquilo também. Mas faz parte — concluiu.

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    Jorginho no Flamengo

    No Brasil, desde junho de 2025. Na época, o meia saía do Arsenal para se juntar ao elenco Rubro-Negro. Em pouco mais de um ano no clube carioca, Jorginho já se tornou uma das lideranças do elenco e conquistou três títulos: Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Campeonato Carioca.

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    Jorginho em Grêmio x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
    Jorginho em ação durante Grêmio x Flamengo pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
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