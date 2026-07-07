Quantas Copas do Mundo a Argentina tem? Veja lista das maiores campeãs Seleção argentina avançou para as quartas de final

A Argentina venceu o Egito por 3 a 2, nesta terça-feira (7), em Atlanta, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Com o resultado, Lionel Messi e companhia avançaram para a próxima fase do torneio e mantiveram o sonho da quarta estrela vivo.

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Atualmente, a seleção da Argentina possui três títulos Mundiais, conquistados em 1978, 1986 e 2022. O último já teve a liderança e o protagonismo do meia Lionel Messi. Nos outros dois, os protagonistas foram o atacante Mario Kempes, na década de 70, e o meia Diego Maradona, em 80.

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Com os três títulos, a Argentina ocupa o quarto lugar geral entre os países que mais venceram o torneio. Acima dos argentinos estão apenas o Brasil (5), Itália (4) e Alemanha (4). Abaixo estão: França (2), Uruguai (2), Espanha (1) e Inglaterra (1).

Como foi a classificação da Argentina?

No primeiro tempo, o Egito iniciou o confronto equilibrando as ações com a Argentina e abriu o placar. Aos 14 minutos, Attia fez um cruzamento na área do lado direito e Ibrahim tomou a frente de Lisandro Martínez e cabeceou para o fundo das redes. Em resposta, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo da área e sofreu um pênalti, mas Messi desperdiçou a cobrança aos 20 minutos após parar em grande defesa de Shobeir. Em uma chegada pela direita, De Paul fez um cruzamento para Mac Allister, que cabeceou a queima-roupa para outra grande intervenção do goleiro egípcio. Em nova chance de bola parada, Messi cobrou uma falta da intermediária, mas carimbou a trave. E na reta final, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo, fez um cruzamento rasteiro e Julián Álvarez chegou finalizando de canhota para um milagre de Shobeir, que impediu o empate novamente.

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No segundo tempo, a Argentina teve mais volume que o Egito, mas não conseguia criar chances claras. Com um minuto, De Paul recebeu um passe na entrada da área e chapou para defesa tranquila de Shobeir. Mas aos 12 minutos, a Scaloneta sofreu o primeiro susto em um contra-ataque puxado por Hassan, que terminou com gol de Ziko, mas a arbitragem anulou com o auxílio do VAR por falta na origem da jogada. E aos 21 minutos, Salah puxou outro contra-ataque após cobrança de escanteio da Albiceleste, tocou para Hassan no lado direito, que cruzou rasteiro para Ziko balançar as redes e comemorar o segundo gol dos Faraós na partida. Aos 34 minutos, a Argentina tentou reagir com Messi fazendo um cruzamento na área, e Romero surgindo livre de marcação para cabecear e descontar o marcador. E aos 38 minutos, Messi foi acionado por Montiel dentro da área e soltou uma bomba para estufar as redes e empatar o confronto. E aos 46 minutos, Lautaro Martínez foi acionado pelo lado direito e cruzou na cabeça de Enzo Fernández, que estufou as redes e virou o confronto e deu a classificação às quartas de final para a Argentina.

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