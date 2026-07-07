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Quantas Copas do Mundo a Argentina tem? Veja lista das maiores campeãs

Seleção argentina avançou para as quartas de final

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 18:09
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Jogadores da Argentina comemoram classificação as quartas de final da Copa do Mundo de 2026
Jogadores da Argentina comemoram classificação as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Thomas COEX / AFP)

A Argentina venceu o Egito por 3 a 2, nesta terça-feira (7), em Atlanta, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Com o resultado, Lionel Messi e companhia avançaram para a próxima fase do torneio e mantiveram o sonho da quarta estrela vivo.

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    Atualmente, a seleção da Argentina possui três títulos Mundiais, conquistados em 1978, 1986 e 2022. O último já teve a liderança e o protagonismo do meia Lionel Messi. Nos outros dois, os protagonistas foram o atacante Mario Kempes, na década de 70, e o meia Diego Maradona, em 80.

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    Com os três títulos, a Argentina ocupa o quarto lugar geral entre os países que mais venceram o torneio. Acima dos argentinos estão apenas o Brasil (5), Itália (4) e Alemanha (4). Abaixo estão: França (2), Uruguai (2), Espanha (1) e Inglaterra (1).

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    • Como foi a classificação da Argentina?

    No primeiro tempo, o Egito iniciou o confronto equilibrando as ações com a Argentina e abriu o placar. Aos 14 minutos, Attia fez um cruzamento na área do lado direito e Ibrahim tomou a frente de Lisandro Martínez e cabeceou para o fundo das redes. Em resposta, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo da área e sofreu um pênalti, mas Messi desperdiçou a cobrança aos 20 minutos após parar em grande defesa de Shobeir. Em uma chegada pela direita, De Paul fez um cruzamento para Mac Allister, que cabeceou a queima-roupa para outra grande intervenção do goleiro egípcio. Em nova chance de bola parada, Messi cobrou uma falta da intermediária, mas carimbou a trave. E na reta final, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo, fez um cruzamento rasteiro e Julián Álvarez chegou finalizando de canhota para um milagre de Shobeir, que impediu o empate novamente.

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    No segundo tempo, a Argentina teve mais volume que o Egito, mas não conseguia criar chances claras. Com um minuto, De Paul recebeu um passe na entrada da área e chapou para defesa tranquila de Shobeir. Mas aos 12 minutos, a Scaloneta sofreu o primeiro susto em um contra-ataque puxado por Hassan, que terminou com gol de Ziko, mas a arbitragem anulou com o auxílio do VAR por falta na origem da jogada. E aos 21 minutos, Salah puxou outro contra-ataque após cobrança de escanteio da Albiceleste, tocou para Hassan no lado direito, que cruzou rasteiro para Ziko balançar as redes e comemorar o segundo gol dos Faraós na partida. Aos 34 minutos, a Argentina tentou reagir com Messi fazendo um cruzamento na área, e Romero surgindo livre de marcação para cabecear e descontar o marcador. E aos 38 minutos, Messi foi acionado por Montiel dentro da área e soltou uma bomba para estufar as redes e empatar o confronto. E aos 46 minutos, Lautaro Martínez foi acionado pelo lado direito e cruzou na cabeça de Enzo Fernández, que estufou as redes e virou o confronto e deu a classificação às quartas de final para a Argentina.

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