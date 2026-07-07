Romário é sincero sobre Endrick após gol perdido pelo Brasil: 'Terrível' Jovem atacante desperdiçou grande chance no segundo tempo contra a Noruega

Erling Haaland marcou duas vezes e a Seleção Brasileira se despediu da Copa do Mundo nas oitavas de final contra a Noruega, neste domingo (5). Depois do duelo, Romário falou com sinceridade sobre Endrick, que perdeu um gol na queda do Brasil.

À Romário TV, o lendário atacante revelou que gosta do jovem, mas não mediu palavras para critica-lo. A idade, inclusive, ficou de lado na avaliação do herói do tetra.

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- Gosto do Endrick, ele vai ser um jogador que vai nos dar muita felicidade, mas ontem ele foi terrível. E muita gente fala: 'Ah, mas o Endrick é novo'; fod*** que é novo. Ele tem que fazer a p*** do gol. Novo, meio, velho, que se fo**. Se ele está ali, tem essa responsabilidade de fazer o gol. Não tem jeito, a culpa de ter perdido o gol do Brasil é do Endrick - começou o ex-jogador.

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- Tem que concentrar para fazer o gol. Aquela ali é a última bola, é a bola decisiva. A bola que vai decidir o jogo, um jogo de Copa do Mundo. Por mais que eu goste do Endrick, e acho que ele vai nos dar felicidade, ontem ele foi terrível - completou Romário sobre Endrick depois da queda do Brasil.

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Gol perdido por Endrick no Brasil renova lembranças de Ronaldo Fenômeno em 2006

O gol perdido por Endrick no 2º tempo da derrota do Brasil para Noruega, quando o jogo ainda estava empatado em 0 a 0, viralizou nas redes sociais. O lance aconteceu aos 14 minutos do segundo tempo, após passe de Vinicius Júnior, que deixou o camisa 19 cara a cara com o goleiro Orjan Nyland.

Endrick entrou no minuto anterior e, em seus primeiros toques na bola, teve a oportunidade de abrir o placar para a Seleção Brasileira. A equipe de Carlo Ancelotti já havia desperdiçado um pênalti na primeira etapa, nos pés de Bruno Guimarães.

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Endrick lamenta gol perdido durante Brasil x Noruega (Foto: Odd ANDERSEN/AFP)

Nas redes sociais, o gol perdido por Endrick foi muito comparado a um lance de Ronaldo Fenômeno na Copa do Mundo 2006. Na ocasião, Ronaldo converteu em gol uma chance parecida.

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Durante o período de empréstimo ao Lyon, Endrick ganhou protagonismo e aproveitamento maior do que vinha tendo no Real Madrid. Em boa fase no futebol francês, o atacante encerrou sua passagem com oito gols e oito assistências em 21 partidas, desempenho que reforçou sua presença no radar da comissão técnica brasileira.

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