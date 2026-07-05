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Scarpa no Fluminense? Veja o que o Lance! apurou

Nome do jogador foi ventilado no Tricolor

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 16:55
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Scarpa em Atlético e América (Foto: Pedro Souza/ Atlético)
Scarpa em Atlético e América (Foto: Pedro Souza/ Atlético)

O nome de Gustavo Scarpa voltou a aparecer ligado ao Fluminense nos últimos dias, mas a possibilidade de retorno do meia não procede. O Lance! apurou que o Tricolor não negocia com o jogador do Atlético-MG e que não há tratativas em andamento para repatriar o atleta revelado em Xerém.

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    A especulação ganhou força após uma entrevista de Thiago Silva à Flu TV. Na conversa, o zagueiro revelou que, em 2025, quando o Atlético-MG treinou no CT Carlos Castilho, fez convites para jogadores do clube mineiro defenderem o Fluminense. Entre eles estavam Hulk, Guilherme Arana e o próprio Scarpa.

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    — Nos jogos contra o Hulk, contra o Atlético-MG, no ano passado, a gente trocou muita ideia. Quando eles vieram treinar aqui no CT, acompanhei o treino do Sampaoli. Fiz o convite para que ele e o Arana pudessem vir para o Fluminense, e pra que o Scarpa também pudesse voltar — disse Thiago Silva.

    Scarpa não faz parte do planejamento

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    • Apesar da fala do zagueiro, o nome de Scarpa não faz parte do mapeamento de contratações do Fluminense. Nos últimos dias, circularam nas redes sociais rumores de que o jogador estaria em negociação avançada com o Tricolor. A informação, porém, é falsa. Não existe acordo verbal, conversa encaminhada ou negociação com o Atlético-MG pelo atleta.

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    Essa não é a primeira vez que Scarpa tem o nome ventilado nas redes como possível reforço do Fluminense. Ainda assim, o jogador nunca entrou de fato na pauta de contratações do clube.

    Relação antiga com o Fluminense

    Scarpa foi revelado pelo Fluminense e defendeu o clube profissionalmente entre 2014 e 2017. O meia se tornou um dos principais jogadores da equipe antes de uma saída conturbada, após acionar a Justiça alegando atrasos salariais.

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    Depois de deixar o Tricolor, o jogador acertou com o Palmeiras, onde viveu o melhor momento da carreira e conquistou títulos relevantes. Mais tarde, passou pelo futebol inglês e retornou ao Brasil para defender o Atlético-MG.

    Gustavo Scarpa e Guilherme Arana voltam após suspensão (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Gustavo Scarpa e Guilherme Arana em ação pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

    Agenda de amistosos na intertemporada

    Fluminense x Nova Iguaçu
    📅 Data: 8 de julho, quarta-feira
    ⏰ Horário: 20h30
    📍 Local: Maracanã
    🎟️ Com presença de torcida

    Fluminense x Bahia
    📅 Data: 12 de julho, domingo
    ⏰ Horário: 16h
    📍 Local: Maracanã
    🎟️ Com presença de torcida

    ➡️Fluminense abre venda de ingressos para amistosos no Maracanã

    O Fluminense se reapresentou no dia 23 de junho e iniciou uma espécie de intertemporada no CT Carlos Castilho. O elenco trabalha praticamente completo, com Hulk já integrado e liberado para ser inscrito após o clube conseguir, junto à CBF, a antecipação da janela nacional.

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    Thiago Silva também já se apresentou, fez exames, testes e iniciou os trabalhos com bola. O zagueiro, porém, ainda é dúvida para os amistosos. A tendência é que o clube controle a carga do defensor, que vem de temporada europeia e não participou de toda a preparação com o grupo.

    Já Canobbio recebeu férias após a participação do Uruguai na Copa do Mundo e tem reapresentação marcada para o dia 10 de julho. Os amistosos servirão para Zubeldía dar ritmo ao elenco, observar formações com Hulk e ajustar o time antes da retomada da temporada.

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