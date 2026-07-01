Fluminense abre venda de ingressos para amistosos no Maracanã
Tricolor enfrenta Bahia e Nova Iguaçu
O Fluminense divulgou as informações de ingressos para os amistosos contra Nova Iguaçu e Bahia, no Maracanã. As partidas, nos dias 8 e 12, marcarão o encontro de Hulk com a torcida tricolor.
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O check-in para sócios começou nesta quarta-feira (1º), às 10h. A venda para o público geral será aberta na sexta-feira (3), também às 10h. Além da compra avulsa para cada partida, os torcedores poderão adquirir um pacote promocional para os dois jogos.
Jogos do Fluminense no Maracanã
Fluminense x Nova Iguaçu
Data: 8 de julho, quarta-feira
Horário: 20h30 (de Brasília)
Local: Maracanã
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Fluminense x Bahia
Data: 12 de julho, domingo
Horário: 16h (de Brasília)
Local: Maracanã
A abertura para sócios seguirá ordem de prioridade.
Quarta-feira (1º), às 10h
Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+ Família e Pacote Futebol
Quinta-feira (2), às 10h
Arquiba 75% e Pacote Jogos
Quinta-feira (2), às 16h
Arquiba Raiz
Quinta-feira (2), às 18h
Guerreiro
A venda para sócios será feita pelo site fluminense.futebolcard.com
A venda para o público geral e o resgate de gratuidades começam na sexta-feira (3), às 10h. Os ingressos para a torcida do Fluminense estarão disponíveis no site futebolcard.com. A torcida visitante do Bahia também poderá comprar pelo mesmo site.
As gratuidades para torcedores do Fluminense devem ser resgatadas em gratuidade-fluminense.futebolcard.com. Já as gratuidades da torcida visitante do Bahia estarão disponíveis em gratuidade-visitante.futebolcard.com.
Valores avulsos
Setores Sul Inferior, Leste Inferior e Oeste
Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+ Família e Pacote Futebol: R$ 0
Arquiba 75% e Pacote Jogos: R$ 12,50
Arquiba Raiz: R$ 12,50
Guerreiro Toda Terra: R$ 30
Guerreiro: R$ 40
Inteira: R$ 50
Meia-entrada: R$ 25
Maracanã Mais
Maraca+ e Maraca+ Família: R$ 0
Arquiba 100%, Arquiba Família, Arquiba 75%, Arquiba Raiz, Guerreiro, Guerreiro Toda Terra, Pacote Futebol e Pacote Jogos: R$ 700
Inteira: R$ 700
Meia-entrada: R$ 387,50
Preços do pacote para os dois jogos
Setores Sul Inferior, Leste Inferior e Oeste
Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+ Família e Pacote Futebol: R$ 0
Arquiba 75% e Pacote Jogos: R$ 15
Arquiba Raiz: R$ 15
Guerreiro Toda Terra: R$ 36
Guerreiro: R$ 48
Inteira: R$ 60
Meia-entrada: R$ 30
Maracanã Mais
Maraca+ e Maraca+ Família: R$ 0
Arquiba 100%, Arquiba Família, Arquiba 75%, Arquiba Raiz, Guerreiro, Guerreiro Toda Terra, Pacote Futebol e Pacote Jogos: R$ 700
Inteira: R$ 840
Meia-entrada: R$ 457,50
O acesso ao Maracanã será feito obrigatoriamente por biometria facial em todos os setores. Torcedores que ainda não fizeram o cadastro deverão realizá-lo antes do check-in ou da compra do ingresso. O cadastro deve ser feito em fluminense.bepass.com.br. O ingresso é pessoal e intransferível. Depois de vinculado ao portador, não poderá ser transferido para outra pessoa.
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