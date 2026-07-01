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Fluminense abre venda de ingressos para amistosos no Maracanã

Tricolor enfrenta Bahia e Nova Iguaçu

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 17:03
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Hulk na apresentação ao Fluminense no Maracanã
Hulk na apresentação ao Fluminense no Maracanã (Foto: Leonardo Brasil/ Fluminense FC)

O Fluminense divulgou as informações de ingressos para os amistosos contra Nova Iguaçu e Bahia, no Maracanã. As partidas, nos dias 8 e 12, marcarão o encontro de Hulk com a torcida tricolor.

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    O check-in para sócios começou nesta quarta-feira (1º), às 10h. A venda para o público geral será aberta na sexta-feira (3), também às 10h. Além da compra avulsa para cada partida, os torcedores poderão adquirir um pacote promocional para os dois jogos.

    Jogos do Fluminense no Maracanã

    Fluminense x Nova Iguaçu
    Data: 8 de julho, quarta-feira
    Horário: 20h30 (de Brasília)
    Local: Maracanã

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    • Fluminense x Bahia
    Data: 12 de julho, domingo
    Horário: 16h (de Brasília)
    Local: Maracanã

    A abertura para sócios seguirá ordem de prioridade.

    Quarta-feira (1º), às 10h
    Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+ Família e Pacote Futebol

    Quinta-feira (2), às 10h
    Arquiba 75% e Pacote Jogos

    Quinta-feira (2), às 16h
    Arquiba Raiz

    Quinta-feira (2), às 18h
    Guerreiro

    A venda para sócios será feita pelo site fluminense.futebolcard.com

    A venda para o público geral e o resgate de gratuidades começam na sexta-feira (3), às 10h. Os ingressos para a torcida do Fluminense estarão disponíveis no site futebolcard.com. A torcida visitante do Bahia também poderá comprar pelo mesmo site.

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    As gratuidades para torcedores do Fluminense devem ser resgatadas em gratuidade-fluminense.futebolcard.com. Já as gratuidades da torcida visitante do Bahia estarão disponíveis em gratuidade-visitante.futebolcard.com.

    Valores avulsos

    Setores Sul Inferior, Leste Inferior e Oeste

    Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+ Família e Pacote Futebol: R$ 0
    Arquiba 75% e Pacote Jogos: R$ 12,50
    Arquiba Raiz: R$ 12,50
    Guerreiro Toda Terra: R$ 30
    Guerreiro: R$ 40
    Inteira: R$ 50
    Meia-entrada: R$ 25

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    Maracanã Mais

    Maraca+ e Maraca+ Família: R$ 0
    Arquiba 100%, Arquiba Família, Arquiba 75%, Arquiba Raiz, Guerreiro, Guerreiro Toda Terra, Pacote Futebol e Pacote Jogos: R$ 700
    Inteira: R$ 700
    Meia-entrada: R$ 387,50

    Preços do pacote para os dois jogos

    Setores Sul Inferior, Leste Inferior e Oeste

    Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+ Família e Pacote Futebol: R$ 0
    Arquiba 75% e Pacote Jogos: R$ 15
    Arquiba Raiz: R$ 15
    Guerreiro Toda Terra: R$ 36
    Guerreiro: R$ 48
    Inteira: R$ 60
    Meia-entrada: R$ 30

    Maracanã Mais

    Maraca+ e Maraca+ Família: R$ 0
    Arquiba 100%, Arquiba Família, Arquiba 75%, Arquiba Raiz, Guerreiro, Guerreiro Toda Terra, Pacote Futebol e Pacote Jogos: R$ 700
    Inteira: R$ 840
    Meia-entrada: R$ 457,50

    O acesso ao Maracanã será feito obrigatoriamente por biometria facial em todos os setores. Torcedores que ainda não fizeram o cadastro deverão realizá-lo antes do check-in ou da compra do ingresso. O cadastro deve ser feito em fluminense.bepass.com.br. O ingresso é pessoal e intransferível. Depois de vinculado ao portador, não poderá ser transferido para outra pessoa.

    Jogadores do Fluminense no Maracanã (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
    Jogadores do Fluminense no Maracanã (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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