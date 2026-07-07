PC Oliveira analisa polêmica a favor da Argentina contra o Egito Argentinos se classificaram com virada por 3 a 2

Argentina e Egito se enfrentaram, na tarde desta terça-feira (7), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Em Atlanta, nos Estados Unidos, os argentinos venceram de virada por 3 a 2. Na transmissão da Globo, PC Oliveira esclareceu uma polêmica de arbitragem no duelo.

Quando o Egito ganhava por 1 a 0 da Argentina, Lisando Martínez perdeu a bola e deu contra-ataque ao adversário. Hassan fez grande jogada, rolou para Salah, que encontrou Zuko. O camisa 11 mandou para o fundo da rede, mas o gol foi anulado depois de revisão do VAR por falta no zagueiro argentino.

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O lance gerou muitas repercussões negativas nas redes sociais, mas Paulo César Oliveira, consultor de arbitragem da Globo, concordou com a decisão em Argentina x Egito. Quem trouxe a informação foi Everaldo Marques, narrador da emissora.

Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

Como foi o jogo entre Argentina e Egito

No primeiro tempo, o Egito iniciou o confronto equilibrando as ações com a Argentina e abriu o placar. Aos 14 minutos, Attia fez um cruzamento na área do lado direito e Ibrahim tomou a frente de Lisandro Martínez e cabeceou para o fundo das redes. Em resposta, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo da área e sofreu um pênalti, mas Messi desperdiçou a cobrança aos 20 minutos após parar em grande defesa de Shobeir. Em uma chegada pela direita, De Paul fez um cruzamento para Mac Allister, que cabeceou a queima-roupa para outra grande intervenção do goleiro egípcio. Em nova chance de bola parada, Messi cobrou uma falta da intermediária, mas carimbou a trave. E na reta final, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo, fez um cruzamento rasteiro e Julián Álvarez chegou finalizando de canhota para um milagre de Shobeir, que impediu o empate novamente.

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No segundo tempo, a Argentina teve mais volume que o Egito, mas não conseguia criar chances claras. Com um minuto, De Paul recebeu um passe na entrada da área e chapou para defesa tranquila de Shobeir. Mas aos 12 minutos, a Scaloneta sofreu o primeiro susto em um contra-ataque puxado por Hassan, que terminou com gol de Ziko, mas a arbitragem anulou com o auxílio do VAR por falta na origem da jogada. E aos 21 minutos, Salah puxou outro contra-ataque após cobrança de escanteio da Albiceleste, tocou para Hassan no lado direito, que cruzou rasteiro para Ziko balançar as redes e comemorar o segundo gol dos Faraós na partida. Aos 34 minutos, a Argentina tentou reagir com Messi fazendo um cruzamento na área, e Romero surgindo livre de marcação para cabecear e descontar o marcador. E aos 38 minutos, Messi foi acionado por Montiel dentro da área e soltou uma bomba para estufar as redes e empatar o confronto. E aos 46 minutos, Lautaro Martínez foi acionado pelo lado direito e cruzou na cabeça de Enzo Fernández, que estufou as redes e virou o confronto e deu a classificação às quartas de final para a Argentina.

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