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Atuação de Shobeir, goleiro do Egito, repercute contra a Argentina: 'Absurdo'

Egito está se classificando ás oitavas de final da Copa do Mundo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 14:13
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Mostafa Shobeir, goleiro do Egito contra a Argentina
Mostafa Shobeir, goleiro do Egito contra a Argentina (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Egito está vencendo a Argentina por 1 a 0 nesta terça-feira (7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no Mercedes-Benz Stadium. No início da primeira etapa, a seleção egípcia abriu o placar cedo com Yasser Ibrahim, no entanto, logo após, teve um pênalti a favor da seleção argentina, onde Lionel Messi desperdiçou e o goleiro Mostafa Shobeir se consagrou.

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    Durante a partida, além do pênalti defendido, o goleiro foi responsável por ser o grande protagonista do primeiro tempo ao impedir os ataques do camisa 10 argentino, Julián Álvarez e Mac Allister. Veja um dos lances:

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    • Nas redes sociais, torcedores parabenizaram a partida que o goleiro vem fazendo, além dos brasileiros agradecerem ao Shobeir por impedir que a Seleção Argentina se classifique. Veja a repercussão:

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    Messi, pela Argentina, tem como objetivo continuar ampliando marcas já alcançadas neste Mundial. Na briga pela artilharia - empatado com sete gols com Mbappé e Haaland -, o camisa 10 planeja aumentar o número de gols totais na história da Copa, com 20, e se distanciar da estrela francesa. Além disso, marcou nos últimos oito jogos que disputou na competição, somando a edição de 2022.

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    Salah é o principal astro do Egito no duelo com a Argentina
    Salah é o principal astro do Egito no duelo com a Argentina (Foto: Paul Ellis/AFP)

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    Já Salah está em uma saudável briga com o técnico Hossam Hassan. Maior artilheiro da história da seleção egípcia, o atual comandante tem 69 gols, um a mais do que o ídolo do Liverpool, e pode ver o recorde ser quebrado de perto.

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