Atuação de Shobeir, goleiro do Egito, repercute contra a Argentina: 'Absurdo'
Egito está se classificando ás oitavas de final da Copa do Mundo
Egito está vencendo a Argentina por 1 a 0 nesta terça-feira (7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no Mercedes-Benz Stadium. No início da primeira etapa, a seleção egípcia abriu o placar cedo com Yasser Ibrahim, no entanto, logo após, teve um pênalti a favor da seleção argentina, onde Lionel Messi desperdiçou e o goleiro Mostafa Shobeir se consagrou.
Fã de Cristiano Ronaldo distrai Messi antes de pênalti em Argentina x Egito
Quem é Mostafa Shobeir? Goleiro do Egito defendeu pênalti de Messi na Copa
Brasileiros reagem a pênalti de Messi em Argentina x Egito: ‘Inacreditável’
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Durante a partida, além do pênalti defendido, o goleiro foi responsável por ser o grande protagonista do primeiro tempo ao impedir os ataques do camisa 10 argentino, Julián Álvarez e Mac Allister. Veja um dos lances:
➡️ Brasileiros reagem a pênalti de Messi em Argentina x Egito: 'Inacreditável'
O Goleiro do EGITO está fenomenal, realmente tá salvando DEMAIS!!!— 𝑮𝒂𝒉 𝑩𝒍𝒂𝒏𝒄𝒐 ⚡︎ (@beleucomenta) July 7, 2026
PARTIDA GIGANTE DELE! 🇪🇬#ARGxEGI pic.twitter.com/cmkuSjl618
Fã de Cristiano Ronaldo distrai Messi antes de pênalti em Argentina x Egito
Quem é Mostafa Shobeir? Goleiro do Egito defendeu pênalti de Messi na Copa
Messi perde segundo pênalti na Copa e dispara como recordista de erros na marca da cal
Nas redes sociais, torcedores parabenizaram a partida que o goleiro vem fazendo, além dos brasileiros agradecerem ao Shobeir por impedir que a Seleção Argentina se classifique. Veja a repercussão:
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O goleiro do Egito entrou em campo com a missão de fazer todos os brasileiros um pouco felizes nessa Copa. pic.twitter.com/ShwPpj1ESi— Camarada Wood (@camarada_wood) July 7, 2026
Se o Egito se classifica hoje, o goleiro merece uma ESTÁTUA— Central do Braga (@CentralDoBrega) July 7, 2026
que primeiro tempo absurdo do Shobeir
assustador
GOLEIRO DO EGITO ESTÁ ILUMINADO! pic.twitter.com/9KcKZ3gdtz— out of context brasileirão (@oocbrsao) July 7, 2026
Meu Deus— Sincerão (@oficialsincerao) July 7, 2026
Que defesa ABSURDA do Shobeir pic.twitter.com/QClaBPJvwI
Mostafa Shobeir é faraônico até aqui.— Arthur Quezada (@ArthurQuezada) July 7, 2026
👀 Olho nos recordes dos astros!
Messi, pela Argentina, tem como objetivo continuar ampliando marcas já alcançadas neste Mundial. Na briga pela artilharia - empatado com sete gols com Mbappé e Haaland -, o camisa 10 planeja aumentar o número de gols totais na história da Copa, com 20, e se distanciar da estrela francesa. Além disso, marcou nos últimos oito jogos que disputou na competição, somando a edição de 2022.
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Já Salah está em uma saudável briga com o técnico Hossam Hassan. Maior artilheiro da história da seleção egípcia, o atual comandante tem 69 gols, um a mais do que o ídolo do Liverpool, e pode ver o recorde ser quebrado de perto.
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