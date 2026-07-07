logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Thierry Henry enaltece legado de Neymar após eliminação do Brasil

O ídolo do futebol francês falou com emoção sobre Neymar

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 11:20
Favorite o Lance! no Google
Neymar vive a expectativa de ser convocado para a Seleção Brasileira. (Foto: Divulgação/ Lance!)
Neymar vive a expectativa de ser convocado para a Seleção Brasileira. (Foto: Divulgação/ Lance!)

A precoce eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, marcou o fim de uma era. No gramado do MetLife Stadium — o mesmo palco de sua estreia com a Amarelinha em 2010 —, Neymar Jr. anunciou a aposentadoria da Seleção. Diante do impacto do adeus, o ex-jogador e ídolo francês Thierry Henry fez questão de reverenciar a trajetória do camisa 10, deixando a desclassificação em segundo plano para exaltar a contribuição do craque ao esporte.

  • Seleção Brasileira de Basquete comemora vitória pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIBA Catar 2027

    Seleção Brasileira de Basquete segue invicta rumo a Copa do Mundo

    NBB
    Há 10 minutos
  • Andrés Gómez chega para a partida contra Gana ouvindo música

    Quanto Andrés Gómez já rendeu ao Vasco durante a Copa do Mundo?

    Vasco
    Há 2 dias
  • Messi comemora seu gol no jogo da Argentina contra Jordânia pela Copa do Mundo

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (07/07)

    Copa do Mundo 2026
    Há 23 horas

    • Durante sua participação como comentarista na emissora norte-americana Fox Sports, o antigo carrasco do Brasil no Mundial de 2006 emocionou o público com um discurso direto e reverente:

    continua após a publicidade

    — Ele (Neymar) mudou o futebol com a forma como jogava. Por isso, não quero falar sobre Copa do Mundo ou sobre como a carreira dele terminou. Quero falar sobre tudo o que ele (Neymar) entregou ao esporte. Neymar foi e sempre será um jogador extraordinário. Obrigado por tudo o que você fez, eu aproveitei — declarou Henry.

    Neymar Flamengo Santos 2011
    Jogo pelo Campeonato Brasileiro; Santos x Flamengo (Foto: Ivan Storti - Lancepress)

    Para o francês, o atacante do Santos encantou o planeta com sua irreverência e se tornou a grande inspiração de uma geração de jovens atletas. Henry minimizou debates estruturais para focar na essência pura do futebol plasticamente perfeito que o brasileiro representava.

    continua após a publicidade
  • Lionel Scaloni conversa com Messi e Romero em treino da Argentina durante a Copa do Mundo

    Com três mudanças, Argentina está escalada para enfrentar o Egito

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 minutos
  • Vampeta analisou queda do Brasil

    Vampeta alerta após queda do Brasil na Copa do Mundo: 'Coisas piores virão'

    Fora de Campo
    Há 33 minutos
  • Protestos na porta da CBF

    Sede da CBF tem protesto após queda do Brasil: 'Respeitem a história'

    Seleção Brasileira
    Há 52 minutos

    • — Obrigado, obrigado. Olhem para esse jogador. Eu pagaria para vê-lo jogar. É simples assim. Podemos falar sobre tática, sobre 4-4-2, sobre chuva, altitude ou qualquer outra condição. Esse homem era capaz de jogar em qualquer lugar, a qualquer momento e em qualquer estilo. Ele fez o mundo inteiro se apaixonar pelo futebol. Pelo jogo bonito, pelo seu estilo, pelos gols, pelo sorriso, pela maneira de jogar e pela magia que levava ao campo. Toda criança queria ser o Neymar. Você queria ser o Neymar — completou o ídolo francês.

    O fechamento de um ciclo


    A despedida em solo norte-americano carrega um forte simbolismo poético. Foi nos Estados Unidos, no dia 10 de agosto de 2010, que Neymar vestiu a camisa da Seleção pela primeira vez. Naquele amistoso contra os donos da casa, o Brasil venceu por 2 a 0, e o jovem prodígio precisou de apenas 28 minutos em campo para balançar as redes.

    continua após a publicidade

    Dezesseis anos depois, ele encerra seu ciclo na equipe pentacampeã como o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira em jogos oficiais, com 80 gols marcados e um legado eterno na história do futebol mundial.

    Neymar acena após vitória da Seleção sobre a Escócia na Copa do Mundo
    Neymar acena após vitória da Seleção sobre a Escócia na Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Romário falou sobre o gol perdido por Endrick

    Fora de Campo

    Romário é sincero sobre Endrick após gol perdido pelo Brasil: 'Terrível'

    Há 1 hora
    Lionel Messi com seus três filhos: Thiago, Mateo e Ciro

    Fora de Campo

    Thiago, Mateo e Ciro: filhos de Messi seguem os passos do pai

    Há 3 horas
    Cristiano Ronaldo chorando em Portugal x Espanha pela Copa do Mundo

    Fora de Campo

    Fala de Cristiano Ronaldo após eliminação na Copa vira assunto: 'Se preserva'

    Há 3 horas
    Globo e SBT

    Copa do Mundo 2026

    Qual jogo da Copa do Mundo Globo e SBT transmitem hoje (7)?

    Há 4 horas
    Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)

    Fora de Campo

    Veja números da Globo em jogos do Brasil na Copa do Mundo

    Há 4 horas
    Edílson Capetinha Seleção Brasileira Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Edílson Capetinha rasga o verbo após queda do Brasil na Copa: 'Frouxos'

    Há 5 horas
    Mais LANCE!
    Luis Felipe Freitas, Everaldo Marques e Galvão Bueno disputaram audiência neste sábado (13). (Foto: Divulgação)

    CazéTV, Globo e SBT: veja como foi a audiência na eliminação do Brasil

    Jorge Jesus observa jogo entre Al-Nassr e Al-Ittihad, pela Supercopa Saudita

    Possível destino de Jorge Jesus choca torcedores do Flamengo: 'Pecado'

    Lukaku comemorando gol com as mãos no ouvido

    Jogadores da Bélgica provocam Trump após eliminação dos EUA na Copa; veja

    Equipe dos Estados Unidos durante parada técnica na Copa do Mundo

    Brasileiros debocham da eliminação dos Estados Unidos na Copa: 'Liga agora'

    Matt Freese comete erro comprometedor em EUA x Bélgica

    Falha de goleiro em Estados Unidos x Bélgica assusta torcedores: 'Não pode'

    Momento em que Rodri provoca Bernardo Silva

    Rodri é sincero sobre briga com Bernardo Silva: 'Cometi um erro'

    Roberto anunciou demissão após eliminação de Portugal na Copa do Mundo

    Pedido de demissão de treinador após eliminação na Copa repercute: 'Acabou'

    Speed, influenciador e fã de Cristiano Ronaldo

    Veja reação de Speed com eliminação de Cristiano Ronaldo da Copa

    Messi e Cristiano Ronaldo são comparados após eliminação de Portugal

    Messi vira assunto após eliminação de Portugal na Copa: 'Nunca houve debate'

    Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo

    Irmã de Cristiano Ronaldo se manifesta após eliminação de Portugal: 'Nunca'

    Luís Felipe Freitas durante transmissão da Cazé TV

    Luís Felipe Freitas aponta o que faltou para Portugal de Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo após eliminação contra a Espanha na Copa

    Reação de Cristiano Ronaldo em eliminação de Portugal viraliza: 'Jamais'