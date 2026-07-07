Thierry Henry enaltece legado de Neymar após eliminação do Brasil O ídolo do futebol francês falou com emoção sobre Neymar

A precoce eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, marcou o fim de uma era. No gramado do MetLife Stadium — o mesmo palco de sua estreia com a Amarelinha em 2010 —, Neymar Jr. anunciou a aposentadoria da Seleção. Diante do impacto do adeus, o ex-jogador e ídolo francês Thierry Henry fez questão de reverenciar a trajetória do camisa 10, deixando a desclassificação em segundo plano para exaltar a contribuição do craque ao esporte.

Durante sua participação como comentarista na emissora norte-americana Fox Sports, o antigo carrasco do Brasil no Mundial de 2006 emocionou o público com um discurso direto e reverente:

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— Ele (Neymar) mudou o futebol com a forma como jogava. Por isso, não quero falar sobre Copa do Mundo ou sobre como a carreira dele terminou. Quero falar sobre tudo o que ele (Neymar) entregou ao esporte. Neymar foi e sempre será um jogador extraordinário. Obrigado por tudo o que você fez, eu aproveitei — declarou Henry.

Jogo pelo Campeonato Brasileiro; Santos x Flamengo (Foto: Ivan Storti - Lancepress)

Para o francês, o atacante do Santos encantou o planeta com sua irreverência e se tornou a grande inspiração de uma geração de jovens atletas. Henry minimizou debates estruturais para focar na essência pura do futebol plasticamente perfeito que o brasileiro representava.

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— Obrigado, obrigado. Olhem para esse jogador. Eu pagaria para vê-lo jogar. É simples assim. Podemos falar sobre tática, sobre 4-4-2, sobre chuva, altitude ou qualquer outra condição. Esse homem era capaz de jogar em qualquer lugar, a qualquer momento e em qualquer estilo. Ele fez o mundo inteiro se apaixonar pelo futebol. Pelo jogo bonito, pelo seu estilo, pelos gols, pelo sorriso, pela maneira de jogar e pela magia que levava ao campo. Toda criança queria ser o Neymar. Você queria ser o Neymar — completou o ídolo francês.

O fechamento de um ciclo



A despedida em solo norte-americano carrega um forte simbolismo poético. Foi nos Estados Unidos, no dia 10 de agosto de 2010, que Neymar vestiu a camisa da Seleção pela primeira vez. Naquele amistoso contra os donos da casa, o Brasil venceu por 2 a 0, e o jovem prodígio precisou de apenas 28 minutos em campo para balançar as redes.

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Dezesseis anos depois, ele encerra seu ciclo na equipe pentacampeã como o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira em jogos oficiais, com 80 gols marcados e um legado eterno na história do futebol mundial.

Neymar acena após vitória da Seleção sobre a Escócia na Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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