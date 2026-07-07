Vampeta alerta após queda do Brasil na Copa do Mundo: 'Coisas piores virão' Seleção Brasileira perdeu para a Noruega por 2 a 1 e deu adeus ao Mundial

Vampeta não poupou críticas ao Brasil após a eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, no domingo (5). O ex-jogador demonstrou preocupação com o futuro do futebol brasileiro e afirmou que a tendência é o cenário piorar, principalmente pela escassez de talentos no país.

- Coisas piores virão nesse ciclo aí. As pessoas tem medo de falar. Olha o futebol brasileiro, o que tem para vir. Você tinha David Luiz, Daniel Alves, Maicon, Fernandinho, Thiago Silva, Neymar novo, Coutinho, Casemiro novo, toda essa gerçaão no auge e não chegaram nem perto. O que está para vir é pior ainda - comentou Vampeta depois da queda do Brasil na Copa do Mundo.

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Nos Estados Unidos, o Brasil perdeu por 2 a 1 para a Noruega e deu adeus à Copa do Mundo ainda nas oitavas de final. Haaland marcou os dois gols da seleção norueguesa, e Neymar descontou de pênalti nos acréscimos.

Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Como foi a queda do Brasil na Copa do Mundo

O Brasil tentou comandar as ações na etapa inicial, mas desperdiçou a principal oportunidade de abrir o placar. Logo aos dois minutos, a Noruega chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por impedimento de Sorloth na origem da jogada. Dificuldade para o Brasil na Copa do Mundo Depois, Matheus Cunha sofreu pênalti de Ajer, confirmado pelo VAR, mas Bruno Guimarães parou na defesa de Nyland. Bateu muito mal.

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A equipe de Carlo Ancelotti ainda criou boa chance com Vini Jr., que exigiu grande defesa do goleiro norueguês aos 39 minutos. Bem marcado, Haaland pouco participou da partida. Já nos acréscimos, a Noruega assustou pela primeira vez em grande estilo, quando Odegaard invadiu a área e obrigou Alisson a fazer excelente defesa aos 47, assustando o Brasil na Copa do Mundo.

O Brasil voltou do intervalo sem a mesma intensidade e desperdiçou sua melhor oportunidade aos 14 minutos. Após belo passe de Vini Jr., Endrick saiu livre diante de Nyland, mas finalizou para fora. Na tentativa de mudar o cenário, Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Neymar aos 22 minutos da etapa final. Mas não mudou muito o panorama da partida.

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Mesmo com as mudanças, a Seleção seguiu com dificuldades e ainda contou com duas grandes defesas de Alisson, especialmente em chute de Schjelderup. A pressão norueguesa foi premiada aos 34 minutos, quando Haaland se antecipou a Gabriel Magalhães após cruzamento da esquerda e marcou o gol da vitória da Noruega.

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O Brasil ainda teve duas chances de igualar a partida na Copa do Mundo. Em recuada de bola, o goleiro Nyland se esticou todo para salvar. No lance seguinte, Casemiro, dentro da área, chutou errado e acertou a lateral. Aos 45 minutos, Haaland de novo. O jogador recebeu na entrada da área e bateu cruzado: 2 a 0.

Neymar diminuiu antes do término da partida e se despediu da Seleção junto com o Brasil na Copa do Mundo.