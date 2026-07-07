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Decisão de arbitragem em Argentina x Egito revolta torcedores: 'Roubo'

Seleção egípcia está se classificando ás quartas de final da Copa do Mundo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 14:40
Atualizado há 0 minutos
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Zico, do Egito, marca duas vezes contra a Argentina, mas um dos gols é anulado
Zico, do Egito, marca duas vezes contra a Argentina, mas um dos gols é anulado (Foto: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Egito está vencendo a Argentina por 1 a 0 nesta terça-feira (7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta nos Estados Unidos. No início da primeira etapa, a seleção africana abriu o placar cedo com Yasser Ibrahim, e, na segunda etapa teria ampliado com gol de Zico, que acabou sendo anulado após revisão do VAR.

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    Quando o cronometro marcava os 11 minutos da segundo tempo, o Egito recuperou a bola na defesa e saiu jogando com Hassan, que arrancou da intermediária, passou por dois marcados, com direito à caneta em Tagliafico. Ele passa a bola para Salah, que lança Zico na esquerda. O atacante finaliza na saída do goleiro Dibu Martínez e marca o segundo.

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    O árbitro checou o lance no VAR e anulou o gol por considerar uma falta na origem do contra-ataque. Francois Letexier entendeu que Attia cometeu falta em Lisandro Martínez ao roubar a bola na linha de fundo. Veja o lance:

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    O frame do lance em que o VAR revê e marca falta na jogada
    O frame do lance em que o VAR revê e marca falta na jogada. (Foto: Reprodução)

    Nas redes sociais, torcedores se revoltaram com a arbitragem da partida e, principalmente, como apitam em jogos da Argentina. Afirmando que é roubado, e sempre ganham pênalti a favor. Veja a repercussão:

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    Na sequência, Zico marcou novamente para o Egito, e a Argentina vai dando adeus á Copa do Mundo nas oitavas de final.

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