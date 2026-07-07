Decisão de arbitragem em Argentina x Egito revolta torcedores: 'Roubo' Seleção egípcia está se classificando ás quartas de final da Copa do Mundo

Egito está vencendo a Argentina por 1 a 0 nesta terça-feira (7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta nos Estados Unidos. No início da primeira etapa, a seleção africana abriu o placar cedo com Yasser Ibrahim, e, na segunda etapa teria ampliado com gol de Zico, que acabou sendo anulado após revisão do VAR.

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Quando o cronometro marcava os 11 minutos da segundo tempo, o Egito recuperou a bola na defesa e saiu jogando com Hassan, que arrancou da intermediária, passou por dois marcados, com direito à caneta em Tagliafico. Ele passa a bola para Salah, que lança Zico na esquerda. O atacante finaliza na saída do goleiro Dibu Martínez e marca o segundo.

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O árbitro checou o lance no VAR e anulou o gol por considerar uma falta na origem do contra-ataque. Francois Letexier entendeu que Attia cometeu falta em Lisandro Martínez ao roubar a bola na linha de fundo. Veja o lance:

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O frame do lance em que o VAR revê e marca falta na jogada. (Foto: Reprodução)

Nas redes sociais, torcedores se revoltaram com a arbitragem da partida e, principalmente, como apitam em jogos da Argentina. Afirmando que é roubado, e sempre ganham pênalti a favor. Veja a repercussão:

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ANULARAM O GOL DO EGITO POR ESSE PISÃO NA DISPUTA DE BOLA



KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK



Inacreditável pic.twitter.com/stBSyV9WMG — Doentes por Futebol ⚽ (@DoentesPFutebol) July 7, 2026

gente eu tô horrorizado com esse roubo — ؘ (@sayitvini) July 7, 2026

Entreguem logo a taça pra Argentina. Que roubo nesse segundo gol. — Edilza Pinheiro (@EdilzaPinh71481) July 7, 2026

O VAR só veio provar que não é erro, é ROUBO! Argentina levada ao colo, mas ainda espero que percam. — Daniel 🇵🇹 (@mptraquinas_) July 7, 2026

Obvio que vão enfiar VAR e uma falta inexistente no gol do Egito. A arbitragem em todos os jogos favorecendo essa porra da Argentina — JV | Caprichoso campeão ⭐ (@Vitor_noc) July 7, 2026

o VAR nos jogos da argentina só funciona a favor deles, na primeira fase teve um lance igual só que era a argentina fazendo o gol e o var n chamou pra anular — Iuri 🇲🇫 (@Iuri__13) July 7, 2026

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Na sequência, Zico marcou novamente para o Egito, e a Argentina vai dando adeus á Copa do Mundo nas oitavas de final.

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