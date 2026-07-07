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JP Sgarbi é anunciado na Ge TV

Jornalista passa a integrar a programação do canal após a Copa do Mundo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 13:48
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João Pedro Sgarbi com a camisa da Ge TV
Sgarbi deixou a Band (Foto: Globo/Divulgação)

O jornalista João Pedro Sgarbi é o novo comentarista da Ge TV, canal digital gratuito do Esporte da Globo. O profissional, de 24 anos, será apresentado oficialmente durante a cobertura da Copa do Mundo e passará a integrar a programação regular do veículo logo após o encerramento do torneio.

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    Sgarbi estava na Rede Bandeirantes desde 2021. Sua estreia na televisão ocorreu naquele ano, após vencer o reality show "Microfone Aberto", disputa promovida para escolher um novo integrante para a bancada do programa "Jogo Aberto".

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    Segundo a emissora, a contratação visa reforçar a grade da Ge TV com foco no público digital, alinhando a cobertura jornalística a uma linguagem mais informal.

    — Quando soube do interesse da Globo, eu me senti muito honrado. Sei do peso e responsabilidade que isso tem. Estou muito feliz e animado para esse novo desafio! Eu me identifico muito com a Ge TV, gosto de falar sobre futebol dessa forma leve e tentar levar alegria para a galera que acompanha de casa. Estou ansioso para começar a trabalhar e pronto para mergulhar nesse novo desafio. Vai ser sensacional, tenho certeza disso — disse JP Garbi

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    JP Sgarbi é o novo reforço da Ge TV (Foto: Globo/Divulgação)

    Veja números da Globo em jogos do Brasil na Copa do Mundo

    A Globo (TV Globo + sportv + Ge TV) alcançou 106,5 milhões de pessoas no consolidado dos cinco jogos da Seleção Brasileira, que representa um crescimento de 43% na comparação com a média das 4 semanas anteriores à Copa. Entre os jovens de 18 a 34 anos, o aumento foi de +72% no mesmo comparativo. 52,9 milhões de brasileiros foram impactados exclusivamente pela Globo nos cinco jogos do Brasil na Copa do Mundo, representando 42% do público total das partidas. No consolidado dos cinco jogos do Brasil, a Globo superou em 168% o concorrente de streaming e em 135% a concorrente aberta.

    Em relação ao último jogo da Seleção na Copa do Mundo (Brasil X Noruega):

    A TV Globo marcou 33 pontos (PNT) e foi a maior audiência em sete anos na faixa horária, assim como em São Paulo (31 pontos) e no Rio de Janeiro (37 pontos). Foi também a maior audiência da Copa junto ao público jovem, entre 18 e 34 anos.

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    Na hora do jogo, o sportv foi líder e responsável por 67% do consumo da TV por assinatura, sendo a segunda maior audiência do canal no torneio, atrás apenas da estreia da Seleção no dia 13. Já a Ge TV registrou seu maior alcance nesta Copa, superando em 8% o jogo de estreia do Brasil.

    No Globoplay, foram 3,5 milhões de horas consumidas durante a partida, um crescimento de 6% em relação ao último jogo. Em relação aos videoviews, foram 5,7 milhões: um crescimento de 270% para os sportvs em relação ao último jogo. Na Ge TV no Globoplay, houve um crescimento de 40% de horas consumidas e videoviews comparado ao último jogo.

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    ge.globo registrou um alcance 30% maior em relação à média do ano. O consumo de vídeo cresceu 51% no comparativo com a média diária de videoviews no ano. A página deste último jogo no site foi a mais consumida da Copa, com 3x mais visualizações do que a média da competição.

    Nas redes sociais, a Globo concentrou 45% das menções espontâneas e ainda ficou mais de três horas no Trending Topics Brasil. Em comparação à edição anterior, a Globo apresenta crescimento de 14x na performance de videoviews durante a partida de oitavas de final do Brasil.

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