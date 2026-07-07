logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Thiago, Mateo e Ciro: filhos de Messi seguem os passos do pai

Craque argentino tem três filhos com esposa

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 08:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Lionel Messi com seus três filhos: Thiago, Mateo e Ciro
Lionel Messi com seus três filhos: Thiago, Mateo e Ciro (Foto: Reprodução)

Maior nome da história recente do futebol, Lionel Messi também construiu uma família longe dos gramados. Casado com Antonela Roccuzzo desde 2021, o craque argentino é pai de Thiago, Mateo e Ciro, que costumam aparecer ao lado dos pais em comemorações da Seleção Argentina e do Inter Miami.

  • Messi e Cristiano Ronaldo são comparados após eliminação de Portugal

    Messi vira assunto após eliminação de Portugal na Copa: ‘Nunca houve debate’

    Fora de Campo
    Há 11 horas
  • O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia

    Quantos gols faltam para Mbappé superar recorde de Messi em Copas?

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 dias
  • Lionel Messi em ação durante a classificação da Argentina em cima de Cabo Verde na Copa do Mundo

    Fala de Messi após classificação da Argentina repercute: ‘Foram soberbos’

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 dias

    • ➡️ Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

    Apesar de preservar a vida pessoal, Messi já revelou em entrevistas detalhes sobre a personalidade de cada um dos filhos e a relação deles com o futebol.

    continua após a publicidade

    O primogênito, Thiago Messi, nasceu em 2 de novembro de 2012, em Barcelona. Ele começou cedo no futebol, ainda nas categorias de base do Barcelona, onde jogava ao lado de Benjamín Suárez, filho de Luis Suárez. Segundo Messi, Thiago é quem mais entende do esporte entre os irmãos.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

  • Técnico Didier Deschamps olha para cima e acena com a mão direita

    França pode perder astro do Real Madrid por lesão contra Marrocos na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 horas
  • Mbappé discute com jogador do Paraguai durante partida da Copa do Mundo.

    Senadora que insultou Mbappé acusa atacante de violência de gênero

    Copa do Mundo 2026
    Há 21 minutos
  • Cristiano Ronaldo chorando em Portugal x Espanha pela Copa do Mundo

    Fala de Cristiano Ronaldo após eliminação na Copa vira assunto: 'Se preserva'

    Fora de Campo
    Há 8 horas

    • — O Thiago é mais sensível e assimila pior se você falar algo ruim para ele. Mas hoje está maior; entende muito mais. Ele mesmo já percebe ou sente quando faz algo certo ou errado, e me procura para conversar e comentar. O Thiago entende mais de futebol do que os irmãos porque é mais velho. Ele diz coisas sobre o jogo, tudo o que está vendo e acontecendo — afirmou.

    continua após a publicidade
    Lionel Messi e Thiago Messi, filho mais velho em foto publicada nas redes sociais. (Foto: Reprodução)

    Mateo Messi, nascido em 11 de setembro de 2015, herdou o gosto pelo futebol, mas chama atenção pela personalidade irreverente. De acordo com o camisa 10, ele lida de forma diferente com cobranças.

    — O Mateo, você pode contar qualquer coisa para ele. Além disso, não se importa com o que eu digo, se é certo ou errado, ele encara da mesma forma — contou.

    continua após a publicidade
    Messi com Mateo (segurando a bola de ouro) e Thiago, filho mais velho
    Messi com Mateo (segurando a bola de ouro) e Thiago, filho mais velho. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    O caçula da família, Ciro Messi, nasceu em 10 de março de 2018 e, segundo o pai, é quem mais se parece com ele.

    — Já o Ciro é muito parecido comigo, no caráter. Além do mais, conversamos muito sobre isso com a Antonela, que ele tem cada vez mais a minha personalidade. Eu também sou estranho, tenho minhas loucuras, meus momentos — finalizou.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Seguindo os passos do pai, Ciro mostrou que tem futuro no futebol. Aos 8 anos de idade, o jovem viralizou na internet após marcar um golaço em jogo da base do Inter Miami.

    continua após a publicidade
    Antonela, Messi, Thiago, Mateo e Ciro comemorando partida no Weston Cup &amp; ShowCase
    Antonela, Messi, Thiago, Mateo e Ciro comemorando partida no Weston Cup &amp; ShowCase. (Foto: Reprodução)

    Antonela é o principal ponto de apoio de Messi

    Além da criação dos filhos, Messi costuma destacar a importância de Antonela em sua trajetória. Em entrevista ao jornal Sport, o argentino afirmou que a esposa é quem melhor o conhece e exerce papel fundamental, principalmente nos momentos difíceis.

    — Tê-la ao meu lado simplifica muito as coisas. Nos conhecemos há muito tempo, é uma pessoa que me conhece com precisão. Sabe como entrar em cada momento, sobretudo nos maus. É uma pessoa que praticamente não tem dia ruim, que está sempre de bom humor. É uma companheira espetacular — explicou.

    continua após a publicidade

    O craque argentino também revelou que costuma conversar com Antonela depois das partidas e sobre decisões importantes da carreira. Em outra entrevista, contou que, quando prefere ficar mais reservado, é justamente Mateo quem consegue tirá-lo desse estado.

    Antonela, Messi, Thiago, Mateo e Ciro em comemoração da Copa do Mundo 2022
    Antonela, Messi, Thiago, Mateo e Ciro em comemoração da Copa do Mundo 2022. (Foto: Reprodução)

    Boato sobre Thiago Messi viralizou nas redes

    O nome de Thiago ganhou repercussão em 2025 após circular nas redes sociais a informação de que ele teria marcado 11 gols na goleada do Inter Miami por 12 a 0 sobre o Atlanta United, pela MLS Cup Sub-13.

    continua após a publicidade

    A história, porém, foi desmentida pelo próprio Inter Miami, que confirmou que a partida nunca aconteceu. A imagem do suposto placar era uma montagem que acabou sendo compartilhada por perfis nas redes sociais e reproduzida por alguns veículos internacionais.

    ➡️ Denilson reprova decisão de Ancelotti em Brasil x Noruega: 'Bem abaixo'

    Argentina encara o Egito pelas oitavas da Copa do Mundo

    Nesta segunda-feira (7), Messi volta as atenções para a busca de mais um título com a Seleção Argentina. A equipe enfrenta o Egito, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em duelo eliminatório.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Globo e SBT

    Copa do Mundo 2026

    Qual jogo da Copa do Mundo Globo e SBT transmitem hoje (7)?

    Há 1 hora
    Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)

    Fora de Campo

    Veja números da Globo em jogos do Brasil na Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Edílson Capetinha Seleção Brasileira Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Edílson Capetinha rasga o verbo após queda do Brasil na Copa: 'Frouxos'

    Há 2 horas
    Luis Felipe Freitas, Everaldo Marques e Galvão Bueno disputaram audiência neste sábado (13). (Foto: Divulgação)

    Fora de Campo

    CazéTV, Globo e SBT: veja como foi a audiência na eliminação do Brasil

    Há 2 horas
    Jorge Jesus observa jogo entre Al-Nassr e Al-Ittihad, pela Supercopa Saudita

    Copa do Mundo 2026

    Possível destino de Jorge Jesus choca torcedores do Flamengo: 'Pecado'

    Há 3 horas
    Lukaku comemorando gol com as mãos no ouvido

    Copa do Mundo 2026

    Jogadores da Bélgica provocam Trump após eliminação dos EUA na Copa; veja

    Há 8 horas
    Mais LANCE!
    Equipe dos Estados Unidos durante parada técnica na Copa do Mundo

    Brasileiros debocham da eliminação dos Estados Unidos na Copa: 'Liga agora'

    Matt Freese comete erro comprometedor em EUA x Bélgica

    Falha de goleiro em Estados Unidos x Bélgica assusta torcedores: 'Não pode'

    Momento em que Rodri provoca Bernardo Silva

    Rodri é sincero sobre briga com Bernardo Silva: 'Cometi um erro'

    Roberto anunciou demissão após eliminação de Portugal na Copa do Mundo

    Pedido de demissão de treinador após eliminação na Copa repercute: 'Acabou'

    Speed, influenciador e fã de Cristiano Ronaldo

    Veja reação de Speed com eliminação de Cristiano Ronaldo na Copa

    Messi e Cristiano Ronaldo são comparados após eliminação de Portugal

    Messi vira assunto após eliminação de Portugal na Copa: 'Nunca houve debate'

    Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo

    Irmã de Cristiano Ronaldo se manifesta após eliminação de Portugal: 'Nunca'

    Luís Felipe Freitas durante transmissão da Cazé TV

    Luís Felipe Freitas aponta o que faltou para Portugal de Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo após eliminação contra a Espanha na Copa

    Reação de Cristiano Ronaldo em eliminação de Portugal viraliza: 'Jamais'

    Cristiano Ronaldo emocionado após eliminação de Portugal na Copa do Mundo

    Adeus de Cristiano Ronaldo da Copa do Mundo emociona torcedores: 'Dia triste'

    Denílson durante programação do Sportv na Copa do Mundo

    Denilson reprova decisão de Ancelotti em Brasil x Noruega: 'Bem abaixo'

    Tiago Leifert

    Tiago Leifert dispara contra decisão de Ancelotti em eliminação do Brasil