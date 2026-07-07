Thiago, Mateo e Ciro: filhos de Messi seguem os passos do pai Craque argentino tem três filhos com esposa

Maior nome da história recente do futebol, Lionel Messi também construiu uma família longe dos gramados. Casado com Antonela Roccuzzo desde 2021, o craque argentino é pai de Thiago, Mateo e Ciro, que costumam aparecer ao lado dos pais em comemorações da Seleção Argentina e do Inter Miami.

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Apesar de preservar a vida pessoal, Messi já revelou em entrevistas detalhes sobre a personalidade de cada um dos filhos e a relação deles com o futebol.

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O primogênito, Thiago Messi, nasceu em 2 de novembro de 2012, em Barcelona. Ele começou cedo no futebol, ainda nas categorias de base do Barcelona, onde jogava ao lado de Benjamín Suárez, filho de Luis Suárez. Segundo Messi, Thiago é quem mais entende do esporte entre os irmãos.

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— O Thiago é mais sensível e assimila pior se você falar algo ruim para ele. Mas hoje está maior; entende muito mais. Ele mesmo já percebe ou sente quando faz algo certo ou errado, e me procura para conversar e comentar. O Thiago entende mais de futebol do que os irmãos porque é mais velho. Ele diz coisas sobre o jogo, tudo o que está vendo e acontecendo — afirmou.

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Lionel Messi e Thiago Messi, filho mais velho em foto publicada nas redes sociais. (Foto: Reprodução)

Mateo Messi, nascido em 11 de setembro de 2015, herdou o gosto pelo futebol, mas chama atenção pela personalidade irreverente. De acordo com o camisa 10, ele lida de forma diferente com cobranças.

— O Mateo, você pode contar qualquer coisa para ele. Além disso, não se importa com o que eu digo, se é certo ou errado, ele encara da mesma forma — contou.

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Messi com Mateo (segurando a bola de ouro) e Thiago, filho mais velho. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O caçula da família, Ciro Messi, nasceu em 10 de março de 2018 e, segundo o pai, é quem mais se parece com ele.

— Já o Ciro é muito parecido comigo, no caráter. Além do mais, conversamos muito sobre isso com a Antonela, que ele tem cada vez mais a minha personalidade. Eu também sou estranho, tenho minhas loucuras, meus momentos — finalizou.

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Seguindo os passos do pai, Ciro mostrou que tem futuro no futebol. Aos 8 anos de idade, o jovem viralizou na internet após marcar um golaço em jogo da base do Inter Miami.

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Antonela, Messi, Thiago, Mateo e Ciro comemorando partida no Weston Cup & ShowCase. (Foto: Reprodução)

Antonela é o principal ponto de apoio de Messi

Além da criação dos filhos, Messi costuma destacar a importância de Antonela em sua trajetória. Em entrevista ao jornal Sport, o argentino afirmou que a esposa é quem melhor o conhece e exerce papel fundamental, principalmente nos momentos difíceis.

— Tê-la ao meu lado simplifica muito as coisas. Nos conhecemos há muito tempo, é uma pessoa que me conhece com precisão. Sabe como entrar em cada momento, sobretudo nos maus. É uma pessoa que praticamente não tem dia ruim, que está sempre de bom humor. É uma companheira espetacular — explicou.

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O craque argentino também revelou que costuma conversar com Antonela depois das partidas e sobre decisões importantes da carreira. Em outra entrevista, contou que, quando prefere ficar mais reservado, é justamente Mateo quem consegue tirá-lo desse estado.

Antonela, Messi, Thiago, Mateo e Ciro em comemoração da Copa do Mundo 2022. (Foto: Reprodução)

Boato sobre Thiago Messi viralizou nas redes

O nome de Thiago ganhou repercussão em 2025 após circular nas redes sociais a informação de que ele teria marcado 11 gols na goleada do Inter Miami por 12 a 0 sobre o Atlanta United, pela MLS Cup Sub-13.

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A história, porém, foi desmentida pelo próprio Inter Miami, que confirmou que a partida nunca aconteceu. A imagem do suposto placar era uma montagem que acabou sendo compartilhada por perfis nas redes sociais e reproduzida por alguns veículos internacionais.

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Argentina encara o Egito pelas oitavas da Copa do Mundo

Nesta segunda-feira (7), Messi volta as atenções para a busca de mais um título com a Seleção Argentina. A equipe enfrenta o Egito, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em duelo eliminatório.

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