Edílson Capetinha rasga o verbo após queda do Brasil na Copa: 'Frouxos'
Pentacampeão direcionou fortes críticas a jogadores e ao técnico Carlo Anelotti
A Seleção Brasileira caiu nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A eliminação aconteceu no último domingo (4), após uma derrota para a Noruega por 2 a 1, em Nova York, nos Estados Unidos. Diante do resultado, o pentacampeão Edílson Capetinha rasgou o verbo contra o desempenho do Brasil.
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Em entrevista ao programa "Estúdio I", da Globo News, o ex-jogador disparou críticas pesadas aos jogadores e ao técnico Carlo Ancelotti. O italiano foi apontado como um dos grandes responsáveis pela eliminação precoce no Mundial.
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— O Ancelotti hoje é um treinador fraco, que já estava na descendência no futebol mundial, já não tinha muito para onde ir depois que saísse do Real Madrid. Encontrou uma oportunidade de vir para a seleção brasileira, ganhando um dinheiro incrível, que, para a realidade do futebol brasileiro, é uma coisa astronômica — iniciou o pentacampeão mundial, antes de completar.
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— O Brasil é uma seleção fraca, uma seleção que não tem defesa, não tem meio-campo e não tem ataque. Tem bons jogadores, mas bons jogadores têm em todas as seleções. A gente não está acostumado com bons jogadores, nós estamos acostumados com jogadores excelentes, com craques, que fazem a diferença. O problema é que nós temos, além de ter um treinador fraco, nós temos uma seleção frouxa, jogadores frouxos, sem personalidade, e na hora de ir pro jogo, fica todo mundo pipocando — concluiu.
Como foi a eliminação da Seleção Brasileira?
O Brasil tentou comandar as ações na etapa inicial, mas desperdiçou a principal oportunidade de abrir o placar. Logo aos dois minutos, a Noruega chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por impedimento de Sorloth na origem da jogada. Depois, Matheus Cunha sofreu pênalti de Ajer, confirmado pelo VAR, mas Bruno Guimarães parou na defesa de Nyland. Bateu muito mal.
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A equipe de Carlo Ancelotti ainda criou boa chance com Vini Jr., que exigiu grande defesa do goleiro norueguês aos 39 minutos. Bem marcado, Haaland pouco participou da partida. Já nos acréscimos, a Noruega assustou pela primeira vez em grande estilo, quando Odegaard invadiu a área e obrigou Alisson a fazer excelente defesa aos 47.
O Brasil voltou do intervalo sem a mesma intensidade e desperdiçou sua melhor oportunidade aos 14 minutos. Após belo passe de Vini Jr., Endrick saiu livre diante de Nyland, mas finalizou para fora. Na tentativa de mudar o cenário, Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Neymar aos 22 minutos da etapa final. Mas não mudou muito o panorama da partida.
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Mesmo com as mudanças, a Seleção seguiu com dificuldades e ainda contou com duas grandes defesas de Alisson, especialmente em chute de Schjelderup. A pressão norueguesa foi premiada aos 34 minutos, quando Haaland se antecipou a Gabriel Magalhães após cruzamento da esquerda e marcou o gol da vitória da Noruega.
O Brasil ainda teve duas chances de igualar a partida no fim. Em recuada de bola, o goleiro Nyland se esticou todo para salvar. No lance seguinte, Casemiro, dentro da área, chutou errado e acertou a lateral. Aos 45 minutos, Haaland de novo. O jogador recebeu na entrada da área e bateu cruzado: 2 a 0.
Antes do fim, o atacante Neymar ainda conseguiu diminuir a desvantagem brasileira. O camisa 10 foi o responsável por bater a cobrança de pênalti já nos acréscimos finais, que marcou o gol de honra da Seleção.
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