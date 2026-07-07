Fala de Cristiano Ronaldo após eliminação na Copa vira assunto: 'Se preserva'
Jogador se despediu do seu último Mundial
Cristiano Ronaldo concedeu entrevista após ser eliminado pela Espanha e ter disputado sua última Copa do Mundo por Portugal. O jogador falou sobre a falta de títulos no Mundial e comparou com a conquista de uma Eurocopa em 2016, onde torcedores ironizaram sua fala.
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— Eu dei o melhor de mim, ganhei três títulos por Portugal. Antes do Cristiano, Portugal não tinha nenhum título, e estou feliz. O principal foi em 2016 (Eurocopa), que, para mim, tem a mesma dimensão que uma Copa. Por isso, eu vou repetir: saio com a consciência tranquila, eu dei o melhor, o amanhã será um novo dia, e a vida continua — afirmou.
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Nas redes sociais torcedores ironizaram a sua fala, e disseram que o craque português está sentido e precisando justificar sua carreira com títulos que não se equivalham a uma Copa América. Veja a repercussão:
➡️ Faltou a Copa: veja todos os títulos de Cristiano Ronaldo na carreira
velho ta ficando louco mesmo galera— Andrey Francisco (@AndreyF7340) July 6, 2026
Aí é loucura— F_p_paz18 🦊🐉🦉愛 (@F_p_paz18) July 6, 2026
Criando sua própria realidade para conseguir dormir essa noite.— Matheus (@henrizx77) July 6, 2026
Ele não para de passa vergonha— Walace (@Badboywalace) July 6, 2026
Euro sequer é maior que a Copa América.— JoaoMessi (@JFMESSI2025) July 6, 2026
Se preservar, paizão 👍🏻— Luciano (@luciano22_fr) July 6, 2026
Aos 41 anos, esta foi a sexta Copa do Mundo disputada por Portugal. CR7 disputou todas as edições desde 2006, com onze gols marcados.
— Normal, triste por sair assim do Mundial. Mas, como eu disse ontem na coletiva, eu dei tudo, dei o meu melhor, e eu saio com a consciência tranquila. Esse é o futebol, essa é a vida de um jogador. Às vezes ganhamos, às vezes perdemos, e precisamos continuar. A verdade é que foi o meu último Mundial — disse Cristiano Ronaldo após a derrota por 1 a 0.
Nesta Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo marcou três gols. Dois deles contra Uzbequistão, na fase de grupos, e um contra a Croácia.
— Eu dei o melhor de mim, ganhei três títulos por Portugal. Antes do Cristiano, Portugal não tinha nenhum título, e estou feliz. O principal foi em 2016 (Eurocopa), que, para mim, tem a mesma dimensão que uma Copa. Por isso, eu vou repetir: saio com a consciência tranquila, eu dei o melhor, o amanhã será um novo dia, e a vida continua — completou.
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