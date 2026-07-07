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Fala de Cristiano Ronaldo após eliminação na Copa vira assunto: 'Se preserva'

Jogador se despediu do seu último Mundial

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 07:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Cristiano Ronaldo chorando em Portugal x Espanha pela Copa do Mundo
Cristiano Ronaldo em Portugal x Espanha pela Copa do Mundo (Foto:: Paul ELLIS / AFP)

Cristiano Ronaldo concedeu entrevista após ser eliminado pela Espanha e ter disputado sua última Copa do Mundo por Portugal. O jogador falou sobre a falta de títulos no Mundial e comparou com a conquista de uma Eurocopa em 2016, onde torcedores ironizaram sua fala.

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    — Eu dei o melhor de mim, ganhei três títulos por Portugal. Antes do Cristiano, Portugal não tinha nenhum título, e estou feliz. O principal foi em 2016 (Eurocopa), que, para mim, tem a mesma dimensão que uma Copa. Por isso, eu vou repetir: saio com a consciência tranquila, eu dei o melhor, o amanhã será um novo dia, e a vida continua — afirmou.

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    Cristiano Ronaldo em Portugal x Espanha na Copa
    Cristiano Ronaldo em Portugal x Espanha na Copa (Foto: Paul ELLIS/AFP)
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    • Nas redes sociais torcedores ironizaram a sua fala, e disseram que o craque português está sentido e precisando justificar sua carreira com títulos que não se equivalham a uma Copa América. Veja a repercussão:

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    Aos 41 anos, esta foi a sexta Copa do Mundo disputada por PortugalCR7 disputou todas as edições desde 2006, com onze gols marcados.

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    — Normal, triste por sair assim do Mundial. Mas, como eu disse ontem na coletiva, eu dei tudo, dei o meu melhor, e eu saio com a consciência tranquila. Esse é o futebol, essa é a vida de um jogador. Às vezes ganhamos, às vezes perdemos, e precisamos continuar. A verdade é que foi o meu último Mundial — disse Cristiano Ronaldo após a derrota por 1 a 0.

    Nesta Copa do MundoCristiano Ronaldo marcou três gols. Dois deles contra Uzbequistão, na fase de grupos, e um contra a Croácia.

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    — Eu dei o melhor de mim, ganhei três títulos por Portugal. Antes do Cristiano, Portugal não tinha nenhum título, e estou feliz. O principal foi em 2016 (Eurocopa), que, para mim, tem a mesma dimensão que uma Copa. Por isso, eu vou repetir: saio com a consciência tranquila, eu dei o melhor, o amanhã será um novo dia, e a vida continua — completou.

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