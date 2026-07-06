Fluminense anuncia venda de Facundo Bernal ao Betis
Jogador já se apresentou ao clube espanhol
O Fluminense oficializou, nesta segunda-feira (6), a transferência de Facundo Bernal para o Real Betis, da Espanha. A saída do volante já estava acertada entre os clubes e foi anunciada pelo Tricolor por meio de comunicado oficial.
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O jogador já está na Espanha, onde dará sequência à carreira no futebol europeu. Como informado pelo Lance!, o negócio foi fechado por cerca de 12 milhões de dólares, aproximadamente R$ 62 milhões. O Fluminense tinha 60% dos direitos econômicos do atleta.
Fluminense se despede de Bernal
Em comunicado, o clube agradeceu a dedicação do uruguaio e desejou sucesso na nova etapa da carreira.
— O Fluminense FC concluiu a transferência do volante Facundo Bernal para o Real Betis, da Espanha. O clube agradece toda a dedicação do jogador e deseja sucesso na sequência de sua carreira — publicou o Tricolor.
Bernal chegou ao Fluminense em agosto de 2024, contratado junto ao Defensor, do Uruguai. Na época, o clube carioca pagou 3,6 milhões de dólares, cerca de R$ 20 milhões, por 60% dos direitos econômicos do volante.
Passagem pelo Tricolor
Ao todo, Bernal disputou 83 partidas pelo Fluminense. O meio-campista fez parte da campanha histórica do clube na Copa do Mundo de Clubes de 2025, nos Estados Unidos.
Durante a passagem pelo Tricolor, o volante também chegou à Seleção Uruguaia. Ele foi convocado em 2024 para os jogos contra Peru e Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A venda encerra a passagem de Bernal pelo Fluminense menos de dois anos após a chegada ao clube.
Agenda de amistosos do Fluminense na intertemporada
Fluminense x Nova Iguaçu
📅 Data: 8 de julho, quarta-feira
⏰ Horário: 20h30
📍 Local: Maracanã
🎟️ Com presença de torcida
Fluminense x Bahia
📅 Data: 12 de julho, domingo
⏰ Horário: 16h
📍 Local: Maracanã
🎟️ Com presença de torcida
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O Fluminense se reapresentou no dia 23 de junho e iniciou uma espécie de intertemporada no CT Carlos Castilho. O elenco trabalha praticamente completo, com Hulk já integrado e liberado para ser inscrito após o clube conseguir, junto à CBF, a antecipação da janela nacional.
Thiago Silva também já se apresentou, fez exames, testes e iniciou os trabalhos com bola. O zagueiro, porém, ainda é dúvida para os amistosos. A tendência é que o clube controle a carga do defensor, que vem de temporada europeia e não participou de toda a preparação com o grupo.
Já Canobbio recebeu férias após a participação do Uruguai na Copa do Mundo e tem reapresentação marcada para o dia 10 de julho.
Os amistosos servirão para Zubeldía dar ritmo ao elenco, observar formações com Hulk e ajustar o time antes da retomada da temporada.
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