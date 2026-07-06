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Fluminense anuncia venda de Facundo Bernal ao Betis

Jogador já se apresentou ao clube espanhol

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 15:56
Atualizado há 0 minutos
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Bernal, ex-Fluminense, apresentado pelo Betis
Bernal, ex-Fluminense, apresentado pelo Betis (Foto: Divulgação/ Betis)

O Fluminense oficializou, nesta segunda-feira (6), a transferência de Facundo Bernal para o Real Betis, da Espanha. A saída do volante já estava acertada entre os clubes e foi anunciada pelo Tricolor por meio de comunicado oficial.

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    O jogador já está na Espanha, onde dará sequência à carreira no futebol europeu. Como informado pelo Lance!, o negócio foi fechado por cerca de 12 milhões de dólares, aproximadamente R$ 62 milhões. O Fluminense tinha 60% dos direitos econômicos do atleta.

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    Fluminense se despede de Bernal

    Em comunicado, o clube agradeceu a dedicação do uruguaio e desejou sucesso na nova etapa da carreira.

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    • — O Fluminense FC concluiu a transferência do volante Facundo Bernal para o Real Betis, da Espanha. O clube agradece toda a dedicação do jogador e deseja sucesso na sequência de sua carreira — publicou o Tricolor.

    Bernal chegou ao Fluminense em agosto de 2024, contratado junto ao Defensor, do Uruguai. Na época, o clube carioca pagou 3,6 milhões de dólares, cerca de R$ 20 milhões, por 60% dos direitos econômicos do volante.

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    Passagem pelo Tricolor

    Ao todo, Bernal disputou 83 partidas pelo Fluminense. O meio-campista fez parte da campanha histórica do clube na Copa do Mundo de Clubes de 2025, nos Estados Unidos.

    Durante a passagem pelo Tricolor, o volante também chegou à Seleção Uruguaia. Ele foi convocado em 2024 para os jogos contra Peru e Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A venda encerra a passagem de Bernal pelo Fluminense menos de dois anos após a chegada ao clube.

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    Bernal chuta bola pelo Fluminense no Maracanã (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
    Bernal em ação pelo Fluminense no Maracanã (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

    Agenda de amistosos do Fluminense na intertemporada

    Fluminense x Nova Iguaçu
    📅 Data: 8 de julho, quarta-feira
    ⏰ Horário: 20h30
    📍 Local: Maracanã
    🎟️ Com presença de torcida

    Fluminense x Bahia
    📅 Data: 12 de julho, domingo
    ⏰ Horário: 16h
    📍 Local: Maracanã
    🎟️ Com presença de torcida

    ➡️Fluminense abre venda de ingressos para amistosos no Maracanã

    O Fluminense se reapresentou no dia 23 de junho e iniciou uma espécie de intertemporada no CT Carlos Castilho. O elenco trabalha praticamente completo, com Hulk já integrado e liberado para ser inscrito após o clube conseguir, junto à CBF, a antecipação da janela nacional.

    Thiago Silva também já se apresentou, fez exames, testes e iniciou os trabalhos com bola. O zagueiro, porém, ainda é dúvida para os amistosos. A tendência é que o clube controle a carga do defensor, que vem de temporada europeia e não participou de toda a preparação com o grupo.

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    Já Canobbio recebeu férias após a participação do Uruguai na Copa do Mundo e tem reapresentação marcada para o dia 10 de julho.

    Os amistosos servirão para Zubeldía dar ritmo ao elenco, observar formações com Hulk e ajustar o time antes da retomada da temporada.

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