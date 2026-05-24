Memphis vira assunto antes de Corinthians x Atlético-MG: 'Finalmente'

O atacante Memphis está no banco de reservas da equipe do Corinthians para a partida contra o Atlético-MG. As equipes se enfrentam neste domingo (24), na Arena MRV, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Diante do retorno do camisa 10, torcedores do Timão se manifestaram nas redes sociais. A maioria se mostrou feliz e confiante com a presença de Memphis para a partida. O holandês não jogava pela equipe paulista desde abril.

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A presença do jogador também fez torcedores especularem sobre um possível anúncio de uma renovação contratual. O atual vínculo dele com o clube se encerra no dia 31 de julho deste ano. Veja a repercussão abaixo:

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Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians (Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Gazeta Press)

Escalação do Corinthians

O Corinthians está escalado para enfrentar o Atlético-MG, em duelo que começa logo mais, às 18h30, pela 17ª rodada do Brasileirão. Neste domingo (24), o Timão volta a ter seu time titular à disposição após jogo com reservas pela Libertadores. Mas a grande novidade é o retorno de Memphis Depay à lista de relacionados da equipe. Fernando Diniz contará com o atacante pela primeira vez desde que chegou ao clube, e o holandês inicia a partida no banco de reservas.

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O onze inicial do Corinthians tem a defesa totalmente titular. Além de Hugo Souza no gol, a dupla Matheuzinho e Matheus Bidu formam as laterais. Os dois ficaram de fora do jogo do meio de semana contra o Peñarol. Na zaga, Gabriel Paulista, que jogou no Uruguai, mas não esteve diante do Botafogo por suspensão, jogará ao lado de Gustavo Henrique.

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No meio-campo, Raniele tem a companhia de André, que venceu a concorrência de Carrillo e foi escalado para iniciar o confronto deste domingo. Breno Bidon e Rodrigo Garro também retornam ao time titular na Neo Química Arena. Mais à frente, a dupla de ataque será formada por Yuri Alberto e Jesse Lingard, que ganha mais uma oportunidade de iniciar a partida com Fernando Diniz.

Dessa forma, a escalação do Corinthians para enfrentar o Atlético-MG é: Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Jesse Lingard.