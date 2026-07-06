Denilson reprova decisão de Ancelotti em Brasil x Noruega: 'Bem abaixo'
Comentarista discordou do treinador da Seleção Brasileira
Após a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas da Copa do Mundo, o campeão do penta, Denilson, reprovou a estratégia definida por Carlo Ancelotti na partida. O comentarista da Globo analisou que abdicar da posse de bola diante dos europeus foi contra o DNA característico da Seleção Brasileira.
➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!
As estatísticas da partida apontam para um domínio norueguês em relação à retenção da bola, porém, no quesito de chances claras e gols esperados, o time de Ancelotti foi superior. De qualquer maneira, Denilson considerou uma atuação abaixo da equipe brasileira.
— Chamou a atenção, nessa eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, justamente a estratégia adotada pelo Ancelotti. Acho que a gente tem que falar sobre isso, falar sobre a decisão que o Ancelotti tomou em relação a essa estratégia de entregar a bola para o adversário — iniciou o ex-jogador.
— Estamos falando de uma Seleção Brasileira que tem o DNA de competir, de jogar bem, de jogar bonito. E a gente pode falar que o Brasil, obviamente, não jogou bonito, mas você entregar a bola para o adversário, deixar o adversário jogar, posse de bola, por parte da Noruega, assim, foi um jogo bem ruim, bem abaixo do que eu esperava — complementou Denilson.
Como foi o jogo entre Brasil x Noruega na Copa do Mundo?
O Brasil tentou comandar as ações na etapa inicial, mas desperdiçou a principal oportunidade de abrir o placar. Logo aos dois minutos, a Noruega chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por impedimento de Sorloth na origem da jogada. Depois, Matheus Cunha sofreu pênalti de Ajer, confirmado pelo VAR, mas Bruno Guimarães parou na defesa de Nyland. Bateu muito mal.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
A equipe de Carlo Ancelotti ainda criou boa chance com Vini Jr., que exigiu grande defesa do goleiro norueguês aos 39 minutos. Bem marcado, Haaland pouco participou da partida. Já nos acréscimos, a Noruega assustou pela primeira vez em grande estilo, quando Odegaard invadiu a área e obrigou Alisson a fazer excelente defesa aos 47.
O Brasil voltou do intervalo sem a mesma intensidade e desperdiçou sua melhor oportunidade aos 14 minutos. Após belo passe de Vini Jr., Endrick saiu livre diante de Nyland, mas finalizou para fora. Na tentativa de mudar o cenário, Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Neymar aos 22 minutos da etapa final. Mas não mudou muito o panorama da partida.
Mesmo com as mudanças, a Seleção seguiu com dificuldades e ainda contou com duas grandes defesas de Alisson, especialmente em chute de Schjelderup. A pressão norueguesa foi premiada aos 34 minutos, quando Haaland se antecipou a Gabriel Magalhães após cruzamento da esquerda e marcou o gol da vitória da Noruega.
O Brasil ainda teve duas chances de igualar a partida no fim. Em recuada de bola, o goleiro Nyland se esticou todo para salvar. No lance seguinte, Casemiro, dentro da área, chutou errado e acertou a lateral. Aos 45 minutos, Haaland de novo. O jogador recebeu na entrada da área e bateu cruzado: 2 a 0.
Em campo desde os 22 minutos do segundo tempo, Neymar, nos acréscimos, descontou, mas, de forma geral, pouco acrescentou. O camisa 10 marcou o nono pelo Brasil em Mundiais - igualando a marca de Ademir, Vavá e Jairzinho na competição -, e chamou a atenção pelo nervosismo em campo. Ele recebeu cartão amarelo após uma dura entrada em cima de Odegaard, provocou o goleiro Nyland após converter a cobrança de pênalti e ainda discutiu com os rivais no fim do jogo.
🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Colunas
Análise tática do Guffo: a eliminação do Brasil e o futuro da SeleçãoHá 1 minuto
Copa do Mundo 2026
Meia da Argentina opina sobre eliminação do Brasil na Copa: 'Não surpreende'Há 3 minutos
Copa do Mundo 2026
Princesa da Noruega parabenizou Haaland após vitória sobre o BrasilHá 47 minutos
Copa do Mundo 2026
Ronaldo Fenômeno desmente boatos sobre críticas à Seleção BrasileiraHá 50 minutos
Copa do Mundo 2026
Noruega campeã? Entenda a 'maldição' do Japão na Copa do MundoHá 54 minutos
Seleção Brasileira
Heróis e vilões: como os leitores do Lance! avaliaram o elenco do Brasil na Copa?Há 1 hora
Mais LANCE!