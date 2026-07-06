logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Denilson reprova decisão de Ancelotti em Brasil x Noruega: 'Bem abaixo'

Comentarista discordou do treinador da Seleção Brasileira

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 17:39
Favorite o Lance! no Google
Denílson durante programação do Sportv na Copa do Mundo
Denílson foi campeão do mundo em 2002 (Foto: Reprodução)

Após a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas da Copa do Mundo, o campeão do penta, Denilson, reprovou a estratégia definida por Carlo Ancelotti na partida. O comentarista da Globo analisou que abdicar da posse de bola diante dos europeus foi contra o DNA característico da Seleção Brasileira.

  • Princesa da Noruega abraça Haaland

    Princesa da Noruega parabenizou Haaland após vitória sobre o Brasil

    Copa do Mundo 2026
    Há 26 minutos
  • O atacante do Brasil, Neymar (nº 10), reage após a derrota na partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Noruega, no New York/New Jersey Stadium, em East Rutherford

    Neymar lidera rejeição após eliminação do Brasil na Copa; confira a lista

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Craque Neto de vermelho e óculos

    Neto critica Neymar e CBF após eliminação do Brasil: ‘Dá nojo’

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • ➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

    As estatísticas da partida apontam para um domínio norueguês em relação à retenção da bola, porém, no quesito de chances claras e gols esperados, o time de Ancelotti foi superior. De qualquer maneira, Denilson considerou uma atuação abaixo da equipe brasileira.

    continua após a publicidade

    — Chamou a atenção, nessa eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, justamente a estratégia adotada pelo Ancelotti. Acho que a gente tem que falar sobre isso, falar sobre a decisão que o Ancelotti tomou em relação a essa estratégia de entregar a bola para o adversário — iniciou o ex-jogador.

    — Estamos falando de uma Seleção Brasileira que tem o DNA de competir, de jogar bem, de jogar bonito. E a gente pode falar que o Brasil, obviamente, não jogou bonito, mas você entregar a bola para o adversário, deixar o adversário jogar, posse de bola, por parte da Noruega, assim, foi um jogo bem ruim, bem abaixo do que eu esperava — complementou Denilson.

    continua após a publicidade
  • Carlo Ancelotti em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 (Foto:: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    Seleção volta ao Brasil com apenas seis jogadores e sem Ancelotti

    Seleção Brasileira
    Há 5 minutos
  • Tiago Leifert

    Tiago Leifert dispara contra decisão de Ancelotti em eliminação do Brasil

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 minutos
  • Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo

    Destaque do UFC defende Neymar em eliminação do Brasil: 'Vai dar saudade'

    Lutas
    Há 18 minutos
    • Neymar chora com a eliminação do Brasil na Copa do Mundo
    Neymar fez o único gol do Brasil na eliminação da Copa do Mundo (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Como foi o jogo entre Brasil x Noruega na Copa do Mundo?

    O Brasil tentou comandar as ações na etapa inicial, mas desperdiçou a principal oportunidade de abrir o placar. Logo aos dois minutos, a Noruega chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por impedimento de Sorloth na origem da jogada. Depois, Matheus Cunha sofreu pênalti de Ajer, confirmado pelo VAR, mas Bruno Guimarães parou na defesa de Nyland. Bateu muito mal.

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    A equipe de Carlo Ancelotti ainda criou boa chance com Vini Jr., que exigiu grande defesa do goleiro norueguês aos 39 minutos. Bem marcado, Haaland pouco participou da partida. Já nos acréscimos, a Noruega assustou pela primeira vez em grande estilo, quando Odegaard invadiu a área e obrigou Alisson a fazer excelente defesa aos 47.

    continua após a publicidade

    O Brasil voltou do intervalo sem a mesma intensidade e desperdiçou sua melhor oportunidade aos 14 minutos. Após belo passe de Vini Jr., Endrick saiu livre diante de Nyland, mas finalizou para fora. Na tentativa de mudar o cenário, Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Neymar aos 22 minutos da etapa final. Mas não mudou muito o panorama da partida.

    Mesmo com as mudanças, a Seleção seguiu com dificuldades e ainda contou com duas grandes defesas de Alisson, especialmente em chute de Schjelderup. A pressão norueguesa foi premiada aos 34 minutos, quando Haaland se antecipou a Gabriel Magalhães após cruzamento da esquerda e marcou o gol da vitória da Noruega.

    continua após a publicidade

    O Brasil ainda teve duas chances de igualar a partida no fim. Em recuada de bola, o goleiro Nyland se esticou todo para salvar. No lance seguinte, Casemiro, dentro da área, chutou errado e acertou a lateral. Aos 45 minutos, Haaland de novo. O jogador recebeu na entrada da área e bateu cruzado: 2 a 0.

    Em campo desde os 22 minutos do segundo tempo, Neymar, nos acréscimos, descontou, mas, de forma geral, pouco acrescentou. O camisa 10 marcou o nono pelo Brasil em Mundiais - igualando a marca de Ademir, Vavá e Jairzinho na competição -, e chamou a atenção pelo nervosismo em campo. Ele recebeu cartão amarelo após uma dura entrada em cima de Odegaard, provocou o goleiro Nyland após converter a cobrança de pênalti e ainda discutiu com os rivais no fim do jogo.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Neymar chora com a eliminação do Brasil na Copa do Mundo

    Colunas

    Análise tática do Guffo: a eliminação do Brasil e o futuro da Seleção

    Há 1 minuto
    Leandro Paredes em treino da Argentina antes do jogo contra o Egito pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Meia da Argentina opina sobre eliminação do Brasil na Copa: 'Não surpreende'

    Há 3 minutos
    Princesa da Noruega abraça Haaland

    Copa do Mundo 2026

    Princesa da Noruega parabenizou Haaland após vitória sobre o Brasil

    Há 47 minutos
    Jogadores da Seleção Brasileira perfilados antes de Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Copa do Mundo 2026

    Ronaldo Fenômeno desmente boatos sobre críticas à Seleção Brasileira

    Há 50 minutos
    No gramado, jogadores da Noruega comemoram vitória sobre o Brasil nas oitavas de final

    Copa do Mundo 2026

    Noruega campeã? Entenda a 'maldição' do Japão na Copa do Mundo

    Há 54 minutos
    Vini Jr aplaude torcida brasileira após vitória contra a Escócia

    Seleção Brasileira

    Heróis e vilões: como os leitores do Lance! avaliaram o elenco do Brasil na Copa?

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Uma imagem da atmosfera enquanto a lenda do futebol Cafu se junta aos fãs na apresentação do maior troféu da Copa do Mundo da FIFA™ do mundo pelo Grupo LEGO, em Nova Iorque

    Réplica gigante da taça da Copa do Mundo vira atração em Nova York

    O árbitro jordaniano Adham Makhadmeh gesticula durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e República Democrática do Congo, no Atlanta Stadium, em Atlanta (Foto: Roberto Schmidt / Afp)

    Quem é o árbitro escolhido para apitar EUA x Bélgica em meio à polêmica?

    Craque Neto de vermelho e óculos

    Neto critica Neymar e CBF após eliminação do Brasil: 'Dá nojo'

    Stale Solbakken, técnico da Noruega, em entrevista coletiva

    Técnico da Noruega revela que recebeu presente de Ancelotti

    O atacante do Brasil, Neymar (nº 10), reage após a derrota na partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Noruega, no New York/New Jersey Stadium, em East Rutherford

    Neymar lidera rejeição após eliminação do Brasil na Copa; confira a lista

    Balogun (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Fifa nega recurso da Bélgica e mantém anulação de suspensão de Balogun

    Raphael Claus durante partida da Copa do Mundo

    FPF sai em defesa de Raphael Claus após críticas de Trump: 'Confiança e orgulho'

    Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante convocação para a Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

    OPINIÃO: o último baile do Museu do Amanhã