logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Tiago Leifert dispara contra decisão de Ancelotti em eliminação do Brasil

Seleção Brasileira caiu nas oitavas de final da Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 17:30
Favorite o Lance! no Google
Tiago Leifert
Tiago Leifert em live no seu canal pessoal do Youtube (Foto: Reprodução)

A Seleção Brasileira perdeu para a Noruega por 2 a 1, no último domingo (5), em Nova York, nos Estados Unidos, e assim se despediu da Copa do Mundo nas oitavas de final. Após o resultado, o comentarista Tiago Leifert disparou contra uma decisão do técnico Carlo Ancelotti na eliminação.

  • Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo

    Destaque do UFC defende Neymar em eliminação do Brasil: ‘Vai dar saudade’

    Lutas
    Há 10 minutos
  • Princesa da Noruega abraça Haaland

    Princesa da Noruega parabenizou Haaland após vitória sobre o Brasil

    Copa do Mundo 2026
    Há 18 minutos
  • Jogadores da Seleção Brasileira perfilados antes de Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Ronaldo Fenômeno desmente boatos sobre críticas à Seleção Brasileira

    Copa do Mundo 2026
    Há 43 minutos

    • ➡️ Mbappé rebate senadora paraguaia após insultos racistas: 'Mulher desprezível'

    Durante uma transmissão ao vivo no próprio canal do Youtube, o narrador do SBT criticou a escolha do italiano em colocar Bruno Guimarães para cobrar o pênalti do confronto. O meia teve a chance de colocar o Brasil na frente do placar no primeiro, mas desperdiçou a cobrança.

    continua após a publicidade

    ➡️ Neto critica Neymar e CBF após eliminação do Brasil: 'Dá nojo'

    — Você começa a olhar o time titular e pensa: 'meu Deus, quem bate pênalti nessa seleção?'. E não é ser engenheiro de obra pronta, a comissão técnica do Ancelotti errou. Quem bate pênalti em Copa do Mundo é o pic* — iniciou o comentarista, antes de completar.

  • Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo

    Destaque do UFC defende Neymar em eliminação do Brasil: 'Vai dar saudade'

    Lutas
    Há 10 minutos
  • Lionel Scaloni conversa com Messi e Romero em treino da Argentina durante a Copa do Mundo

    Argentina prepara três mudanças para jogo das oitavas de final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 23 minutos
  • Mbappe utilizando jaqueta de viagem da França

    Mbappé rebate senadora paraguaia após insultos racistas: 'Mulher desprezível'

    Copa do Mundo 2026
    Há 27 minutos

    • — Mas a estatística. Quem bate é a estrela. O Haaland, o Messi, o Cristiano Ronaldo, e no nosso caso, o Vini é o principal jogador. Não sei que decisão foi essa. O Vini já bateu pênalti em semifinal de Champions League, o Bruno Guimarães é um grande jogador, mas ele bate pênalti no Newcastle — concluiu.

    continua após a publicidade

    Como foi a eliminação da Seleção Brasileira?

    O Brasil tentou comandar as ações na etapa inicial, mas desperdiçou a principal oportunidade de abrir o placar. Logo aos dois minutos, a Noruega chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por impedimento de Sorloth na origem da jogada. Depois, Matheus Cunha sofreu pênalti de Ajer, confirmado pelo VAR, mas Bruno Guimarães parou na defesa de Nyland. Bateu muito mal.

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    A equipe de Carlo Ancelotti ainda criou boa chance com Vini Jr., que exigiu grande defesa do goleiro norueguês aos 39 minutos. Bem marcado, Haaland pouco participou da partida. Já nos acréscimos, a Noruega assustou pela primeira vez em grande estilo, quando Odegaard invadiu a área e obrigou Alisson a fazer excelente defesa aos 47.

    continua após a publicidade

    O Brasil voltou do intervalo sem a mesma intensidade e desperdiçou sua melhor oportunidade aos 14 minutos. Após belo passe de Vini Jr., Endrick saiu livre diante de Nyland, mas finalizou para fora. Na tentativa de mudar o cenário, Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Neymar aos 22 minutos da etapa final. Mas não mudou muito o panorama da partida.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Mesmo com as mudanças, a Seleção seguiu com dificuldades e ainda contou com duas grandes defesas de Alisson, especialmente em chute de Schjelderup. A pressão norueguesa foi premiada aos 34 minutos, quando Haaland se antecipou a Gabriel Magalhães após cruzamento da esquerda e marcou o gol da vitória da Noruega.

    continua após a publicidade

    O Brasil ainda teve duas chances de igualar a partida no fim. Em recuada de bola, o goleiro Nyland se esticou todo para salvar. No lance seguinte, Casemiro, dentro da área, chutou errado e acertou a lateral. Aos 45 minutos, Haaland de novo. O jogador recebeu na entrada da área e bateu cruzado: 2 a 0.

    Antes do fim, o atacante Neymar ainda conseguiu diminuir a desvantagem brasileira. O camisa 10 foi o responsável por bater a cobrança de pênalti já nos acréscimos finais, que marcou o gol de honra da Seleção.

    continua após a publicidade
    O atacante norueguês #09 Erling Braut Haaland e o zagueiro brasileiro #03 Gabriel Magalhaes disputam a bola durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Noruega
    Haaland levou a melhor e fez os dois gols contra o Brasil (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    No gramado, jogadores da Noruega comemoram vitória sobre o Brasil nas oitavas de final

    Copa do Mundo 2026

    Noruega campeã? Entenda a 'maldição' do Japão na Copa do Mundo

    Há 47 minutos
    Vini Jr aplaude torcida brasileira após vitória contra a Escócia

    Seleção Brasileira

    Heróis e vilões: como os leitores do Lance! avaliaram o elenco do Brasil na Copa?

    Há 1 hora
    Uma imagem da atmosfera enquanto a lenda do futebol Cafu se junta aos fãs na apresentação do maior troféu da Copa do Mundo da FIFA™ do mundo pelo Grupo LEGO, em Nova Iorque

    Copa do Mundo 2026

    Réplica gigante da taça da Copa do Mundo vira atração em Nova York

    Há 1 hora
    O árbitro jordaniano Adham Makhadmeh gesticula durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e República Democrática do Congo, no Atlanta Stadium, em Atlanta (Foto: Roberto Schmidt / Afp)

    Copa do Mundo 2026

    Quem é o árbitro escolhido para apitar EUA x Bélgica em meio à polêmica?

    Há 1 hora
    Craque Neto de vermelho e óculos

    Copa do Mundo 2026

    Neto critica Neymar e CBF após eliminação do Brasil: 'Dá nojo'

    Há 1 hora
    Stale Solbakken, técnico da Noruega, em entrevista coletiva

    Copa do Mundo 2026

    Técnico da Noruega revela que recebeu presente de Ancelotti

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    O atacante do Brasil, Neymar (nº 10), reage após a derrota na partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Noruega, no New York/New Jersey Stadium, em East Rutherford

    Neymar lidera rejeição após eliminação do Brasil na Copa; confira a lista

    Balogun (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Fifa nega recurso da Bélgica e mantém anulação de suspensão de Balogun

    Raphael Claus durante partida da Copa do Mundo

    FPF sai em defesa de Raphael Claus após críticas de Trump: 'Confiança e orgulho'

    Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante convocação para a Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

    OPINIÃO: o último baile do Museu do Amanhã

    Carlo Ancelotti no banco de reservas durante eliminação do Brasil para a Noruega

    Leitura labial revela falas de Ancelotti durante Brasil x Noruega: 'Não é'

    Ação está sob decisão da Justiça americana, o qual ainda não se posicionou oficialmente

    Escândalo com Trump e jato privado disparam rejeição a Infantino na Copa

    Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026

    Cristiano Ronaldo joga? Veja a escalação de Portugal contra a Espanha

    Bola da final e taça (reprodução Fifa)

    Bola da final da Copa do Mundo é apresentada pela Fifa: veja detalhes