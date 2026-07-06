Tiago Leifert dispara contra decisão de Ancelotti em eliminação do Brasil
Seleção Brasileira caiu nas oitavas de final da Copa do Mundo
A Seleção Brasileira perdeu para a Noruega por 2 a 1, no último domingo (5), em Nova York, nos Estados Unidos, e assim se despediu da Copa do Mundo nas oitavas de final. Após o resultado, o comentarista Tiago Leifert disparou contra uma decisão do técnico Carlo Ancelotti na eliminação.
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Durante uma transmissão ao vivo no próprio canal do Youtube, o narrador do SBT criticou a escolha do italiano em colocar Bruno Guimarães para cobrar o pênalti do confronto. O meia teve a chance de colocar o Brasil na frente do placar no primeiro, mas desperdiçou a cobrança.
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— Você começa a olhar o time titular e pensa: 'meu Deus, quem bate pênalti nessa seleção?'. E não é ser engenheiro de obra pronta, a comissão técnica do Ancelotti errou. Quem bate pênalti em Copa do Mundo é o pic* — iniciou o comentarista, antes de completar.
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— Mas a estatística. Quem bate é a estrela. O Haaland, o Messi, o Cristiano Ronaldo, e no nosso caso, o Vini é o principal jogador. Não sei que decisão foi essa. O Vini já bateu pênalti em semifinal de Champions League, o Bruno Guimarães é um grande jogador, mas ele bate pênalti no Newcastle — concluiu.
Como foi a eliminação da Seleção Brasileira?
O Brasil tentou comandar as ações na etapa inicial, mas desperdiçou a principal oportunidade de abrir o placar. Logo aos dois minutos, a Noruega chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por impedimento de Sorloth na origem da jogada. Depois, Matheus Cunha sofreu pênalti de Ajer, confirmado pelo VAR, mas Bruno Guimarães parou na defesa de Nyland. Bateu muito mal.
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A equipe de Carlo Ancelotti ainda criou boa chance com Vini Jr., que exigiu grande defesa do goleiro norueguês aos 39 minutos. Bem marcado, Haaland pouco participou da partida. Já nos acréscimos, a Noruega assustou pela primeira vez em grande estilo, quando Odegaard invadiu a área e obrigou Alisson a fazer excelente defesa aos 47.
O Brasil voltou do intervalo sem a mesma intensidade e desperdiçou sua melhor oportunidade aos 14 minutos. Após belo passe de Vini Jr., Endrick saiu livre diante de Nyland, mas finalizou para fora. Na tentativa de mudar o cenário, Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Neymar aos 22 minutos da etapa final. Mas não mudou muito o panorama da partida.
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Mesmo com as mudanças, a Seleção seguiu com dificuldades e ainda contou com duas grandes defesas de Alisson, especialmente em chute de Schjelderup. A pressão norueguesa foi premiada aos 34 minutos, quando Haaland se antecipou a Gabriel Magalhães após cruzamento da esquerda e marcou o gol da vitória da Noruega.
O Brasil ainda teve duas chances de igualar a partida no fim. Em recuada de bola, o goleiro Nyland se esticou todo para salvar. No lance seguinte, Casemiro, dentro da área, chutou errado e acertou a lateral. Aos 45 minutos, Haaland de novo. O jogador recebeu na entrada da área e bateu cruzado: 2 a 0.
Antes do fim, o atacante Neymar ainda conseguiu diminuir a desvantagem brasileira. O camisa 10 foi o responsável por bater a cobrança de pênalti já nos acréscimos finais, que marcou o gol de honra da Seleção.
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