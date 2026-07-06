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Neto critica Neymar e CBF após eliminação do Brasil: 'Dá nojo'

Apresentador falou durante programa de TV

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 16:10
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Craque Neto de vermelho e óculos
Craque Neto fez críticas a Neymar (Foto: Reprodução)

Após a eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo para a Noruega, Craque Neto criticou Neymar e a CBF. O apresentador disse ao longo do programa Donos da Bola que a entrada do camisa 10 não surtiu efeito, criticou os valores que Carlo Ancelotti receberá até o final do contrato e questionou a autoridade do presidente Samir Xaud.

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    — Quantas pessoas precisam de jogadores como o Neymar? Um cara que só chora. Se fosse Copa do Mundo de choro, nós éramos campeões! Porque esse cara só chora. Ele chora no Santos, ele chora em casa, ele só chora! Entra no campo de futebol para brigar. O jogo (Brasil x Noruega) estava zero a zero — iniciou Neto.

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    — Um treinador (Ancelotti) que vai ganhar 300 milhões... 300 milhões até 2030. Se o presidente for macho mesmo, se você (Samir Xaud) mandar aí (CBF) mesmo, você manda embora o Rodrigo Caetano (Coordenador Executivo Geral das Seleções Brasileiras Masculinas) agora — continuou.

    O ex-jogador também citou o departamento médico da Seleção Brasileira, que, segundo ele, mentiu sobre as condições físicas de Neymar em dois momentos.

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    • — Manda embora o departamento médico, que mentiu! Todos vocês mentiram em relação ao Neymar! Vocês mentiram em relação ao Neymar, de não estar machucado, e depois mentiram que ele tinha condição de jogar! É tudo uma mentira! É tudo sem-vergonhice! Dá nojo ter o entendimento do que vocês pensam de futebol — encerrou o apresentador.

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    Neymar marcou o gol do Brasil contra a Noruega na Copa do Mundo (Foto: Angela Weiss / Afp)

    Como foi o jogo entre Brasil x Noruega na Copa do Mundo?

    O Brasil tentou comandar as ações na etapa inicial, mas desperdiçou a principal oportunidade de abrir o placar. Logo aos dois minutos, a Noruega chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por impedimento de Sorloth na origem da jogada. Depois, Matheus Cunha sofreu pênalti de Ajer, confirmado pelo VAR, mas Bruno Guimarães parou na defesa de Nyland. Bateu muito mal.

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    A equipe de Carlo Ancelotti ainda criou boa chance com Vini Jr., que exigiu grande defesa do goleiro norueguês aos 39 minutos. Bem marcado, Haaland pouco participou da partida. Já nos acréscimos, a Noruega assustou pela primeira vez em grande estilo, quando Odegaard invadiu a área e obrigou Alisson a fazer excelente defesa aos 47.

    O Brasil voltou do intervalo sem a mesma intensidade e desperdiçou sua melhor oportunidade aos 14 minutos. Após belo passe de Vini Jr., Endrick saiu livre diante de Nyland, mas finalizou para fora. Na tentativa de mudar o cenário, Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Neymar aos 22 minutos da etapa final. Mas não mudou muito o panorama da partida.

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    Mesmo com as mudanças, a Seleção seguiu com dificuldades e ainda contou com duas grandes defesas de Alisson, especialmente em chute de Schjelderup. A pressão norueguesa foi premiada aos 34 minutos, quando Haaland se antecipou a Gabriel Magalhães após cruzamento da esquerda e marcou o gol da vitória da Noruega.

    O Brasil ainda teve duas chances de igualar a partida no fim. Em recuada de bola, o goleiro Nyland se esticou todo para salvar. No lance seguinte, Casemiro, dentro da área, chutou errado e acertou a lateral. Aos 45 minutos, Haaland de novo. O jogador recebeu na entrada da área e bateu cruzado: 2 a 0.

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    Em campo desde os 22 minutos do segundo tempo, Neymar, nos acréscimos, descontou, mas, de forma geral, pouco acrescentou. O camisa 10 marcou o nono pelo Brasil em Mundiais - igualando a marca de Ademir, Vavá e Jairzinho na competição -, e chamou a atenção pelo nervosismo em campo. Ele recebeu cartão amarelo após uma dura entrada em cima de Odegaard, provocou o goleiro Nyland após converter a cobrança de pênalti e ainda discutiu com os rivais no fim do jogo.

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