Gol anulado em Cruzeiro x Chapecoense divide opiniões: 'Loucura'

O duelo entre Cruzeiro e Chapecoense, válido pela 17ª rodada do Brasileirão, terminou com vitória celeste por 2 a 1 no Mineirão, mas o lance que mais repercutiu nas redes sociais foi o gol anulado de Sinisterra ainda no primeiro tempo. A decisão do VAR dividiu opiniões e gerou revolta entre torcedores durante a partida.

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➡️Cruzeiro leva susto no fim, mas vence a Chapecoense no Mineirão; dê suas notas

A jogada começou pela direita com Kauã Moraes, que cruzou rasteiro para a área. Sinisterra finalizou, a bola desviou em Bruno Leonardo e morreu no fundo das redes. Inicialmente, o árbitro validou o gol, levando a torcida celeste ao delírio.

No entanto, após recomendação do VAR, a arbitragem revisou o lance e identificou uma falta na origem da jogada. O gol foi anulado, gerando forte reclamação dos jogadores e também dos torcedores nas redes sociais.

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➡️Veja gols em Cruzeiro x Chapecoense: Kaio Jorge, Sinisterra e João Paulo marcam

Veja o lance:

A decisão rapidamente dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas concordaram com a marcação da falta, muitos torcedores classificaram a anulação como exagerada, e outros concordaram com a decisão da arbitragem.

Veja a repercussão:

Mesmo com a polêmica, o Cruzeiro conseguiu abrir o placar pouco antes, aos 26 minutos. Matheus Pereira sofreu pênalti após dividida com Carvalheira dentro da área. O VAR confirmou a infração, e Kaio Jorge cobrou com firmeza no meio do gol para fazer 1 a 0.

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Como foi o jogo?

Texto de: Eduardo Statuti.

Mesmo fora de casa, a Chape pressionou os donos da casa nos minutos iniciais. Porém, rapidamente o Cruzeiro tomou as rédeas do jogo, trabalhando com calma e levando perigo ao gol de Anderson. Forçados a se defender, os catarinenses acabaram cometendo pênalti em Matheus Pereira aos 26 minutos. Kaio Jorge bateu no ângulo esquerdo e fez 1 a 0. Empolgado, o Cabuloso ampliou instantes depois. Mas após revisão no VAR, Flavio Rodrigues de Sousa assinalou falta na origem da jogada.

➡️Gol anulado em Cruzeiro x Chapecoense divide opiniões: 'Loucura'

Kaio Jorge abriu o placar diante da Chapecoense, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: Rodney Costa/Zimel Press/Folhapress)

Assim como na etapa inicial, os catarinenses tentaram partir para o ataque nos primeiros minutos. Entretanto, a primeira grande chance veio do lado celeste, com Sinisterra. Com calma, a Raposa retomou o controle da partida e pisava no campo de ataque, mas com pouco perigo. Até que aos 27 minutos, Kaio Jorge fez pivô na meia-lua e passou em profundidade para Christian encontrar Sinisterra na área. 2 a 0 para os donos da casa. Quando a partida parecia se encaminhar para um fim tranquilo, João Paulo diminuiu de cabeça. Na reta final, Bolasie chegou a empatar, mas o árbitro anulou o lance porque um jogador da Chape, em posição de impedimento, participou da jogada. A lei do ex quase apareceu novamente aos 42 minutos, mas Otávio fez milagre. Instantes depois, no entanto, Bruno Rodrigues tocou a mão na bola e o árbitro assinalou pênalti. Porém, após revisão no VAR, o lance foi anulado.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X CHAPECOENSE

BRASILEIRÃO - 17ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 24 de maio, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Prime Vídeo

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Sousa (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)

📺 VAR: Rodriguo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

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