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Messi vira assunto após eliminação de Portugal na Copa: 'Não é'

Cristiano Ronaldo se despediu do Mundial sem títulos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 19:03
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Messi e Cristiano Ronaldo são comparados após eliminação de Portugal
Messi e Cristiano Ronaldo são comparados após eliminação de Portugal (Fotos: AFP)

Portugal de Cristiano Ronaldo foi eliminado nesta segunda-feira (6), no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Com derrota para a Espanha por 1 a 0, o camisa 7 saiu chorando após o apito final, encerrando sua última passagem pelo Mundial, sem títulos.

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    Com debate durante toda a sua carreira, Cristiano e Lionel Messi foram comparados em números, títulos e técnicas durante vários anos. No entanto, em 2022 o camisa 10 da Argentina venceu seu primeiro título da Copa do Mundo e internautas apontaram que o debate teria acabado, sendo o argentino melhor.

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    ➡️ Faltou a Copa: veja todos os títulos de Cristiano Ronaldo na carreira

    No entanto, com última 'dança' do atacante português nesse ano, torcedores acreditavam que poderia acontecer o mesmo com Cristiano e vencer sua Copa antes de encerrar sua passagem pela Seleção. Mas, na tarde desta segunda-feira, Portugal fechou seu ciclo no Mundial.

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    Nas redes sociais, torcedores que são fãs do Lionel Messi aproveitaram do momento para comparar a carreira dos dois e, exaltar o craque argentino como o maior do debate. Veja a repercussão:

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    Confira todos os títulos da carreira de Cristiano Ronaldo:

      1.
    1. SPORTING
      • Supertaça de Portugal 2002
      2. 2.
    2. MANCHESTER UNITED
      • Copa da Inglaterra 2003/04
      3. 3.
    3. Copa da Liga Inglesa 2005/06
      4. 4.
    4. Campeonato Inglês 2006/07
      5. 5.
    5. Supercopa da Inglaterra 2007
      6. 6.
    6. Supercopa da Inglaterra 2008
      7. 7.
    7. Campeonato Inglês 2007/08
      8. 8.
    8. Liga dos Campeões da Uefa 2007/08
      9. 9.
    9. Mundial de Clubes 2008
      10. 10.
    10. Copa da Liga Inglesa 2008/09
      11. 11.
    11. Campeonato Inglês 2008/09
      12. 12.
    12. REAL MADRID
      • Copa do Rei 2010/11
      13. 13.
    13. Campeonato Espanhol 2011/12
      14. 14.
    14. Supercopa da Espanha 2012
      15. 15.
    15. Copa do Rei 2013/14
      16. 16.
    16. Liga dos Campeões da Uefa 2013/14
      17. 17.
    17. Supercopa da Uefa 2014
      18. 18.
    18. Mundial de Clubes 2014
      19. 19.
    19. Liga dos Campeões da Uefa 2015/16
      20. 20.
    20. Mundial de Clubes 2016
      21. 21.
    21. Campeonato Espanhol 2016/17
      22. 22.
    22. Liga dos Campeões da Uefa 2016/17
      23. 23.
    23. Supercopa da Espanha 2017
      24. 24.
    24. Supercopa da Uefa 2017
      25. 25.
    25. Mundial de Clubes 2017
      26. 26.
    26. Liga dos Campeões da Uefa 2017/18
      27. 27.
    27. JUVENTUS
      • Supercopa da Itália 2018
      28. 28.
    28. Supercopa da Itália 2020
      29. 29.
    29. Campeonato Italiano 2018/19
      30. 30.
    30. Campeonato Italiano 2019/20
      31. 31.
    31. Copa da Itália 2020/21
      32. 32.
    32. SELEÇÃO DE PORTUGAL
      • Eurocopa 2016
      33. 33.
    33. Liga das Nações da Uefa 2018/19
      34. 34.
    34. Liga das Nações da Uefa 2024/25
      35. 35.
    35. AL-NASSR
      • Copa dos Campeões Árabes 2023
      36. 36.
    36. Campeonato Saudita 2025/26
    Cristiano Ronaldo marcou em todas as Copas que disputou
    Cristiano Ronaldo marcou em todas as Copas que disputou (Foto: Thomas COEX / AFP)

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