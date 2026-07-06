Messi vira assunto após eliminação de Portugal na Copa: 'Não é' Cristiano Ronaldo se despediu do Mundial sem títulos

Portugal de Cristiano Ronaldo foi eliminado nesta segunda-feira (6), no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Com derrota para a Espanha por 1 a 0, o camisa 7 saiu chorando após o apito final, encerrando sua última passagem pelo Mundial, sem títulos.

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Com debate durante toda a sua carreira, Cristiano e Lionel Messi foram comparados em números, títulos e técnicas durante vários anos. No entanto, em 2022 o camisa 10 da Argentina venceu seu primeiro título da Copa do Mundo e internautas apontaram que o debate teria acabado, sendo o argentino melhor.

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No entanto, com última 'dança' do atacante português nesse ano, torcedores acreditavam que poderia acontecer o mesmo com Cristiano e vencer sua Copa antes de encerrar sua passagem pela Seleção. Mas, na tarde desta segunda-feira, Portugal fechou seu ciclo no Mundial.

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Nas redes sociais, torcedores que são fãs do Lionel Messi aproveitaram do momento para comparar a carreira dos dois e, exaltar o craque argentino como o maior do debate. Veja a repercussão:

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Não é pra todo mundo. pic.twitter.com/7k1ESuzaX7 — maysa (@mayzinhazz) July 6, 2026

Nunca houve debate. No máximo competição por um período. — ferreira (@O_NJferreira) July 6, 2026

cada um termina a copa do jeito que merece pic.twitter.com/RSEukR7dmA — sinner (@7bidon) July 6, 2026

Debate concluído e encerrado pra sempre.pic.twitter.com/pLV6jTR0E6 — LM10 Brasil (@MessiLeoBrasil_) July 6, 2026

A maior mentira da hiatoria do futebol foi finalmente enterrada.. ADEUS CR7!!!!!!!!!! — Gaguh (@CuHdeCaTiorro) July 6, 2026

Tá encerrado desde 2022 — ˢᵖᶠᶜ snǝʇɐɯ ᶠᶜᵇ 🇧🇷 (@mateusachel) July 6, 2026

Confira todos os títulos da carreira de Cristiano Ronaldo:

1 . SPORTING Supertaça de Portugal 2002 2 . MANCHESTER UNITED Copa da Inglaterra 2003/04 3 . Copa da Liga Inglesa 2005/06 4 . Campeonato Inglês 2006/07 5 . Supercopa da Inglaterra 2007 6 . Supercopa da Inglaterra 2008 7 . Campeonato Inglês 2007/08 8 . Liga dos Campeões da Uefa 2007/08 9 . Mundial de Clubes 2008 10 . Copa da Liga Inglesa 2008/09 11 . Campeonato Inglês 2008/09 12 . REAL MADRID Copa do Rei 2010/11 13 . Campeonato Espanhol 2011/12 14 . Supercopa da Espanha 2012 15 . Copa do Rei 2013/14 16 . Liga dos Campeões da Uefa 2013/14 17 . Supercopa da Uefa 2014 18 . Mundial de Clubes 2014 19 . Liga dos Campeões da Uefa 2015/16 20 . Mundial de Clubes 2016 21 . Campeonato Espanhol 2016/17 22 . Liga dos Campeões da Uefa 2016/17 23 . Supercopa da Espanha 2017 24 . Supercopa da Uefa 2017 25 . Mundial de Clubes 2017 26 . Liga dos Campeões da Uefa 2017/18 27 . JUVENTUS Supercopa da Itália 2018 28 . Supercopa da Itália 2020 29 . Campeonato Italiano 2018/19 30 . Campeonato Italiano 2019/20 31 . Copa da Itália 2020/21 32 . SELEÇÃO DE PORTUGAL Eurocopa 2016 33 . Liga das Nações da Uefa 2018/19 34 . Liga das Nações da Uefa 2024/25 35 . AL-NASSR Copa dos Campeões Árabes 2023 36 . Campeonato Saudita 2025/26

Cristiano Ronaldo marcou em todas as Copas que disputou (Foto: Thomas COEX / AFP)

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