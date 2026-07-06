Messi vira assunto após eliminação de Portugal na Copa: 'Não é'
Cristiano Ronaldo se despediu do Mundial sem títulos
Portugal de Cristiano Ronaldo foi eliminado nesta segunda-feira (6), no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Com derrota para a Espanha por 1 a 0, o camisa 7 saiu chorando após o apito final, encerrando sua última passagem pelo Mundial, sem títulos.
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Com debate durante toda a sua carreira, Cristiano e Lionel Messi foram comparados em números, títulos e técnicas durante vários anos. No entanto, em 2022 o camisa 10 da Argentina venceu seu primeiro título da Copa do Mundo e internautas apontaram que o debate teria acabado, sendo o argentino melhor.
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No entanto, com última 'dança' do atacante português nesse ano, torcedores acreditavam que poderia acontecer o mesmo com Cristiano e vencer sua Copa antes de encerrar sua passagem pela Seleção. Mas, na tarde desta segunda-feira, Portugal fechou seu ciclo no Mundial.
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Nas redes sociais, torcedores que são fãs do Lionel Messi aproveitaram do momento para comparar a carreira dos dois e, exaltar o craque argentino como o maior do debate. Veja a repercussão:
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Não é pra todo mundo. pic.twitter.com/7k1ESuzaX7— maysa (@mayzinhazz) July 6, 2026
Nunca houve debate. No máximo competição por um período.— ferreira (@O_NJferreira) July 6, 2026
cada um termina a copa do jeito que merece pic.twitter.com/RSEukR7dmA— sinner (@7bidon) July 6, 2026
Debate concluído e encerrado pra sempre.pic.twitter.com/pLV6jTR0E6— LM10 Brasil (@MessiLeoBrasil_) July 6, 2026
A maior mentira da hiatoria do futebol foi finalmente enterrada.. ADEUS CR7!!!!!!!!!!— Gaguh (@CuHdeCaTiorro) July 6, 2026
Tá encerrado desde 2022— ˢᵖᶠᶜ snǝʇɐɯ ᶠᶜᵇ 🇧🇷 (@mateusachel) July 6, 2026
Confira todos os títulos da carreira de Cristiano Ronaldo:
- SPORTING
- Supertaça de Portugal 2002
- MANCHESTER UNITED
- Copa da Inglaterra 2003/04
- Copa da Liga Inglesa 2005/06
- Campeonato Inglês 2006/07
- Supercopa da Inglaterra 2007
- Supercopa da Inglaterra 2008
- Campeonato Inglês 2007/08
- Liga dos Campeões da Uefa 2007/08
- Mundial de Clubes 2008
- Copa da Liga Inglesa 2008/09
- Campeonato Inglês 2008/09
- REAL MADRID
- Copa do Rei 2010/11
- Campeonato Espanhol 2011/12
- Supercopa da Espanha 2012
- Copa do Rei 2013/14
- Liga dos Campeões da Uefa 2013/14
- Supercopa da Uefa 2014
- Mundial de Clubes 2014
- Liga dos Campeões da Uefa 2015/16
- Mundial de Clubes 2016
- Campeonato Espanhol 2016/17
- Liga dos Campeões da Uefa 2016/17
- Supercopa da Espanha 2017
- Supercopa da Uefa 2017
- Mundial de Clubes 2017
- Liga dos Campeões da Uefa 2017/18
- JUVENTUS
- Supercopa da Itália 2018
- Supercopa da Itália 2020
- Campeonato Italiano 2018/19
- Campeonato Italiano 2019/20
- Copa da Itália 2020/21
- SELEÇÃO DE PORTUGAL
- Eurocopa 2016
- Liga das Nações da Uefa 2018/19
- Liga das Nações da Uefa 2024/25
- AL-NASSR
- Copa dos Campeões Árabes 2023
- Campeonato Saudita 2025/26
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