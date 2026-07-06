Heróis e vilões: como os leitores do Lance! avaliaram o elenco do Brasil na Copa? Vini Jr tem a melhor nota média, sendo o único a passar de 7,0

Vini Jr teve a melhor avaliação da Copa do Mundo entre os jogadores do Brasil, de acordo com as notas dos leitores do Lance! — 7,08 na média dos cinco jogos disputados pela Seleção Brasileira. O atleta pior avaliado foi o atacante Igor Thiago, que só entrou em campo na 1ª rodada, com 3,5. Entre os que disputaram todos os confrontos, Danilo Luiz se destacou negativamente, com 5,14.

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Médias dos jogadores do Brasil na Copa

1º - Vini Jr: 7,08

2º - Rayan: 6,23

3º - Matheus Cunha: 6,12

4º - Fabinho: 6,03

5º - Bruno Guimarães: 5,98

6º - Alisson: 5,94

7º - Gabriel Martinelli: 5,93

8º - Douglas Santos: 5,82

9º - Gabriel Magalhães: 5,76

10º - Alex Sandro: 5,60

11º - Carlo Ancelotti: 5,58

12º - Marquinhos: 5,52

13º - Lucas Paquetá: 5,45

14º - Endrick: 5,40

15º - Danilo Luiz: 5,14

16º - Danilo Santos: 4,98

17º - Luiz Henrique: 4,9

18º - Neymar: 4,80

19º - Casemiro: 4,64

20º - Ibañez: 4,6

21º - Raphinha: 4,15

22º - Éderson: 4,05

23º - Igor Thiago: 3,5

Rayan em campo pelo Brasil na partida contra a Escócia na Copa do Mundo; jovem atacante foi bem avaliado pelo público (Foto: Divulgação / CBF)

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Revolta com eliminação da Seleção Brasileira

A média dos jogadores do Brasil na derrota por 2 a 1 para a Noruega, evidentemente, foi a pior da Copa do Mundo: 4,04. A atuação que mais agradou o público, por sua vez, foi a da vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, na 3ª rodada da fase de grupos, na qual o elenco teve avaliação média de 6,88.