Heróis e vilões: como os leitores do Lance! avaliaram o elenco do Brasil na Copa?
Vini Jr tem a melhor nota média, sendo o único a passar de 7,0
Vini Jr teve a melhor avaliação da Copa do Mundo entre os jogadores do Brasil, de acordo com as notas dos leitores do Lance! — 7,08 na média dos cinco jogos disputados pela Seleção Brasileira. O atleta pior avaliado foi o atacante Igor Thiago, que só entrou em campo na 1ª rodada, com 3,5. Entre os que disputaram todos os confrontos, Danilo Luiz se destacou negativamente, com 5,14.
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Médias dos jogadores do Brasil na Copa
- 1º - Vini Jr: 7,08
- 2º - Rayan: 6,23
- 3º - Matheus Cunha: 6,12
- 4º - Fabinho: 6,03
- 5º - Bruno Guimarães: 5,98
- 6º - Alisson: 5,94
- 7º - Gabriel Martinelli: 5,93
- 8º - Douglas Santos: 5,82
- 9º - Gabriel Magalhães: 5,76
- 10º - Alex Sandro: 5,60
- 11º - Carlo Ancelotti: 5,58
- 12º - Marquinhos: 5,52
- 13º - Lucas Paquetá: 5,45
- 14º - Endrick: 5,40
- 15º - Danilo Luiz: 5,14
- 16º - Danilo Santos: 4,98
- 17º - Luiz Henrique: 4,9
- 18º - Neymar: 4,80
- 19º - Casemiro: 4,64
- 20º - Ibañez: 4,6
- 21º - Raphinha: 4,15
- 22º - Éderson: 4,05
- 23º - Igor Thiago: 3,5
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Revolta com eliminação da Seleção Brasileira
A média dos jogadores do Brasil na derrota por 2 a 1 para a Noruega, evidentemente, foi a pior da Copa do Mundo: 4,04. A atuação que mais agradou o público, por sua vez, foi a da vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, na 3ª rodada da fase de grupos, na qual o elenco teve avaliação média de 6,88.
- Avaliação média dos jogadores do Brasil contra Marrocos: 4,66
- Avaliação média dos jogadores do Brasil contra o Haiti: 5,89
- Avaliação média dos jogadores do Brasil contra a Escócia: 6,88
- Avaliação média dos jogadores do Brasil contra o Japão: 6,34
- Avaliação média dos jogadores do Brasil contra a Noruega: 4,04
- Avaliação média dos jogadores do Brasil na Copa do Mundo: 5,56
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