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Heróis e vilões: como os leitores do Lance! avaliaram o elenco do Brasil na Copa?

Vini Jr tem a melhor nota média, sendo o único a passar de 7,0

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 16:29
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Vini Jr aplaude torcida brasileira após vitória contra a Escócia
Vini Jr aplaude torcida brasileira após vitória contra a Escócia; atacante é o melhor avaliado pelos leitores (Foto: Megan Briggs / AFP)

Vini Jr teve a melhor avaliação da Copa do Mundo entre os jogadores do Brasil, de acordo com as notas dos leitores do Lance! — 7,08 na média dos cinco jogos disputados pela Seleção Brasileira. O atleta pior avaliado foi o atacante Igor Thiago, que só entrou em campo na 1ª rodada, com 3,5. Entre os que disputaram todos os confrontos, Danilo Luiz se destacou negativamente, com 5,14.

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    Médias dos jogadores do Brasil na Copa

    • 1º - Vini Jr: 7,08
    • 2º - Rayan: 6,23
    • 3º - Matheus Cunha: 6,12
    • 4º - Fabinho: 6,03
    • 5º - Bruno Guimarães: 5,98
    • 6º - Alisson: 5,94
    • 7º - Gabriel Martinelli: 5,93
    • 8º - Douglas Santos: 5,82
    • 9º - Gabriel Magalhães: 5,76
    • 10º - Alex Sandro: 5,60
    • 11º - Carlo Ancelotti: 5,58
    • 12º - Marquinhos: 5,52
    • 13º - Lucas Paquetá: 5,45
    • 14º - Endrick: 5,40
    • 15º - Danilo Luiz: 5,14
    • 16º - Danilo Santos: 4,98
    • 17º - Luiz Henrique: 4,9
    • 18º - Neymar: 4,80
    • 19º - Casemiro: 4,64
    • 20º - Ibañez: 4,6
    • 21º - Raphinha: 4,15
    • 22º - Éderson: 4,05
    • 23º - Igor Thiago: 3,5
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    Rayan em campo pelo Brasil na partida contra a Escócia na Copa do Mundo; jovem atacante foi bem avaliado pelo público (Foto: Divulgação / CBF)
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    • Avaliação média dos jogadores do Brasil contra Marrocos: 4,66
    • Avaliação média dos jogadores do Brasil contra o Haiti: 5,89
    • Avaliação média dos jogadores do Brasil contra a Escócia: 6,88
    • Avaliação média dos jogadores do Brasil contra o Japão: 6,34
    • Avaliação média dos jogadores do Brasil contra a Noruega: 4,04
    • Avaliação média dos jogadores do Brasil na Copa do Mundo: 5,56
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