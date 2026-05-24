Memphis é relacionado pelo Corinthians para jogo contra o Atlético-MG; veja escalação

O Corinthians está escalado para enfrentar o Atlético-MG, em duelo que começa logo mais, às 18h30, pela 17ª rodada do Brasileirão. Neste domingo (24), o Timão volta a ter seu time titular à disposição após jogo com reservas pela Libertadores. Mas a grande novidade é o retorno de Memphis Depay à lista de relacionados da equipe. Fernando Diniz contará com o atacante pela primeira vez desde que chegou ao clube e o holandês inicia a partida no banco de reservas.

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O onze inicial do Corinthians tem a defesa totalmente titular. Além de Hugo Souza no gol, a dupla Matheuzinho e Matheus Bidu formam as laterais. Os dois ficaram de fora do jogo do meio de semana contra o Peñarol. Na zaga, Gabriel Paulista, que jogou no Uruguai mas não esteve diante do Botafogo por suspensão, jogará ao lado de Gustavo Henrique.

No meio-campo, Raniele tem a companhia de André, que venceu a concorrência de Carrillo e foi escalado para iniciar o confronto deste domingo. Breno Bidon e Rodrigo Garro também retornam ao time titular na Neo Química Arena. Mais à frente, a dupla de ataque será formada por Yuri Alberto e Jesse Lingard, que ganha mais uma oportunidade de iniciar a partida com Fernando Diniz.

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Dessa forma, a escalação do Corinthians para enfrentar o Atlético-MG é: Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Jesse Lingard.

O Corinthians entra em campo precisando vencer para seguir fora da zona do rebaixamento. Após a derrota para o Santos para o Grêmio no sábado, o Timão conseguiu saltar uma posição e pelos critérios de desempate de saldo de gols. Mas precisa pontuar para seguir fora das quatro últimas posições. Atualmente a equipe tem 18 pontos. O Atlético-MG entra em campo com 21 pontos na 12ª posição.

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Veja mais informações de Corinthians x Atlético-MG

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X ATLÉTICO-MG

CAMPEONATO BRASILEIRO - 17ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 24 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Record (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

⚽ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Fernando Diniz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Lingard.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Natanael, Ruan, Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Cuello e Cassierra.